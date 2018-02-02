Яичный сепаратор, слушатель пармезана и еще 6 странных профессий, связанных с едой
Слушатель пармезана
На некоторых производствах итальянского сыра работают специально обученные люди, которые каждый день постукивают маленьким серебряным молоточком по пармезану и слушают звуки, которые при этом издаются. А все для того, чтобы не пропустить тот день, когда сыр наконец созреет.
Намазыватель булочек джемом
Да-да, есть и такая профессия. Некоторые американские пекарни периодически открывают данную вакансию и обучают новых сотрудников всем премудростям этого непростого дела.
Нюхатель яиц
Данный сотрудник, в обязанности которого входит следить за тем, чтобы в пищу не попали испорченные яйца, трудится в элитных кондитерских и ресторанах. Работа не пыльная, но весьма ответственная.
Яичный сепаратор
Этот человек должен быть невероятно аккуратным и собранным. Ведь ему необходимо бережно отделять яичные желтки от белков с помощью специального прибора. Обычно такой ценный кадр очень востребован на фабриках по производству кондитерских изделий.
Дегустатор кормов для животных
А вы как думали? Ведь коты и собаки явно не смогут сами поделиться впечатлениями от тех или иных деликатесов, которые им предлагают. Поэтому компании по производству кормов для домашних животных нанимают специальных людей, которым необходимо проверять качество изготавливаемых продуктов, а также оценивать их питательную ценность.
Автор предсказаний для счастливых печений
Производители печенья с предсказаниями обычно нанимают креативного автора, который и придумывает все эти вдохновляющие или остроумные фразы, которые мы затем с удовольствием читаем.
Дегустатор шоколада
Шоколатье привлекают к сотрудничеству профессионалов, которые, используя такие факторы, как температура и аромат, анализируют вкус, оценивают смак и определяют качество шоколада. И, соответственно, выносят свой вердикт.
Дегустатор замороженных продуктов
Этому сотруднику действительно не позавидуешь, ведь в его обязанности входит проверять на вкус буквально все, что можно найти в отделе замороженных продуктов. А потом еще и грамотно изложить свои мысли в специальном отчете.
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