Всегда на виду: 5 идей для быстрого роста вашей популярности

Быть в нужное время в нужном месте

В данный момент это особенно актуально, ведь новостная повестка так быстро меняется. Из каждой новости вы можете сделать полезный для вашей аудитории контент, если придумаете, как пропустить ее через призму вашей экспертности. Психологи сейчас рассказывают, как справиться с тревожностью и страхами. Специалисты по инвестициям дают комментарии о действенных шагах по сохранению финансов. Тревел-эксперты советуют новые направления туризма и делятся лайфхаками по получению виз и приобретению билетов. Сейчас самое время наладить контакты с журналами, изданиями, телепрограммами, чтобы давать им свою полезную экспертную информацию. Как только возникает та или иная тема, вы, как прилежный школьник, поднимаете руку и говорите: “Я готов ее прокомментировать!”.

Коллаборации с другими спикерами

Отличный способ ускорить рост популярности – дружить и сотрудничать с теми, кто уже популярен и востребован. Это могут быть блогеры с большими охватами, эксперты с широкой аудиторией, причем и из смежных сфер, и из вашей. Вы можете выпускать совместные посты и статьи, где будете делиться полезной людям информацией, давать советы в телепрограммах или прямых эфирах в соцсетях. Работа с теми, кто успешнее вас, всегда дает хорошую тенденцию к росту.

Громкие истории

Этот вариант подходит не всем экспертам, но работает безотказно. Участие в звездных скандалах и разборках, появление в громких новостях и горячей повестке дня – возможность быстро привлечь к себе огромное внимание. СМИ выгодно говорить о плохих новостях в жизни известных людей, потому что эти темы увеличивают рейтинги и долго удерживают внимание аудитории. Психологи, комментирующие проблемы звезд с алкоголем, адвокаты, ведущие дела о разводах публичных людей, пластические хирурги, едко разбирающие изменения внешности известной актрисы, – все эти эксперты невероятно популярны. Да, эта популярность “с душком”, но внимания приносит огромное количество.