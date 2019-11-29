Забыть о кредитках и еще 9 основных секретов успешных людей, которые помогут вам разбогатеть
Если вам кажется, что большинство тех, кто регулярно попадает в рейтинги «самых богатых и знаменитых» родились сразу с золотой банковской картой и солидной суммой на счете, то вы ошибаетесь. Многие из них выросли в самых обычных семьях, самостоятельно пробивая себе путь в «большой мир». Единственное, что отличало их от сверстников – пытливый ум, желание развиваться и стремление сделать что-то полезное для человечества. Раскрываем основные секреты, которые и вам помогут изменить свою жизнь в лучшую сторону (если, конечно, вы действительно этого захотите).
Забыть о кредитках (и долгах)
Это только на первый взгляд кажется, что нет ничего страшного в том, что вы «одолжили» деньги у банка, оформив кредитную карту с льготным периодом или взяв потребительский кредит на свои нужды. Если вдруг вы забудете (или не сможете, ситуации бывают разные) вовремя внести платеж, то вам начислят не только проценты, но и штраф за просрочку, и в конечном итоге вы переплатите банку намного больше, чем «занимали» изначально. Успешные люде рекомендуют лишь в самом крайнем случае прибегать к подобному методу, если на выходе ваш займ вместе с процентами все равно будет меньше чем ожидаемая прибыль. Внимательно изучите условия и просчитайте все риски, чтобы ненароком не загнать себя в долговую яму, если вдруг что-то пойдет не так.
Не держать деньги «под подушкой»
Понятно, что в условиях нестабильной экономики сложно делать какие-либо прогнозы, однако хранить все свои сбережения дома еще более недальновидно. Основное правило тех, кто сумел сколотить состояние – деньги должны работать и в конце концов обеспечить вам финансовую свободу. И пускай вы только пробуете себя в роли инвестора и ваши вклады не настолько внушительны, со временем вы научитесь грамотно распоряжаться доходами и приумножите свой капитал.
Быть перфекционистом (в хорошем смысле этого слова)
Перфекционизм – то не так уж и плохо, вопреки заверениям некоторых экспертов, которые призывают научиться ценить то, что вы имеете на данный момент, а не пытаться все довести до совершенства. А вот большинство успешных людей, многие из которых как раз и являются перфекционистами, уверены, что именно благодаря этому качеству они не опустили в свое время руки, сделали всю работу на отлично и добились идеального баланса. И действительно, тот, кто халатно относится к своим обязанностям, предпочитая пускать их на самотек, никогда не сможет похвастаться впечатляющими победами.
Фото: vostock-photo
Жить не спеша
Вопреки расхожему мнению, что деньги – это время, потому за день нужно успеть совершить как можно больше дел, люди, добившиеся определенных высот, знают, как важно жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым мгновением. Они ценят свою свободу и умеют эффективно спланировать свой день таким образом, что успевают не только ударно поработать, но и неплохо отдохнуть. А если у вас все время уходит только на работу и вам некогда встретиться с друзьями или родными, заняться любимым делом, отправиться на тренировку или просто отдохнуть в спа-салоне, то вы не знакомы с тайм-менеджментом и в результате можете просто «перегореть» раньше времени. Найдите баланс между работой и личной жизнью, чтобы впоследствии не сожалеть о том, что так много не успели охватить или попробовать.
Правильно выбирать окружение (и партнера)
Многие уверены, что человека формирует в том числе и его окружение, и это действительно так. Если вы хотите добиться определенных высот, то общайтесь с теми, кто уже преуспел в чем-то, не пренебрегайте их советами и рекомендациями, благодаря которым удастся избежать многих ошибок на старте. Кроме того, постарайтесь правильно выбрать спутника жизни – того, с кем у вас сложатся партнерские отношения, а не того, кто будет тянуть вас вниз и мешать развиваться.
Перестать работать «на дядю»
Успешные люди в один голос твердят, что если вы хотите добиться состояния, то прекращайте тратить время в офисе и начните реализовывать свой проект. Другими словами, пока вы работаете «на дядю», вы можете рассчитывать только на определенный уровень дохода, в то время, как занимаясь своим делом, вы можете получить внушительную прибыль (при грамотной организации и эффективном управлении).
Не экономить на своих желаниях
Не нужно экономить на себе или забывать о своих желаниях в угоду другим. Успешные люди вкладываются в реализацию своих идей, занимаются тем, что их вдохновляет, много путешествуют, развиваются и самосовершенствуются. Именно это помогает им в результате добиваться тех высот, о которых многие только мечтают.
Фото: vostock-photo
Держать в голове четкий план
Богатые люди понимают, что достигнуть определенных высот им помогает четкое планирование, позволяющее им все держать под контролем и успешно совмещать работу с личной жизнью. Благодаря этому они не чувствуют, что все время отдают своему проекту, в ущерб своим желаниям, здоровью, общению с друзьями и родными. А наоборот, успевают охватить все сферы своей жизни, попутно зарабатывая миллионы.
Заботиться о своем здоровье
Только здоровый человек может трудиться в полную силу, ведь, согласитесь, сложно сконцентрироваться на каких-то важных делах, если вас что-то беспокоит. К тому же, успешные люди знают, что гораздо дешевле (и разумнее) предупредить развитие каких-либо заболеваний, чем потом тратить баснословные суммы на лечение, которое в результате может еще оказаться и не эффективным.
Не отказывать в помощи тем, кому она действительно нужна
Люди, добившиеся финансовой свободы, не отказываются участвовать в благотворительности – они активно помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, вспоминая, как еще сами буквально недавно пытались преодолеть сложности и изменить свою судьбу. К тому же, согласно правилу гармоничного распределения финансового потока, если делиться какой-то частью своей прибыли с другими, то она будет расти, а если держать все при себе и жадничать, то в какой-то момент деньги просто перестанут у вас водиться.
Фото: vostock-photo
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