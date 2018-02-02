Если при упоминании работы в кулинарии у вас первым делом приходят на ум повар или кондитер, то вы безнадежно устарели. Мы собрали список самых невероятных профессий, связанных с едой, о многих из которых, уверены, вы даже и не слышали.

Слушатель пармезана

На некоторых производствах итальянского сыра работают специально обученные люди, которые каждый день постукивают маленьким серебряным молоточком по пармезану и слушают звуки, которые при этом издаются. А все для того, чтобы не пропустить тот день, когда сыр наконец созреет.

Намазыватель булочек джемом

Да-да, есть и такая профессия. Некоторые американские пекарни периодически открывают данную вакансию и обучают новых сотрудников всем премудростям этого непростого дела.

Нюхатель яиц

Данный сотрудник, в обязанности которого входит следить за тем, чтобы в пищу не попали испорченные яйца, трудится в элитных кондитерских и ресторанах. Работа не пыльная, но весьма ответственная.

Яичный сепаратор

Этот человек должен быть невероятно аккуратным и собранным. Ведь ему необходимо бережно отделять яичные желтки от белков с помощью специального прибора. Обычно такой ценный кадр очень востребован на фабриках по производству кондитерских изделий.