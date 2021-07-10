Взять быка за рога: Глюк’oZa, Пугачева и другие звезды, предложившие жениться на себе
Глюк’oZa
Все знают, что Глюк’oZу с будущим мужем Александром Чистяковым познакомила Ксения Собчак — она сразу поняла, что может сложиться пара. А вот уже непосредственно предложение руки и сердца делала возлюбленному сама певица. Вспоминает, что поразила Чистякова в самое сердце, так что он сначала опешил, а через пару недель приехал с кольцом.
Предложение прозвучало в ночном клубе, где пара отдыхала вместе с друзьями бизнесмена. Наташа Ионова в какой-то момент запросто предложила Александру: «Бери меня в жены! Лучше не найдешь!». Сидевший рядом Михаил Шац посоветовал другу ни в коем случае этого не делать. Все посмеялись, а через две-три недели певица получила официальное согласие возлюбленного сыграть свадьбу. Так, тактика певицы честно сказать о своих желаниях сработала наилучшим образом.
Супруги вместе уже четырнадцать лет и как раз недавно отмечали годовщину. Глюк’oZa вышла замуж в двадцать лет и ни разу не пожалела о раннем браке. Она не устает повторять, что для них с мужем семья — главная ценность. Периодически мы слышим о проблемах в звездной чете, которая якобы на грани развода, но затем пара обязательно опровергает эти слухи.
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Фото: GlobalLookPress
Алла Пугачева
Певица признается, что такого мужа, как Максим Галкин, нужно было выстрадать. Народная артистка сразу очаровалась молодым артистом-комиком, а на одной из вечеринок почти откровенно высказала ему свое расположение: «Может, женю тебя на себе!». Галкин намек понял. Когда до предложения руки и сердца дошло всерьез, Алла Борисовна спросила только, сможет ли она спокойно стареть рядом с Максимом. Тот заверил, что ей не придется ни о чем беспокоиться.
По словам Пугачевой, впервые за все годы (для Примадонны это пятый брак) она чувствует себя надежно за спиной мужа. Теперь не она зарабатывает деньги, а супруг. Как известно, Пугачева карьеру завершила, исключение составили два масштабных концерта несколько лет назад по случаю семидесятилетия артистки. На сцене Пугачева не уставала благодарить свою семью: мужа, детей, внуков.
Фото: GlobalLookPress
Эвелина Бледанс
Брать быка за рога в духе актрисы, она привыкла быть рулевым своей жизни. С бывшим мужем и отцом младшего сына Александром Семиным актриса познакомилась на съемках — тот был продюсером проекта. Вскружить голову молодому человеку труда не составило. Завязался роман. Уже позже, в интервью, Семин рассказывал, что в их отношениях инициатива исходила от Эвелины и это придавало им своего рода тонус. Например, предложение руки и сердца Бледанс делала Семину трижды и каждый раз публично. Дело происходило в отпуске: в Риме, Праге, где отдыхали возлюбленные. Актриса вставала на одно колено и предлагала на ней жениться. Смущавшийся Семин обещал подумать. И спустя время решился-таки. У пары родился сын (у мальчика синдром Дауна). Спустя шесть лет брак, увы, распался. У Семина новый брак и там, как говорят, инициатором отношений изначально был он.
Фото: Instagram @influesiil
Дилара Зинатуллина
Девушка и ее возлюбленный, рэпер Моргенштерн, готовятся к свадьбе. Во всяком случае, музыкант сделал предложение Диларе, преклонив одно колено. В этот знаменательный момент на нем были лишь телесного цвета трусы — дело происходило после съемок клипа. Любопытно, что первой предложение руки и сердца Моргенштерну сделала все-таки Дилара. «Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его. Да-да, девочки, завидуйте, выхожу за... жену! Большего счастья для женщины года и представить сложно», — иронизировал затем автор хита El Problema, выигравший титул «Женщины года» на одной из светских церемоний.
«Идея сделать ему предложение первой показалась мне гениальной, я решила превратить его шутки в реальное событие и не прогадала», — объясняла блогер.
Дилара позже подчеркнула, что ее поступок был шуткой. Мол, она воспитана в классических традициях и хотела услышать предложение руки и сердца от мужчины, как и положено. Просто не побоялась сказать о своем желании вслух. Спустя месяц с небольшим она предложение услышала. Блогеру 21 год, рэперу — 23. Последний утверждает, что в брак не верит, но готов проверить его на прочность с любимой.
Олег Дмитриевич Долгицкий
Клинический психолог
Комментарий специалиста: мужчины в России жениться не хотят
Очевидно, что в браке в большей степени заинтересованы женщины, нежели мужчины. В стандартных условиях женщина фактически подталкивает мужчину к тому, чтобы он сделал ей предложение. Ситуация, в которой женщина берет инициативу в свои руки, в этом контексте совершенно нормальна, важно лишь, чтобы она не брала на себя мужскую роль в отношениях. В случае же, если женщина делает предложение своему мужу, беря на себя роль мужчины, — это не является нормой, однако если мужчину устраивает такой расклад, то в этом вряд ли можно найти что-либо плохое.
Среднестатистический мужчина в России сам по себе не хочет вступать в брак. Это совершенно нормально, как я отметил выше, женщина посредством уловок и манипуляций подталкивает мужчину на то, чтобы он сделал ей предложение. Как говорится, мужчина голова, а женщина — шея. Существуют в браке, где эти роли работают наоборот, но в этих условиях женщину устраивает принимать решения и брать на себя ответственность. И мужчину тоже.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!