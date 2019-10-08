Вселенная вас предупредила: самые распространенные женские кошмары (и их значение)

Вы оказываетесь среди толпы абсолютно без одежды

Оказаться голым на публике — то еще удовольствие, особенно когда заведенная толпа оценивает, подначивает и даже дает оценку увиденному. Тут впору сгореть от стыда, даже если это всего лишь нелепое сновидение. Эксперты уверяют, что подобные сны могут означать психоэмоциональные проблемы, боязнь осуждения, низкую самооценку, зависимость от общества и другие негативные моменты. В данном случае можно попробовать пересмотреть свое поведение, перестать прислушиваться к мнению окружающих и сконцентрироваться на собственных желаниях.

Вы пережили природные катаклизмы

Не просто увидеть, а стать участником пожара может означать неготовность к переменам, но осознание, что как прежде в вашей жизни уже ничего не будет. Находиться в эпицентре урагана — переживать нешуточные страсти в реальной жизни. Возможно, не лишним будет напомнить, что испытывать стресс, волнения и потрясения свойственно абсолютно всем людям, но не стоит утрировать и накручивать себя, словно надвигается нечто непоправимое, с чем вы не в силах совладать. Как говорится, нет безвыходных ситуаций, нужно лишь посмотреть на них под другим углом.

У вас выпадают (ломаются или крошатся) зубы

Если вдруг вам приснилось, что у вас выпадают или крошатся зубы, то это может означать надвигающуюся депрессию, тревогу, неуверенность в собственных силах. Если при этом вы еще видите капельки крови, то, возможно, вы переживаете сильные эмоциональные потрясения и не желаете простить обидчика. Попробуйте отпустить ситуацию, оставьте в прошлом все переживания, и вы увидите, насколько легче вам станет жить. Кроме того, подобным образом Вселенная может сигнализировать о том, что у ваших близких в скором времени возникнут какие-то неприятности и им потребуется ваша помощь.