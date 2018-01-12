Вы даже не догадывались, чем опасна тесная связь с мамой
Вы поменялись ролями
Разберем первую ситуацию, когда вы вдруг со своей родительницей как бы поменялись местами. И вы постоянно о ней заботитесь, следите, чтобы она правильно питалась, хорошо спала, гуляла и не нервничала. А мама в таких отношениях словно сложила с себя весь груз ответственности и обращается к вам за советом каждый раз, вне зависимости от глобальности проблемы. Понятно, что вы не можете оставить ее без присмотра и фактически добровольно взяли на себя основные моменты по руководству этой семьей. То есть фактически вы стали ее главой. Это грозит тем, что вы отказываетесь от своей личной жизни, не можете проводить время с друзьями, встречаться с мужчиной или просто делать то, что вам хочется. Нет! Ведь потому что дома вас ждет мама, которой обязательно нужно ваше внимание и забота.
Психологи говорят, что такой обмен называется «парентификацией» и приводит к тому, что ребенок слишком рано взрослеет и, недополучив тепла в детские годы, не знает, как затем выстраивать отношения со своими детьми и в каком ключе их воспитывать. Зачастую наследники таких «повзрослевших» детей получают полную свободу («Меня заставляли рано принимать решения и нести ответственность за семью, а мой ребенок будет делать лишь то, что он хочет, и наслаждаться детством»), и они в итоге вырастают избалованными эгоистами, не знающими чувства меры и цену деньгам.
Если вы чувствуете, что вам постоянно хочется все держать под контролем и переделывать, пока не получится идеально, вы стараетесь избегать конфликтов и не умеете принимать похвалу, а самооценка настолько понижена, что вам постоянно приходится доказывать, что вы чего-то стоите, то это ваш случай. Значит, что вам недодали тепла в детстве и постепенно у вас развилась неудовлетворенность и потребность в нежности и любви.
Вы всегда будете маленькой девочкой
Другой вариант — когда вас с самого детства чрезмерно опекали и окружили такой любовью, что у вас сформировался свой собственный идеальный мир, в котором вы были принцессой. При этом мама всячески давала понять, скольким она пожертвовала, чтобы обеспечить вам достойную жизнь и воспитать из вас (по ее собственным словам) настоящего человека. При этом с возрастом у вас сформировалось мнение, что мир вокруг — такой же идеальный, как и ваш собственный, и люди вас любят так же сильно, как и мама. И если выбирать мужа, то только принца. А разве может быть иначе? Увы, но разочарование обычно наступало достаточно быстро.
Если вы чувствуете неуверенность в себе, стараетесь лишний раз не рисковать, боитесь разочарований и не умеете отстаивать свою точку зрения (или не хотите, это же проще), то это ваш случай. Значит, вас гиперопекали в детстве и пытались вырастить из вас гения. Но в результате это привело к тому, что вы практически не способны решить никакие бытовые проблемы, не можете завести друзей и построить романтические отношения.
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