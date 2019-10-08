Вселенная вас предупредила: самые распространенные женские кошмары (и их значение)
Вы оказываетесь среди толпы абсолютно без одежды
Оказаться голым на публике — то еще удовольствие, особенно когда заведенная толпа оценивает, подначивает и даже дает оценку увиденному. Тут впору сгореть от стыда, даже если это всего лишь нелепое сновидение. Эксперты уверяют, что подобные сны могут означать психоэмоциональные проблемы, боязнь осуждения, низкую самооценку, зависимость от общества и другие негативные моменты. В данном случае можно попробовать пересмотреть свое поведение, перестать прислушиваться к мнению окружающих и сконцентрироваться на собственных желаниях.
Вы пережили природные катаклизмы
Не просто увидеть, а стать участником пожара может означать неготовность к переменам, но осознание, что как прежде в вашей жизни уже ничего не будет. Находиться в эпицентре урагана — переживать нешуточные страсти в реальной жизни. Возможно, не лишним будет напомнить, что испытывать стресс, волнения и потрясения свойственно абсолютно всем людям, но не стоит утрировать и накручивать себя, словно надвигается нечто непоправимое, с чем вы не в силах совладать. Как говорится, нет безвыходных ситуаций, нужно лишь посмотреть на них под другим углом.
У вас выпадают (ломаются или крошатся) зубы
Если вдруг вам приснилось, что у вас выпадают или крошатся зубы, то это может означать надвигающуюся депрессию, тревогу, неуверенность в собственных силах. Если при этом вы еще видите капельки крови, то, возможно, вы переживаете сильные эмоциональные потрясения и не желаете простить обидчика. Попробуйте отпустить ситуацию, оставьте в прошлом все переживания, и вы увидите, насколько легче вам станет жить. Кроме того, подобным образом Вселенная может сигнализировать о том, что у ваших близких в скором времени возникнут какие-то неприятности и им потребуется ваша помощь.
Фото: vostock-photo
Вы летите куда-то (в пропасть или в воду)
Падать куда-то (с высоты или в воду) — один из самых распространенных женских кошмаров. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что вы постоянно переживаете из-за пустяков, а с другой — что вы готовы к любым переменам, какие только приготовила для вас жизнь. Кроме того, Вселенная хочет донести, что вас переполняют эмоции, с которыми вам очень трудно совладать. Подумайте, что именно в работе или личной жизни вас угнетает, и постарайтесь это исправить.
Вы убегаете от незнакомца, который хочет причинить вам зло
Если вам кажется, что вас преследуют, причем вы не видите лица человека, а лишь темную фигуру (или очертание), то, во-первых, это может означать, что вы стоите на перепутье и никак не можете решить, куда вам свернуть, чтобы не ошибиться в будущем. А во-вторых, подобные сновидения указывают на то, что в реальной жизни вы никак не можете противостоять каким-то обстоятельствам, которые вас угнетают (болезненные отношения, начальник-тиран, властная мама и так далее). Попробуйте проанализировать, как именно вы спасаетесь от преследователя, и сделайте выводы. Вы даете ему сдачу? Просто убегаете? Прячетесь? Пытаетесь обвести его вокруг пальца? Таким образом Вселенная пытается вам показать, что именно вам стоит делать, чтобы наконец решить эту проблему в свою пользу.
К вам приходят близкие, которых давно нет на свете
В некоторых странах считается, что видеть во сне умерших родственников — хороший знак, ведь таким образом они пытаются сказать что-то важное и уберечь вас от каких-то неприятностей. Кроме того, эксперты уверяют, что через подобные сновидения Вселенная пытается намекнуть вам на окончание какого-то важного этапа в вашей жизни (например, закончатся отношения, которые для вас много значили, из вашей жизни исчезнут важные для вас люди, вам придется оставить работу или даже сменить место жительства). В любом случае не стоит отчаиваться, ведь перемены (какими бы тяжелыми они ни были на первый взгляд) — это всегда к лучшему.
Фото: vostock-photo
Вы остаетесь в полном одиночестве
Страх быть брошенным уходит корнями в детство, когда ребенок панически боится остаться без мамы (можно, например, вспомнить, в какую панику вы впадали, если подходила ваша очередь к кассе, а ваша мама все никак не торопилась с покупками). И если во сне вы видите, что близкие люди оставляют вас, это может означать, что вы боитесь потерять кого-то и в реальной жизни. А заодно указывает на вашу неуверенность, нежелание принимать решения и отвечать за свои поступки.
Вы пережили измену любимого человека
Согласитесь, даже во сне пережить измену близкого человека не сулит ничего хорошего. Однако, насколько бы правдоподобными ни выглядели эти сновидения, не следует сразу же накидываться на своего партнера с вопросами, пытаясь выяснить, не ходит ли он «налево». По мнению экспертов, подобным образом Вселенная пытается вас предупредить, что вскоре вы окажетесь в весьма щекотливой ситуации (кто-то может вас намеренно оболгать, запятнать вашу репутацию, плести интриги за вашей спиной и так далее). Просто примите это к сведению и постарайтесь быть начеку.
У вас внезапно случился паралич
На самом деле те, кто впервые столкнулся с нечто подобным, знают, какой леденящий ужас вас охватывает, когда вы понимаете, что просто не можете пошевелиться (и даже дышать). Начинается самая настоящая паника, ведь вы, по сути, ничего не можете сделать и лишь ясно представляете, как кто-то войдет утром в комнату и увидит ваше обездвиженное тело. При этом разуму абсолютно все равно, что все это происходит во сне — ощущения настолько реалистичны, что не позволяют усомниться в происходящем. Эксперты утверждают, что подобное состояние не опасно (даже если вам кажется иначе) и свидетельствует о том, что у вас есть какой-то груз проблем, который нужно срочно решить. Или другой вариант: Вселенная пытается вам сказать, что нужно отпустить прошлые обиды, недомолвки и разочарования и начать жить с чистого листа.
Фото: vostock-photo
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