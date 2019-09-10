«Я так больше не могу»: что делать, если вы устали от собственного проекта

Иногда случается так, что даже собственный бизнес надоедает, перестает приносить удовольствие и радовать. То, что раньше интересовало, зажигало, стало обыденностью. Заниматься проектом больше не хочется, появляется усталость, апатия и безразличие. К чему это может привести, догадаться несложно. Почему возникает усталость от собственного дела и что с этим можно сделать – разбираемся вместе с нашим экспертом.
Увы, но даже самая интересная работа со временем может превратиться в рутину. И если вы уже много лет вкладывали в свой проект достаточное количество сил, финансов и знаний, но не получили желаемой отдачи, то, возможно, есть смысл пересмотреть бизнес-модель или даже найти наставника, который поможет выйти на новый уровень вашего развития.
Основные причины потери интереса к тому, что раньше вас вдохновляло и мотивировало:
- Отсутствие профессионального развития. В самом начале бизнеса вы наверняка много развивались: проходили обучающие курсы, читали полезные книги, смотрели видео. Постепенно все наладилось: появились постоянные клиенты, спрос на продукт, стабильный доход. Вы добились, чего хотели. Теперь бизнес успешно функционирует, но удовольствия больше не приносит. Когда-то интересная вам работа превратилась в рутину. К сожалению, так происходит даже с любимым занятием.
- Отсутствие финансового роста. Вот уже из года в год цена на вашу продукцию не меняется. Прибыль остается на одном месте или имеет несущественный рост. Вы достигли финансового потолка, выше стремиться некуда. Вполне естественно: откуда тут взяться мотивации?
- Вы не используете свой потенциал на все 100 %. Если вы не реализуетесь по максимуму, вам становится скучно. Вы понимаете, что можете гораздо больше, но необходимости в этом нет.
- Дисбаланс между тем, что отдаешь и что получаешь. Эта причина актуальна только для развитого бизнеса. На старте собственного дела многие сталкиваются с дисбалансом, но с развитием проекта он исчезает. Если же вы уже долгое время чувствуете, что вкладываете гораздо больше энергии, эмоций, денег, чем получаете взамен, появляются апатия и разочарование.
К счастью, это все можно поправить, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.
Фото: vostock-photo
Наиболее эффективные решения для каждой из выше перечисленных проблем:
- Ищите перспективы для развития проекта. Не останавливайтесь на достигнутом, используйте возможности для совершенствования. Допустим, у вас своя кондитерская. Долгое время вы пекли кексы, пирожки и булочки. Ваша продукция получила спрос, стала приносить хороший доход, но вам при этом стало скучно. Освойте новые навыки, обучитесь чему-то новому. Начните печь многоярусные торты, сложные десерты и экзотическую выпечку разных народов мира.
- Расширяйте финансовый потенциал. Ищите возможности для роста прибыли. Найдите успешных конкурентов и проанализируйте их предложения. Предположим, вы вяжете шапки на заказ и продаете каждую за 1 000 рублей. Ваш же конкурент реализует изделия за 3 000 рублей. Это говорит о том, что финансовый потенциал у вашей продукции есть. Возможно, придется расширить ассортимент, усовершенствовать товар, внедрить новые технологии, но вы сможете продавать свои шапки за те же 3 000 рублей.
- Старайтесь реализоваться по максимуму. Если понимаете, что можете больше, расширьте функционал, ищите возможности для полной реализации. В идеале сфера вашей деятельности должна соответствовать вашим способностям, желаниям и интересам. Если чего-то не хватает, подумайте, как можно внедрить эту составляющую. Допустим, вы онлайн-психолог. Каждый день вы отвечаете на тысячи сообщений, ведете свой блог, читаете научную литературу. При этом вы понимаете, что применяете только 70 % своих знаний и вам не хватает живого общения. Начните выступать на научных конференциях или работать с новыми, более сложными проблемами.
- Стремитесь восстановить баланс между тем, что отдаете и что получаете. Если уже несколько лет вы вкладываете в проект много сил и эмоций, но мало получаете взамен, стоит задуматься. Возможно, пора пересмотреть бизнес-модель, найти наставника, который поможет выйти на новый уровень вашего развития.
Фото: vostock-photo
Это работающие инструменты. Но если вам не хочется их применять, то, может, действительно пора сменить сферу бизнеса? Совершать такие изменения раз в 10–15 лет — это норма в современном мире. Поэтому вы определенно справитесь.
Как говорил герой культового фильма — «Просто засиделся человек на мелкой работе. Я давно его знаю, он очень способный». И если вы чувствуете, что тоже «засиделись», то не бойтесь мыслить глобально и осваивать новые горизонты. Но только не забывайте устраивать себе передышку, иначе через какое-то время работы без отдыха вы вновь почувствуете, что белый свет вам стал не мил. А это, напомним, никак не входит в ваши планы.
Текст: Екатерина Новопашина, Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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