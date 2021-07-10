Взять быка за рога: Глюк’oZa, Пугачева и другие звезды, предложившие жениться на себе

Глюк’oZa

Все знают, что Глюк’oZу с будущим мужем Александром Чистяковым познакомила Ксения Собчак — она сразу поняла, что может сложиться пара. А вот уже непосредственно предложение руки и сердца делала возлюбленному сама певица. Вспоминает, что поразила Чистякова в самое сердце, так что он сначала опешил, а через пару недель приехал с кольцом.

Предложение прозвучало в ночном клубе, где пара отдыхала вместе с друзьями бизнесмена. Наташа Ионова в какой-то момент запросто предложила Александру: «Бери меня в жены! Лучше не найдешь!». Сидевший рядом Михаил Шац посоветовал другу ни в коем случае этого не делать. Все посмеялись, а через две-три недели певица получила официальное согласие возлюбленного сыграть свадьбу. Так, тактика певицы честно сказать о своих желаниях сработала наилучшим образом.

Супруги вместе уже четырнадцать лет и как раз недавно отмечали годовщину. Глюк’oZa вышла замуж в двадцать лет и ни разу не пожалела о раннем браке. Она не устает повторять, что для них с мужем семья — главная ценность. Периодически мы слышим о проблемах в звездной чете, которая якобы на грани развода, но затем пара обязательно опровергает эти слухи.