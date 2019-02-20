«Я могу работать без выходных»: 10 фраз, которые сделают вас любимчиком босса

«Мне не нужен выходной!»
И пускай это звучит как сарказм, однако вы демонстрируете, что готовы пожертвовать своим отдыхом, если это действительно потребуется. Не зря ведь сейчас так много трудоголиков, которые чуть ли не спят со своими ноутбуками и даже в выходные дни/в отпуске на пляже/в родовой палате продолжают выполнять поручения руководства и свои непосредственные обязанности. С одной стороны, возможно, это не самым лучшим образом сказывается на самочувствии, но с другой – если вы получаете эмоциональный заряд и удовольствие от того, чем занимаетесь, то почему бы и нет. Ведь еще кто-то из великих сказал, что если вы найдете занятие по душе, то вам не придется работать ни дня. И это действительно так.
«Так много работы, что мне уже не терпится начать!»
Работники, которые с энтузиазмом подходят к выполнению своих обязанностей, попутно придумывая гениальные идеи, всегда будут на особом счету у руководства компании. Поэтому постарайтесь не отсиживаться молча в углу, быстро переделав все дела и убежав, едва часы пробили 18.00-19.00, а проявляйте инициативу, рассказывайте шефу о своих идеях, которые могут быть прибыльными и конкурентоспособными. И тогда, поверьте, начальство по достоинству оценит ваши таланты и поможет достичь тех карьерных высот, о которых вы мечтали.
«Вы просили этот отчет сделать завтра, но он у меня готов уже сейчас»
Действительно, почему бы не продемонстрировать свое рвение к работе и не показать, что вы умеете грамотно расставлять приоритеты. А самое главное – вы докажете, что не просто умеете соблюдать дедлайны, но и идете на опережение, а это весьма ценное качество. Только не взваливайте на себя слишком много, иначе рискуете получить профессиональное выгорание, апатию и депрессию. Поэтому берите именно столько, сколько точно чувствуете, что потянете, без ущерба для своего здоровья и деловой репутации.
«Я работаю не за бонусы, а за идею!»
Этот «козырь» способен быстро найти подход к любому, даже самому мнительному руководителю. Последний, конечно, будет искать подвох и попытается узнать, что же с вами не так, раз вы отказываетесь от дополнительных денег, но в конце концов будет только рад такому повороту дел. В большинстве же случаев, начальство ценит такой подход и в конечном итоге все равно выписывают премию преданному сотруднику (что, конечно, играет вам только на руку). Главное, не превращать это в само собой разумеющееся, а то вдруг ваш шеф решит, что вам можно вообще не платить и вы действительно готовы на голом энтузиазме выводить компанию в светлое будущее.
«У меня достаточно опыта, чтобы справиться с самыми сложными задачами»
Данной фразой вы подтвердите, что обладаете достаточными знаниями (и компетенцией), поэтому руководителю не придется тратить время на ваше обучение или, например, отрывать от работы другого сотрудника, чтобы он вам что-то показывал и рассказывал. Тем самым вы даете понять, что готовы взяться за самые сложные проекты и, что самое важное, будете нести ответственность, если вдруг что-то пойдет не так. Но вы точно знаете, что ничего плохого не случится и вы блестяще справитесь со своими обязанностями.
«Я готова учиться чему-то новому»
Другими словами, вы сразу даете понять, что не относитесь к числу тех сотрудников, которые когда-то, еще на заре своей карьере, научились чему-то важному и с тех самых пор применяют эти устаревшие методы на практике. Все меняется и прогресс шагнул далеко вперед, поэтому почему бы не воспользоваться моментом и не научиться чему-то полезному, что позволит вам выделиться на фоне остальных коллег и добиться действительно впечатляющих результатов в работе? Руководство ценит тех сотрудников, которые открыты и готовы меняться для собственного развития и на благо компании.
«Я умею находить подход к любому, даже к тем, у кого сложный характер»
Данное качество очень ценно, поэтому не стоит о нем умалчивать. Умение дружить и поддерживать хорошие отношения со всеми важны не только (даже не столько) в личной жизни, сколько на работе. Ведь ситуации бывают разные и, допустим, компания ведет переговоры с очень сложными клиентами, от которого зависит не то, что будущая прибыль, а, возможно, дальнейшее пребывание некоторых сотрудников на своих рабочих местах. Поэтому если окажется, что вы действительно умеете найти общий язык с любым человеком, тогда для шефа вы станете незаменимым сотрудником и тем, кому можно будет поручать самые сложные и интересные проекты (разумеется, не на безвозмездной основе).
«Я всегда прихожу рано»
Многих начальников действительно раздражает тот факт, что сотрудники позволяют себе систематически опаздывать или вовсе не появляться на рабочем месте, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. Один-два раза на это, разумеется, можно закрыть глаза. Но, как быть в том случае, если подобное повторяется изо дня в день? Понять их, кстати, можно. Хромает дисциплина, снижается производительность труда и вообще создается ощущение, что такие работники просто не ценят свое руководство, раз позволяют себе подобные выходки. И чтобы не попасть в число таких необязательных персон, просто дайте понять своему шефу, что у вас нет проблем с пунктуальностью, вы всегда приходите чуть раньше, чтобы успеть выполнить все точно в срок.
«Я хочу достичь определенных вершин, поэтому на первом месте у меня карьера»
Данная фраза поможет вам сразу решить несколько вопросов – «успокоить» шефа, что вы не ставите личную жизнь выше рабочих моментов и то, что вы не будете перебегать из одной компании в другую, а станете спокойно развиваться и достигать карьерных высот на одно месте (если, конечно, ваша должность предполагает такие возможности). По крайней мере вы обозначите, что ответственно подходите к своим обязанностям и обладаете определенными амбициями, которые и будете реализовывать в самое ближайшее время. Поверьте, что руководство оценит такое рвение и регулярно будет предоставлять вам возможность проявить свои таланты. К тому же, обычно из таких работников и вырастают впоследствии прекрасные начальники – упорные, амбициозные, строгие, но справедливые.
«Возможно, вы согласитесь поделиться со мной своим бесценным опытом?»
Этим вы не только польстите шефу, но и сможете перенять те знания и опыт, которые, собственно, и позволили человеку занять руководящее кресло. К тому же, если в ваших планах дорасти до руководящей позиции и грамотно управлять людьми, тогда вам действительно не помешают несколько ценных рекомендаций по тому, как вести себя с персоналом, чтобы укрепить свои позиции и не привести компанию к краху. Быть мудрым руководителем – это целое искусство, которому можно учиться и совершенствовать годами.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!