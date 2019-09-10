«Я так больше не могу»: что делать, если вы устали от собственного проекта

Это работающие инструменты. Но если вам не хочется их применять, то, может, действительно пора сменить сферу бизнеса? Совершать такие изменения раз в 10–15 лет — это норма в современном мире. Поэтому вы определенно справитесь.

Как говорил герой культового фильма — «Просто засиделся человек на мелкой работе. Я давно его знаю, он очень способный». И если вы чувствуете, что тоже «засиделись», то не бойтесь мыслить глобально и осваивать новые горизонты. Но только не забывайте устраивать себе передышку, иначе через какое-то время работы без отдыха вы вновь почувствуете, что белый свет вам стал не мил. А это, напомним, никак не входит в ваши планы.