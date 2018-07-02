Взять себя в руки: как начать новую жизнь после увольнения

Никто не застрахован от увольнения

Даже если вам вдруг объявили об увольнении, постарайтесь не падать духом и не ронять самооценку. «Наверняка я самый худший сотрудник, поэтому решили расстаться именно со мной», - так думает большинство людей, с которыми решили распрощаться. На самом же деле, даже самые лучшие сотрудники не застрахованы от того, что их заставят написать заявление об уходе. Причины могут быть разные. Например, компания переживает не самые лучшие времена и поэтому начинает сокращать активы и прощаться с теми, у кого самые высокие зарплаты и бонусы. И руководство компании понимает, что такой «ценный» во всех смыслах кадр, она просто не потянет. Затем начинается упразднение отделов и прощание с начальниками и другими руководящими звеньями. Ну а далее, при необходимости, начинается пересмотр работы остальных сотрудников и распределение новых обязанностей.

Поэтому ни в коем случае не теряйте самооценку и не думайте, что теперь вас вообще не возьмут на работу в другую фирму. Психологи обращают внимание на то, что большинство людей, напротив, обращают данную ситуацию себе во благо, им предлагают лучшую должность с большим окладом, либо они и вовсе решают открыть свое дело.

Подсчитать свои потери и оценить перспективы

Понимаем, что в первые минуты после того, как вам объявили об увольнении вы можете испытывать шок и вряд ли сможете трезво оценить ситуацию, но все же. Попробуйте успокоиться, взять лист бумаги и прикинуть, с какими проблемами вам придется разобраться в первую очередь. Начните с обязательных трат, куда входят платежи по ипотеке, кредитные карты, коммунальные платежи и так далее. Распишите, сколько вы должны будете отдать денег в ближайшее время и прикиньте, сколько накоплений у вас есть на данный момент. Возможно, вы уже откладывали часть зарплаты, поэтому можете позволить себе пару месяцев спокойно искать новую работу. А заодно подумайте, от каких трат вы смогли бы отказаться до тех пор, пока не найдете новое место. Например, от походов в ресторан и кино, от покупки дорогой одежды или украшений и так далее. Оптимизируйте свои расходы и сосредоточьтесь на самом важном.

Кроме того, вам необходимо оценить свои перспективы. Подумайте над своими сильными сторонами и над тем, что вам необходимо улучшить в себе. Возможно, сейчас вам стоит пройти дополнительные курсы, чтобы повысить свою квалификацию или вовсе задуматься о смене деятельности. Кто знает, вдруг вы обладаете такими навыками, которые смогли бы вам обеспечить дополнительную подработку на тот период, пока вы не найдете что-то стоящее или не поймете, в каком направлении вам стоит развиваться дальше. Ведь на сегодняшний день известно немало историй, когда люди, которые всю жизнь занимались, скажем, финансами или даже юриспруденцией, например, начинали делать потрясающие торты на заказ, оформлять невероятные свадебные альбомы, запускать оригинальные сайты и так далее. Поэтому, почему бы не последовать их примеру?

Текст: Юлия Кальницкая

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