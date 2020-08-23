Совместный отпуск, ремонт и еще 5 простых способов проверить свою совместимость, не съезжаясь
Договоритесь об основных моментах «на берегу»
Казалось бы, что проще – заранее обсудить основные моменты и определиться в своих предпочтениях и взглядах на жизнь. Однако многие влюбленные об этом забывают и уже после свадьбы с удивлением обнаруживают, что у них нет ничего общего и даже в основных вопросах они никак не могут договориться. Чтобы для вас не стало откровением, каким видит ваш союз избранник, в самом начале отношений задайте ему уточняющие вопросы, сопоставьте с тем, как вы видите дальнейшее развитие событий и подумайте, будет ли вам вместе комфортно или не стоит терять время и лучше присмотреться к кому-то более подходящему.
Затейте ремонт
Совместный ремонт – испытание даже для бывалых пар, что уж говорить о тех, кто только-только начал встречаться. Однако, как бы там не было, это самый действенный (и самый быстрый) способ определиться, сможете ли вы дальше шагать вместе по жизни или вам лучше разойтись в разные стороны и никогда больше не встречаться. Если вы выдержали и не разругались на этапе выбора материалов или во время подготовительных работ, то у вас есть все шансы построить крепкую семью и отметить золотую свадьбу.
Фото: Pexels.com
Выйдите из зоны комфорта
Если у вас уже сложились определенные традиции и вы точно знаете, что, скажем, в пятницу вечером вы идете на ужин, а в субботу – в кино или к родственникам, то и нового о своем избраннике вы ничего не узнаете. Чтобы приоткрыть завесу, психологи рекомендуют выйти из зоны комфорта (например, устроить какое-то необычное свидание или попросить его помочь вам в решении какой-то проблемы) и посмотреть, как себя ведет человек в нестандартной ситуации. Так вы увидите, оправдает ли кавалер ваше ожидание, не бросит ли вас в сложной (или просто непонятной) ситуации, проявит ли свои лучшие качества или полностью переложит на вас ответственность и вообще ничего не будет делать.
Понаблюдайте за общением с родственниками
В самом начале отношений, когда партнеры еще только присматриваются друг к другу и стараются быть идеальными, можно устроить так называемую «проверку родственниками». Во-первых, обратите внимание на то, когда и как ваш избранник вас познакомит со своими родными (если ваши отношения развиваются, а у него даже не возникает мысли представить вас своим близким, то это свидетельствует о том, что вы для него лишь мимолетное увлечение). Во-вторых, понаблюдайте, как ваш кавалер общается со своей семьей или друзьями. Ведь это с вами он может «держать марку», а с ними он будет таким, какой он в обычной жизни – без прикрас и иллюзий. Так вы сможете понять, какой он в общении и что вас ожидает с ним далее (после окончания романтической фазы конфетно-букетного периода).
Отправляйтесь в путешествие
Первое совместное путешествие – то еще испытание для ваших нервов и кошелька. Психологи утверждают, что это отличный способ узнать человека, понять, что для него в приоритете, увидеть, как он действует в тех или иных ситуациях и так далее. Например, вы терпеть не можете архитектуру и любым «развалинам» предпочтете размеренный отдых на пляже и отель с системой «все включено». Но вот вашему кавалеру подобное времяпрепровождение кажется бесполезным – ему подавай авантюру и приключения. Он заскучает уже на вторые сутки и начнет придумывать сложности, лишь бы как-то разнообразить свой досуг (или вовсе возьмет билет на ближайший рейс и улетит от вас куда подальше). Поэтому прежде чем отправляться в отпуск, заранее обговорите все моменты и найдите компромисс, который устроит вас обоих (скажем, несколько дней вы загораете на пляже, а затем отправляетесь в горы или на осмотр достопримечательностей). На протяжении всего путешествия наблюдайте за своей второй половинкой и делайте соответствующие выводы.
Фото: Pexels.com
Найдите общее увлечение
Общее хобби поможет узнать, сможете ли вы работать в команде и решать какие-то вопросы сообща или каждый из вас по натуре «одиночка» и чувствует себя комфортно лишь тогда, когда сам полностью контролирует процесс. Учтите, что в таком случае вас ждут постоянные ссоры и конфликты, ведь вам сложно будет перебороть свое желание постоянно держать руку на пульсе и довериться другому человеку. Если вы не можете положиться на своего партнера в таких мелочах, то и семейная жизнь с ним вряд ли будет вас радовать и мотивировать на новые подвиги.
Организуйте совместный бизнес
Это только на первый взгляд кажется, что начинать дело с человеком, которого уже достаточно хорошо знаешь (вам кажется, что если вы делите одну кровать, то и в бизнесе сможете легко договориться), но на деле все выходит наоборот. Близкому человеку зачастую сложнее высказать все, что вы думаете о нем самом и о его принципах работы (это наемному сотруднику можно указать на ошибки и взвалить на него ответственность в случае неудач, а со своим партнером вы будете максимально корректны, даже если его промахи приводят к большим потерям). Чтобы лишний раз не обидеть человека, вы возьмете на себя часть его обязанностей, будете прикрывать его лень и непрофессионализм (или его полное безразличие к процессу) и в конечном счете станете самостоятельно тащить проект. К тому же, надо быть готовыми, что одному из вас придется взять на себя роль лидера и другому не останется ничего, кроме как подчиниться (даже если в обычной жизни ваши роли распределены иначе, то в бизнесе придется мириться с определенными моментами). Очень многие пары не выдерживают такого накала страстей и распадаются.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!