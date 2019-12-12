Здоровый сон, отсутствие долгов и еще 8 неоспоримых преимуществ вашего одиночества
«Мои финансы – только мои»
Казалось бы – если вас двое, то вы чувствуете себя защищеннее (в том числе и финансово), однако это не совсем так. Как утверждают эксперты, одинокие люди более ответственно ведут свой бюджет и не сорят деньгами. И при этом распоряжаются своими средствами так, как считают нужным, не отчитываясь за каждый потраченный рубль. Они не влезают в долговые ямы, предпочитая тратить ровно столько, сколько могут себе позволить (а не столько, сколько того требует обеспеченная семейная жизнь). Согласно исследованиям, те, кто в паре, больше спускают деньги на ветер и менее уверены в том, что смогут обеспечить себе (и свое второй половинке) достойное будущее.
«Никому ничего не должна!»
Женщинам, не находящихся в отношениях на данный момент, не нужно под кого-то подстраиваться или кому-то что-то доказывать. Они могут поступать так, как считают нужным, не задумываясь о том, заденет ли их поведение партнера или нет. Кроме того, они не станут «ломать» себя в угоду другим, а останутся верными своим принципам и взглядам. При этом большинство одиноких дам не исключают, что в будущем могут встретить достойного мужчину, вот только данные мысли у них вызывают скорее страх – настолько самостоятельными и самодостаточными они себя привыкли видеть.
«Не вижу ничего страшного в том, чтобы задержаться на работе»
Дамы, предпочитающие жизнь в формате сингл, достигают более впечатляющих результатов на работе, чем замужние особы, которые время от времени выпадают из рабочего ритма, всецело посвящая себя решению семейных проблем. А вот одиночки запросто могут задержаться в офисе, если потребуется, спокойно возьмут часть работы на дом, чтобы сдать все четко в срок и полностью погрузятся в процесс, чтобы лучше разобраться в вопросе. Психологи утверждают, что «одиночкам» не нужно тратить свою энергию на второстепенные вопросы и потому они могут спокойно сосредоточиться на своих обязанностях, чтобы достичь наилучших результатов (не только для себя, но и для компании в целом). Подобное отношение не остается без внимания руководства, которое помогает особо активным сотрудникам продвинуться по карьерной лестнице.
Фото: vostock-photo
«Хочу халву ем, а хочу – пряники»
Казалось бы, если любишь партнера, то принимаешь и его пищевые привычки, однако это в теории, а в реальной жизни дела обстоят не столь радужно. Многие особы признавались, что им приходилось подстраиваться под своего кавалера, изменяя свои вкусовые пристрастия (допустим, мужчина наотрез отказывается употреблять пищу блюда, в состав которых входят определенные специи или ингредиенты. Даме приходится учитывать то при приготовлении пищи и менять в итоге и свой рацион). Или допустим ваш избранник предпочитает питаться исключительно растительной пищей, а вы не видите ничего плохого в том, чтобы время от времени дегустировать мясные блюда. В итоге вам придется пересмотреть свои привычки и отказаться от мясных деликатесов, чтобы не травмировать психику своего возлюбленного. У одиночек нет подобных проблем – они едят ту пищу, к которой привыкли, меняя свой рацион лишь в том случае, если сами сочтут нужным. И им не обязательно проводить все свое свободное время у плиты, думая о том, каким кулинарным шедевром накормить домашних сегодня. Они могут спокойно обойтись диетическим легким блюдом или вовсе перекусить где-нибудь по дороге домой.
«Здоровый сон и отсутствие стресса»
«А как же обнять благоверного и сладко заснуть?», - могут возразить семейные дамы, однако психологам есть, что на это ответить. Как оказалось, качество сна тех, кто не в отношениях, намного лучше тех, кому приходится регулярно делить ложе с партнером. Ведь согласитесь, как бы вы не были влюблены в своего избранника, в безраздельном царствовании на кровати, единоличном владении одеялом и отсутствии раздражающих звуков в виде залихватского храпа есть нечто такое, что заставляет вас задуматься о раздельных спальнях (большинство пар, кстати, рано или поздно приходят именно к такому решению). По мнению экспертов, здоровый сон благотворно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека, повышает работоспособность, обеспечивает заряд позитива и хорошего настроения на целый день.
«На Бали? Почему бы и нет!»
Особам, не обремененным отношениями, намного проще путешествовать по миру, а все потому, что они могут «поймать» горящее предложение и оперативно на него отреагировать, вместо того, чтобы согласовывать свои действия с партнером и подстраиваться под его график отпусков. Они могут отправиться в любую страну на выходные и провести несколько дней так, как им вздумается (а не выслушивать, например, что в музеях скукота, а на пляже отдыхают лишь бездельники).
Фото: vostock-photo
«Кто сказал, что секс на первом свидании - табу?»
Эксперты уверяют, что у одиноких женщин намного лучше развита не только социальная, но и сексуальная жизнь. Для них количество отступает на второй план, уступая место качеству (в то время, как люди, находящиеся в длительных отношениях, все чаще жалуются именно на то, что они все реже занимаются любовью, а если и уделяют время друг другу, то многое делают на автомате, без особой страсти). Дамы «соло» могут сами решить, когда у них будет близость с партнером – на первом свидании или спустя какое-то время после знакомства. При этом они могут флиртовать одновременно с несколькими кавалерами, не ожидая, что кто-то их осудит за подобное поведение.
«Домашнее SPA вместо уборки»
Вместо того, чтобы заниматься рутинными делами и тратить время на уборку, одинокие дамы могут себе позволить устроить домашние спа-процедуры, а навести лоск в квартире чуть позже – когда посчитают нужным. К тому же, согласно исследованиям, у одиночек уходит гораздо меньше времени на уборку – они не так часто бывают дома, чтобы успеть устроить там настоящий бардак, в отличие от семейных людей.
«Соберу друзей и устрою вечеринку»
Еще одно неоценимое преимущество «solo» - возможность планирования своего времени, не подстраиваясь под партнера. Они могут утром отправиться в офис, днем заглянуть в любимое кафе, а вечером заглянуть на шумную вечеринку и веселиться до утра, не заботясь о том, что нужно будет потом перед кем-то оправдываться или согласовывать свои действия.
«Привыкла полагаться только на себя»
Одиночество, по мнению психологов, мотивирует и дарит людям эмоциональную устойчивость. Они привыкают самостоятельно разбираться со своими проблемами, понимая, что помощи все равно ждать не откуда. У них редко что-то выходит из-под контроля, потому что они заранее наперед знают, как поступят в той или иной ситуации и какое решение примут в тот или иной момент.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!