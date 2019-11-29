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Забыть о кредитках и еще 9 основных секретов успешных людей, которые помогут вам разбогатеть

Если вы неплохо зарабатываете, но при этом все еще никак не можете накопить на свою мечту, то, скорее всего, вы не умеете грамотно распределить свою ресурсы, чтобы в конечном итоге расходы не превышали доходы. И ни в коем случае не залезать в кредиты – в этом зачастую и кроется основная причина, почему у вас не получается поправить свое материальное положение. Ведь занимаете вы одну сумму, а выплачиваете в итоге в несколько раз больше из-за высоких процентов. Об основных лайфхаках успешных людей, благодаря которым они сумели расквитаться с долгами и сколотить целое состояние – в материале Passion.ru.

Если вам кажется, что большинство тех, кто регулярно попадает в рейтинги «самых богатых и знаменитых» родились сразу с золотой банковской картой и солидной суммой на счете, то вы ошибаетесь. Многие из них выросли в самых обычных семьях, самостоятельно пробивая себе путь в «большой мир». Единственное, что отличало их от сверстников – пытливый ум, желание развиваться и стремление сделать что-то полезное для человечества. Раскрываем основные секреты, которые и вам помогут изменить свою жизнь в лучшую сторону (если, конечно, вы действительно этого захотите).

Забыть о кредитках (и долгах)

Это только на первый взгляд кажется, что нет ничего страшного в том, что вы «одолжили» деньги у банка, оформив кредитную карту с льготным периодом или взяв потребительский кредит на свои нужды. Если вдруг вы забудете (или не сможете, ситуации бывают разные) вовремя внести платеж, то вам начислят не только проценты, но и штраф за просрочку, и в конечном итоге вы переплатите банку намного больше, чем «занимали» изначально. Успешные люде рекомендуют лишь в самом крайнем случае прибегать к подобному методу, если на выходе ваш займ вместе с процентами все равно будет меньше чем ожидаемая прибыль. Внимательно изучите условия и просчитайте все риски, чтобы ненароком не загнать себя в долговую яму, если вдруг что-то пойдет не так.

Не держать деньги «под подушкой»

Понятно, что в условиях нестабильной экономики сложно делать какие-либо прогнозы, однако хранить все свои сбережения дома еще более недальновидно. Основное правило тех, кто сумел сколотить состояние – деньги должны работать и в конце концов обеспечить вам финансовую свободу. И пускай вы только пробуете себя в роли инвестора и ваши вклады не настолько внушительны, со временем вы научитесь грамотно распоряжаться доходами и приумножите свой капитал.

Быть перфекционистом (в хорошем смысле этого слова)

Перфекционизм – то не так уж и плохо, вопреки заверениям некоторых экспертов, которые призывают научиться ценить то, что вы имеете на данный момент, а не пытаться все довести до совершенства. А вот большинство успешных людей, многие из которых как раз и являются перфекционистами, уверены, что именно благодаря этому качеству они не опустили в свое время руки, сделали всю работу на отлично и добились идеального баланса. И действительно, тот, кто халатно относится к своим обязанностям, предпочитая пускать их на самотек, никогда не сможет похвастаться впечатляющими победами.

Фото: vostock-photo

Жить не спеша

Вопреки расхожему мнению, что деньги – это время, потому за день нужно успеть совершить как можно больше дел, люди, добившиеся определенных высот, знают, как важно жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым мгновением. Они ценят свою свободу и умеют эффективно спланировать свой день таким образом, что успевают не только ударно поработать, но и неплохо отдохнуть. А если у вас все время уходит только на работу и вам некогда встретиться с друзьями или родными, заняться любимым делом, отправиться на тренировку или просто отдохнуть в спа-салоне, то вы не знакомы с тайм-менеджментом и в результате можете просто «перегореть» раньше времени. Найдите баланс между работой и личной жизнью, чтобы впоследствии не сожалеть о том, что так много не успели охватить или попробовать.

Правильно выбирать окружение (и партнера)

Многие уверены, что человека формирует в том числе и его окружение, и это действительно так. Если вы хотите добиться определенных высот, то общайтесь с теми, кто уже преуспел в чем-то, не пренебрегайте их советами и рекомендациями, благодаря которым удастся избежать многих ошибок на старте. Кроме того, постарайтесь правильно выбрать спутника жизни – того, с кем у вас сложатся партнерские отношения, а не того, кто будет тянуть вас вниз и мешать развиваться.

Перестать работать «на дядю»

Успешные люди в один голос твердят, что если вы хотите добиться состояния, то прекращайте тратить время в офисе и начните реализовывать свой проект. Другими словами, пока вы работаете «на дядю», вы можете рассчитывать только на определенный уровень дохода, в то время, как занимаясь своим делом, вы можете получить внушительную прибыль (при грамотной организации и эффективном управлении).

Не экономить на своих желаниях

Не нужно экономить на себе или забывать о своих желаниях в угоду другим. Успешные люди вкладываются в реализацию своих идей, занимаются тем, что их вдохновляет, много путешествуют, развиваются и самосовершенствуются. Именно это помогает им в результате добиваться тех высот, о которых многие только мечтают.

Фото: vostock-photo

Держать в голове четкий план

Богатые люди понимают, что достигнуть определенных высот им помогает четкое планирование, позволяющее им все держать под контролем и успешно совмещать работу с личной жизнью. Благодаря этому они не чувствуют, что все время отдают своему проекту, в ущерб своим желаниям, здоровью, общению с друзьями и родными. А наоборот, успевают охватить все сферы своей жизни, попутно зарабатывая миллионы.

Заботиться о своем здоровье

Только здоровый человек может трудиться в полную силу, ведь, согласитесь, сложно сконцентрироваться на каких-то важных делах, если вас что-то беспокоит. К тому же, успешные люди знают, что гораздо дешевле (и разумнее) предупредить развитие каких-либо заболеваний, чем потом тратить баснословные суммы на лечение, которое в результате может еще оказаться и не эффективным.

Не отказывать в помощи тем, кому она действительно нужна

Люди, добившиеся финансовой свободы, не отказываются участвовать в благотворительности – они активно помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, вспоминая, как еще сами буквально недавно пытались преодолеть сложности и изменить свою судьбу. К тому же, согласно правилу гармоничного распределения финансового потока, если делиться какой-то частью своей прибыли с другими, то она будет расти, а если держать все при себе и жадничать, то в какой-то момент деньги просто перестанут у вас водиться.

Фото: vostock-photo

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