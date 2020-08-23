Совместный отпуск, ремонт и еще 5 простых способов проверить свою совместимость, не съезжаясь

Выйдите из зоны комфорта

Если у вас уже сложились определенные традиции и вы точно знаете, что, скажем, в пятницу вечером вы идете на ужин, а в субботу – в кино или к родственникам, то и нового о своем избраннике вы ничего не узнаете. Чтобы приоткрыть завесу, психологи рекомендуют выйти из зоны комфорта (например, устроить какое-то необычное свидание или попросить его помочь вам в решении какой-то проблемы) и посмотреть, как себя ведет человек в нестандартной ситуации. Так вы увидите, оправдает ли кавалер ваше ожидание, не бросит ли вас в сложной (или просто непонятной) ситуации, проявит ли свои лучшие качества или полностью переложит на вас ответственность и вообще ничего не будет делать.

Понаблюдайте за общением с родственниками

В самом начале отношений, когда партнеры еще только присматриваются друг к другу и стараются быть идеальными, можно устроить так называемую «проверку родственниками». Во-первых, обратите внимание на то, когда и как ваш избранник вас познакомит со своими родными (если ваши отношения развиваются, а у него даже не возникает мысли представить вас своим близким, то это свидетельствует о том, что вы для него лишь мимолетное увлечение). Во-вторых, понаблюдайте, как ваш кавалер общается со своей семьей или друзьями. Ведь это с вами он может «держать марку», а с ними он будет таким, какой он в обычной жизни – без прикрас и иллюзий. Так вы сможете понять, какой он в общении и что вас ожидает с ним далее (после окончания романтической фазы конфетно-букетного периода).

Отправляйтесь в путешествие

Первое совместное путешествие – то еще испытание для ваших нервов и кошелька. Психологи утверждают, что это отличный способ узнать человека, понять, что для него в приоритете, увидеть, как он действует в тех или иных ситуациях и так далее. Например, вы терпеть не можете архитектуру и любым «развалинам» предпочтете размеренный отдых на пляже и отель с системой «все включено». Но вот вашему кавалеру подобное времяпрепровождение кажется бесполезным – ему подавай авантюру и приключения. Он заскучает уже на вторые сутки и начнет придумывать сложности, лишь бы как-то разнообразить свой досуг (или вовсе возьмет билет на ближайший рейс и улетит от вас куда подальше). Поэтому прежде чем отправляться в отпуск, заранее обговорите все моменты и найдите компромисс, который устроит вас обоих (скажем, несколько дней вы загораете на пляже, а затем отправляетесь в горы или на осмотр достопримечательностей). На протяжении всего путешествия наблюдайте за своей второй половинкой и делайте соответствующие выводы.