«Я могу работать без выходных»: 10 фраз, которые сделают вас любимчиком босса

«Я работаю не за бонусы, а за идею!»

Этот «козырь» способен быстро найти подход к любому, даже самому мнительному руководителю. Последний, конечно, будет искать подвох и попытается узнать, что же с вами не так, раз вы отказываетесь от дополнительных денег, но в конце концов будет только рад такому повороту дел. В большинстве же случаев, начальство ценит такой подход и в конечном итоге все равно выписывают премию преданному сотруднику (что, конечно, играет вам только на руку). Главное, не превращать это в само собой разумеющееся, а то вдруг ваш шеф решит, что вам можно вообще не платить и вы действительно готовы на голом энтузиазме выводить компанию в светлое будущее.

«У меня достаточно опыта, чтобы справиться с самыми сложными задачами»

Данной фразой вы подтвердите, что обладаете достаточными знаниями (и компетенцией), поэтому руководителю не придется тратить время на ваше обучение или, например, отрывать от работы другого сотрудника, чтобы он вам что-то показывал и рассказывал. Тем самым вы даете понять, что готовы взяться за самые сложные проекты и, что самое важное, будете нести ответственность, если вдруг что-то пойдет не так. Но вы точно знаете, что ничего плохого не случится и вы блестяще справитесь со своими обязанностями.

«Я готова учиться чему-то новому»

Другими словами, вы сразу даете понять, что не относитесь к числу тех сотрудников, которые когда-то, еще на заре своей карьере, научились чему-то важному и с тех самых пор применяют эти устаревшие методы на практике. Все меняется и прогресс шагнул далеко вперед, поэтому почему бы не воспользоваться моментом и не научиться чему-то полезному, что позволит вам выделиться на фоне остальных коллег и добиться действительно впечатляющих результатов в работе? Руководство ценит тех сотрудников, которые открыты и готовы меняться для собственного развития и на благо компании.

«Я умею находить подход к любому, даже к тем, у кого сложный характер»

Данное качество очень ценно, поэтому не стоит о нем умалчивать. Умение дружить и поддерживать хорошие отношения со всеми важны не только (даже не столько) в личной жизни, сколько на работе. Ведь ситуации бывают разные и, допустим, компания ведет переговоры с очень сложными клиентами, от которого зависит не то, что будущая прибыль, а, возможно, дальнейшее пребывание некоторых сотрудников на своих рабочих местах. Поэтому если окажется, что вы действительно умеете найти общий язык с любым человеком, тогда для шефа вы станете незаменимым сотрудником и тем, кому можно будет поручать самые сложные и интересные проекты (разумеется, не на безвозмездной основе).