«Я не могу это сделать» и еще 8 фраз настоящих неудачников, которые вам не стоит произносить

«Я не могу это сделать»

Взлеты и падения бывают у каждого, и это нормально. Никто не рождается специалистом – у многих уходят годы на то, чтобы отточить мастерство и стать настоящим профессионалом своего дела. Поэтому не настраивайтесь заранее на то, что вы бездарны и у вас ничего не получится. Попробуйте раз, другой и если результат вас не устроит, тогда обратитесь за помощью к тому, кто действительно в этом разбирается. Нет ничего плохого в том, чтобы перенимать опыт у других людей, ведь однажды и вы сможете стать для кого-то наставником и поделиться с этим человеком по настоящему ценной информацией и своими знаниями. Верьте в себя и у вас обязательно все получится.

«Зачем мне прилагать усилия, если у меня ничего не получится?»

Еще одна фраза, которая губит на корню все начинания. Как вы можете узнать, каким будет результат, если вы еще даже не попробовали что-то предпринять? Не программируйте себя заранее на неудачи, в противном случае вам так и придется довольствоваться малым, хотя вы мечтали совершенно о других высотах. «Если ничего не делать, то ничего и не произойдет» - популярная фраза успешных людей, которые считают, что нет ничего хуже бездействия.

«Я боюсь, что все будет напрасно»

Как вы собираетесь осуществлять свои мечты, если уже на страте уверены, что у вас ничего не получится? Психологи уверяют, что с таким подходом будет сложно рассчитывать на что-то глобальное и изменить жизнь к лучшему тоже вряд ли получится. Попробуйте дать себе шанс и не бойтесь пробовать что-то новое. Кто знает, вдруг у вас получится добиться впечатляющих результатов и удивить не только окружающих, но даже и самих себя даже раньше, чем вы планировали.