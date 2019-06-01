«Все твое – мое»: как понять, что кто-то «забрал» вашу жизнь (в том числе любовь и удачу)

Оглядываясь назад, 39-летняя Светлана понимает, что в какой-то момент ее жизнь сделала резкий поворот и пошла совсем не по тому сценарию, по которому должна была. Ей всегда давалось все слишком легко: школа с золотой медалью, красный диплом и признание педагогов, работа в престижной компании, достойные мужчины и шикарные подарки, успешный бизнес и прочее. Достигнув высот в своем городе, Светлана решила покорять столицу, для надежности прихватив свою подругу, у которой жизнь на тот момент вообще не клеилась – девушку уволили с работы, и она хваталась за любое дело, лишь бы остаться на плаву, жених изменил прямо накануне свадьбы, да и родители поставили ей условие, что она должна переехать в свою квартиру, освободив их жилплощадь. А то, что у их родной кровинки просто не было денег на аренду, их не особо волновало. Поэтому Светлана не могла бросить несчастную в такой обстановке и взяла ее с собой в столицу.

Девушкам сразу же улыбнулась удача – они нашли просторную комнату недалеко от центра и потенциальных партнеров, которые готовы были рискнуть и вложиться в совместный проект. Светлана с энтузиазмом взялась за дело, быстро обросла новыми связями и преданными поклонниками, раскрутила проект и начала активно расширять сферу деятельности. А вот ее подруга постоянно оставалась в тени – ее не устраивало, что нужно было много работать, не нравилось, что на нее не обращают внимания мужчины, да и вся слава, по сути, доставалась Светлане. Девушка уже откровенно начала ей завидовать, забыв о том, что лишь благодаря Свете и перебралась в большой город, иначе так бы и перебиралась с хлеба на воду в своей провинции. Она исходила ядом, пытаясь очернить свою успешную соседку по квартире, распуская про нее все более изощренные сплетни. В определенный момент Светлана не выдержала, девушки крупно поссорились и разошлись каждая своей дорогой. У Светы остался проект и новоприобретенная квартира в столице (пусть и в ипотеку), а ее менее удачливая подруга забрала контакты и связи. И вроде бы все стало налаживаться, но через какое-то время Светлана вдруг осознала, что топчется на месте, деньги, что удалось заработать на первом проекте, пошли частично на оплату взноса по квартире, новых вариантов не предвиделось, мужчины, еще вчера готовые были кинуть мир к ее ногам, растворились в ночи, да и в целом создалось ощущение, что удача ее покинула. Зато у ее менее успешной подруги все начало налаживаться. Девушка вернулась в свой родной город, открыла тот же самый бизнес (пусть и не такой масштабный, по столичным меркам, но все же), нашла разведенного мужчину, вышла замуж и зажила спокойной семейной жизнью. И не важно, что высот она так и не достигла – им с мужем вполне хватало той, прибыли, что приносил проект и на большее они не рассчитывали. А вот у Светы становилось все хуже – поняв, что без новых вложений ее бизнес пойдет ко дну, она его закрыла и стала пытаться устроиться в крупные компании, чтобы вообще не остаться без средств. Однако все шло по одному сценарию – как только испытательный срок заканчивался, ее просили по собственному желанию, без объяснения причин. Те немногие мужчины, которые обращали на нее внимание, после нескольких месяцев активных ухаживаний переключались на менее привлекательных особ, оставляя Светлану в недоумении, что же, собственно, она сделала не так.