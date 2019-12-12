Здоровый сон, отсутствие долгов и еще 8 неоспоримых преимуществ вашего одиночества

«Мои финансы – только мои»

Казалось бы – если вас двое, то вы чувствуете себя защищеннее (в том числе и финансово), однако это не совсем так. Как утверждают эксперты, одинокие люди более ответственно ведут свой бюджет и не сорят деньгами. И при этом распоряжаются своими средствами так, как считают нужным, не отчитываясь за каждый потраченный рубль. Они не влезают в долговые ямы, предпочитая тратить ровно столько, сколько могут себе позволить (а не столько, сколько того требует обеспеченная семейная жизнь). Согласно исследованиям, те, кто в паре, больше спускают деньги на ветер и менее уверены в том, что смогут обеспечить себе (и свое второй половинке) достойное будущее.

«Никому ничего не должна!»

Женщинам, не находящихся в отношениях на данный момент, не нужно под кого-то подстраиваться или кому-то что-то доказывать. Они могут поступать так, как считают нужным, не задумываясь о том, заденет ли их поведение партнера или нет. Кроме того, они не станут «ломать» себя в угоду другим, а останутся верными своим принципам и взглядам. При этом большинство одиноких дам не исключают, что в будущем могут встретить достойного мужчину, вот только данные мысли у них вызывают скорее страх – настолько самостоятельными и самодостаточными они себя привыкли видеть.

«Не вижу ничего страшного в том, чтобы задержаться на работе»

Дамы, предпочитающие жизнь в формате сингл, достигают более впечатляющих результатов на работе, чем замужние особы, которые время от времени выпадают из рабочего ритма, всецело посвящая себя решению семейных проблем. А вот одиночки запросто могут задержаться в офисе, если потребуется, спокойно возьмут часть работы на дом, чтобы сдать все четко в срок и полностью погрузятся в процесс, чтобы лучше разобраться в вопросе. Психологи утверждают, что «одиночкам» не нужно тратить свою энергию на второстепенные вопросы и потому они могут спокойно сосредоточиться на своих обязанностях, чтобы достичь наилучших результатов (не только для себя, но и для компании в целом). Подобное отношение не остается без внимания руководства, которое помогает особо активным сотрудникам продвинуться по карьерной лестнице.