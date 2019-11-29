Забыть о кредитках и еще 9 основных секретов успешных людей, которые помогут вам разбогатеть

Если вам кажется, что большинство тех, кто регулярно попадает в рейтинги «самых богатых и знаменитых» родились сразу с золотой банковской картой и солидной суммой на счете, то вы ошибаетесь. Многие из них выросли в самых обычных семьях, самостоятельно пробивая себе путь в «большой мир». Единственное, что отличало их от сверстников – пытливый ум, желание развиваться и стремление сделать что-то полезное для человечества. Раскрываем основные секреты, которые и вам помогут изменить свою жизнь в лучшую сторону (если, конечно, вы действительно этого захотите).

Забыть о кредитках (и долгах)

Это только на первый взгляд кажется, что нет ничего страшного в том, что вы «одолжили» деньги у банка, оформив кредитную карту с льготным периодом или взяв потребительский кредит на свои нужды. Если вдруг вы забудете (или не сможете, ситуации бывают разные) вовремя внести платеж, то вам начислят не только проценты, но и штраф за просрочку, и в конечном итоге вы переплатите банку намного больше, чем «занимали» изначально. Успешные люде рекомендуют лишь в самом крайнем случае прибегать к подобному методу, если на выходе ваш займ вместе с процентами все равно будет меньше чем ожидаемая прибыль. Внимательно изучите условия и просчитайте все риски, чтобы ненароком не загнать себя в долговую яму, если вдруг что-то пойдет не так.

Не держать деньги «под подушкой»

Понятно, что в условиях нестабильной экономики сложно делать какие-либо прогнозы, однако хранить все свои сбережения дома еще более недальновидно. Основное правило тех, кто сумел сколотить состояние – деньги должны работать и в конце концов обеспечить вам финансовую свободу. И пускай вы только пробуете себя в роли инвестора и ваши вклады не настолько внушительны, со временем вы научитесь грамотно распоряжаться доходами и приумножите свой капитал.

Быть перфекционистом (в хорошем смысле этого слова)

Перфекционизм – то не так уж и плохо, вопреки заверениям некоторых экспертов, которые призывают научиться ценить то, что вы имеете на данный момент, а не пытаться все довести до совершенства. А вот большинство успешных людей, многие из которых как раз и являются перфекционистами, уверены, что именно благодаря этому качеству они не опустили в свое время руки, сделали всю работу на отлично и добились идеального баланса. И действительно, тот, кто халатно относится к своим обязанностям, предпочитая пускать их на самотек, никогда не сможет похвастаться впечатляющими победами.