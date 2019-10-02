«Я не это имел ввиду»: популярные мужские фразы, на которые вы зря обижаетесь

«Почему бы тебе самой не решить свои проблемы?»

На самом деле, мужчина, который дорожит вами (и вашими отношениями), постарается окружить вас заботой и возьмет часть ваших проблем на себя. Но с другой стороны, это не значит, что он абсолютно все будет делать за вас. К тому же, в определенный момент вы и сами захотите проявить самостоятельность, чтобы доказать своему избраннику, что вы тоже чего-то стоите. Поэтому не обижайтесь, если услышали нечто подобное от своего партнера. Ведь если мужчина доверяет вам принимать решения, то уверен, что ничего серьезного не произошло и вы отлично справитесь с данной ситуацией. Ну а если вдруг действительно понадобится его помощь, то, будьте уверены, вы обязательно ее получите.

«Оставь меня в покое, пожалуйста»

Не впадайте в истерику и не бегите сразу же за успокоительным. Данной фразой ваш избранник вовсе не хотел дать вам понять, что отношения закончены. Просто он действительно хочет остаться один, но… не на всегда, а на данный момент. Возможно, ему нужно подумать, привести свои мысли в порядок, решить какую-то сложную задачу или воплотить в жизнь новый проект. И он не хочет сконцентрироваться именно на этом, а вы лишь будете отвлекать его от процесса (именно так он и думает, поверьте). Поэтому поступите как мудрая женщина и дайте возможность своему партнеру побыть в одиночестве. К тому же, это отличная возможность сделать что-нибудь для себя: заняться делами, которые вы давно откладывали, собрать друзей или навестить родственников. Посвятите это время себе и не ищите скрытый смысл так, где его просто нет.

«Мне нечего тебе сказать»

Почему-то многие дамы уверены, что эта фраза означает равнодушие со стороны мужчины и является весьма веским поводом чтобы закатить скандал. А на деле все не так уж драматично, как вам кажется. По мнению психологов, у представителей сильного пола есть ответы далеко не на все вопросы и, возможно, именно в данный момент он действительно не знает, что вам сказать. Поэтому постарайтесь не идти на конфликт, а если хотите добиться чего-то вразумительного от своего партнера, то просто давайте ему чуть больше времени на размышление и на принятие решения (и ни в коем случае не поторапливайте его, иначе вы рискуете спровоцировать нежелательную ссору).