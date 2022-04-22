Всегда на виду: 5 идей для быстрого роста вашей популярности
Быть заметным и даже известным – мечта многих. Каждый хотя бы раз в жизни мечтал оказаться на красной ковровой дорожке, стать гостем интервью или высказаться в прямом эфире на важную тему. И это вполне возможно, главное – продуманная пиар-стратегия. Какие приемы помогут вам быстро стать популярным? Объясняет Катерина Коновалова, основатель PR агентства ITS ME.
Катерина Коновалова
основатель PR-агентства ITS ME (@PR_ITSME)
Быть в нужное время в нужном месте
В данный момент это особенно актуально, ведь новостная повестка так быстро меняется. Из каждой новости вы можете сделать полезный для вашей аудитории контент, если придумаете, как пропустить ее через призму вашей экспертности. Психологи сейчас рассказывают, как справиться с тревожностью и страхами. Специалисты по инвестициям дают комментарии о действенных шагах по сохранению финансов. Тревел-эксперты советуют новые направления туризма и делятся лайфхаками по получению виз и приобретению билетов. Сейчас самое время наладить контакты с журналами, изданиями, телепрограммами, чтобы давать им свою полезную экспертную информацию. Как только возникает та или иная тема, вы, как прилежный школьник, поднимаете руку и говорите: “Я готов ее прокомментировать!”.
Коллаборации с другими спикерами
Отличный способ ускорить рост популярности – дружить и сотрудничать с теми, кто уже популярен и востребован. Это могут быть блогеры с большими охватами, эксперты с широкой аудиторией, причем и из смежных сфер, и из вашей. Вы можете выпускать совместные посты и статьи, где будете делиться полезной людям информацией, давать советы в телепрограммах или прямых эфирах в соцсетях. Работа с теми, кто успешнее вас, всегда дает хорошую тенденцию к росту.
Громкие истории
Этот вариант подходит не всем экспертам, но работает безотказно. Участие в звездных скандалах и разборках, появление в громких новостях и горячей повестке дня – возможность быстро привлечь к себе огромное внимание. СМИ выгодно говорить о плохих новостях в жизни известных людей, потому что эти темы увеличивают рейтинги и долго удерживают внимание аудитории. Психологи, комментирующие проблемы звезд с алкоголем, адвокаты, ведущие дела о разводах публичных людей, пластические хирурги, едко разбирающие изменения внешности известной актрисы, – все эти эксперты невероятно популярны. Да, эта популярность “с душком”, но внимания приносит огромное количество.
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Открытое общение с аудиторией
Известных людей часто воспринимают как далеких “от народа”, оторванных от реальности. Поэтому особой любовью пользуются те эксперты, которые готовы открыто общаться с аудиторией и помогать ей. Форумы или тематические чаты, комментарии к постам в соцсетях – будьте готовы везде вступать в коммуникацию с вашими подписчиками, давать им полезные советы и отвечать на их вопросы. таких специалистов запоминают, заочно им доверяют и хотят к ним обращаться, потому что воспринимают как открытых и дружелюбных людей.
Быть заметным в медиа
Сейчас многие эксперты предпочитают только вести свои аккаунты в социальных сетях и игнорируют публикации в СМИ. Но именно благодаря экспертным статьям и выступлениям на телевидении можно получить по-настоящему широкую известность. В этом поможет специальный человек – пиар-менеджер. Он будет не просто договариваться о публикациях и комментариях для газет и журналов, но и будет формировать ваш экспертный образ таким, чтобы вы выделялись среди конкурентов и были любимы аудиторией. Правильная контент-стратегия, полезная информация, открытость к аудитории и готовность помогать адекватными, простыми советами – ключи к регулярным и эффективным появлениям в медиа.
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