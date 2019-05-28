«Я паникер»: как спастись от истеричных коллег и сохранить самообладание

33-летняя Наталья работала финансовым менеджером в крупной компании и была на хорошем счету у руководства. Девушку ставили в пример остальным сотрудникам, и она очень быстро взбиралась по карьерной лестнице. Со стороны выглядело это так, словно она не прилагает никаких усилий и все ей достается просто так. Но на деле же все было иначе. Наталью окружали не только завистники, готовые подставить ее при удобном случае, но и паникеры, ежедневно устраивающие театр одного актера. Постепенно девушка стала замечать, что работа в таком коллективе начала накладывать свой отпечаток – она превратилась в нервную особу, готовую разрыдаться по поводу и без. Любая нестандартная ситуация начала выводить ее из зоны комфорта и в итоге она накручивала себя так, что лишь большая доза успокоительного могла остановить этот психоз. В итоге ее переживания «перекинулись» на близких – девушка стала изводить своей излишней тревожностью не только коллег и партнеров, но и своих родных, в результате чего, разумеется, отношения стали портиться. И каждый новый день проблема не решалась, она разрасталась как снежный ком и еще больше превращала жизнь девушки в ад. Поняв, что дальше так жить не представляется возможным, Наталья написала заявление по собственному желанию и занялась восстановлением своего здоровья. Но, возможно, если бы она сразу избрала правильную тактику поведения (и выстроила бы грамотные отношения с коллегами), то ей удалось бы избежать многих негативных последствий.

Итак, что делать, если вы понимаете, что в вашем трудовом коллективе завелись паникеры (причем, не те, кто тихонько изводит себя негативными мыслями, а те, кто с завидной регулярностью «капают» на мозг окружающим, постепенно внушая им, что все действительно плохо». Не будем рассказывать о банальных способах «держать себя в руках» или «сменить работу», остановимся на более актуальных вариантах.

Создать вокруг себя атмосферу безопасности

Это не значит, что нужно выстраивать вокруг себя баррикады, ограничивая доступ к своей персоне всем сотрудникам, включая руководителя. Однако, как утверждают психологи, именно правильно обустроенное рабочее место поможет вам лучше справляться с негативными ситуациями. Создайте для себя эдакий оазис, где бы вы могли чувствовать себя более безопасно. Например, если вы предпочитаете дома разводить комнатные растения, то почему бы вам не принести несколько экземпляров в офис и не расставить их таким образом, чтобы они всегда попадали в поле зрения. Зеленый цвет, как известно, помогает расслабиться, перезагрузиться и почувствовать прилив энергии. Помимо этого, на рабочем столе можно разместить фотографии друзей или родных, чтобы они «своим присутствием» поддерживали и мотивировали вас. Если же вы увлекаетесь фотографией или живописью, тогда будет уместно повесить где-то рядом свою любимую работу, чтобы в моменты, когда на вас будет накатывать отчаяние и нервозность, вспомнить что-то приятное, связанное с ее созданием и избавиться от мрачных мыслей.

Как можно чаще выходить из кабинета и отправляться на прогулку

Недавние исследования американских ученых выявили, что люди, которые привыкли устраивать себе короткие «передышки» и прогулки рядом с офисом, менее подвержены стрессу, чем те, кто предпочитает никуда не выходить в течение всего рабочего дня. Пребывание на природе действительно снижает уровень стресса, поэтому постарайтесь не просто переключаться во время рабочего процесса, дефилируя на кухню за кофе, а именно организовать пешие прогулки. Изучите местность, возможно, неподалеку от вашего офиса есть парк или сквер, отлично подходящий для того, чтобы устроить себе сеанс «природотерапии». Помимо этого, постарайтесь по мере возможности устраивать летучки, планерки, тимбилдинг и даже переговоры на открытом воздухе. Это даст намного более эффективные результаты и поможет вам сохранить психическое здоровье.