Маму любить несомненно надо. Но, что делать, если ее любовь переходит все мыслимые границы и она требует постоянного внимания? Кроме того, просит постоянно держать ее в курсе событий и рассказывать досконально о том, что происходит в вашей жизни. И объяснять тут что-либо человеку просто бесполезно, он будет обижаться и усилит свои проявления чувств по отношению к вам.

Вы поменялись ролями

Разберем первую ситуацию, когда вы вдруг со своей родительницей как бы поменялись местами. И вы постоянно о ней заботитесь, следите, чтобы она правильно питалась, хорошо спала, гуляла и не нервничала. А мама в таких отношениях словно сложила с себя весь груз ответственности и обращается к вам за советом каждый раз, вне зависимости от глобальности проблемы. Понятно, что вы не можете оставить ее без присмотра и фактически добровольно взяли на себя основные моменты по руководству этой семьей. То есть фактически вы стали ее главой. Это грозит тем, что вы отказываетесь от своей личной жизни, не можете проводить время с друзьями, встречаться с мужчиной или просто делать то, что вам хочется. Нет! Ведь потому что дома вас ждет мама, которой обязательно нужно ваше внимание и забота.

Психологи говорят, что такой обмен называется «парентификацией» и приводит к тому, что ребенок слишком рано взрослеет и, недополучив тепла в детские годы, не знает, как затем выстраивать отношения со своими детьми и в каком ключе их воспитывать. Зачастую наследники таких «повзрослевших» детей получают полную свободу («Меня заставляли рано принимать решения и нести ответственность за семью, а мой ребенок будет делать лишь то, что он хочет, и наслаждаться детством»), и они в итоге вырастают избалованными эгоистами, не знающими чувства меры и цену деньгам.

Если вы чувствуете, что вам постоянно хочется все держать под контролем и переделывать, пока не получится идеально, вы стараетесь избегать конфликтов и не умеете принимать похвалу, а самооценка настолько понижена, что вам постоянно приходится доказывать, что вы чего-то стоите, то это ваш случай. Значит, что вам недодали тепла в детстве и постепенно у вас развилась неудовлетворенность и потребность в нежности и любви.