Все только начинается: как добиться успеха после 35 лет (и насколько это реально)

Не бояться выходить из зоны комфорта

Постарайтесь отказаться от устоявшихся привычек, шаблонного мышления и предсказуемого стереотипа поведения. Так вы точно не сможете изменить свою жизнь к лучшему, а лишь продолжите довольствоваться тем, что уже имеете на данный момент. Просто примите как данность тот факт, что на пути ваших изменений неизбежно вас будут ожидать ошибки и неудачи, однако вместо того, чтобы опустить руки и сдаться, вам нужно выйти из зоны комфорта и доказать прежде всего самому себе, что вы можете справиться с любыми трудностями и обратить все в свою пользу. К тому же, психологи напоминают, что чем дольше вы остаетесь в зоне комфорта, тем быстрее вы «утопаете в болоте», перестаете развиваться и начинаете деградировать. Чтобы избавиться от такого застоя, просто регулярно устраивайте себе какие-нибудь встряски (запишитесь на новые курсы, смените работу, отправляйтесь в одиночку исследовать другую страну, сделайте то, о чем давно мечтали в конце концов).

Рискнуть и реализовать свой проект

Если вы чувствуете, что в компании вам стало тесно и вы созрели до чего-то более глобального, то почему бы вам не рискнуть и не открыть собственное дело? Пусть это будет сначала небольшой (но перспективный) стартап, который, при грамотном подходе и управлении, сможет перерасти в нечто грандиозное, в то, чем вы всегда мечтали заниматься, но откладывали в силу определенных причин. Подумайте, возможно у вас есть какое-то хобби, которое вы хотели монетизировать или которое давно уже стало для вас чем-то больше, чем просто увлечение, возможно это и будет началом вашего собственного бизнеса, который впоследствии принесет вам хорошую прибыль и признание.

Оспаривать общепринятые истины и предлагать нестандартные решения

Как говорят успешные люди «Если вы хотите жить не так, как раньше, то перестаньте делать то, что обычно и попробуйте что-то новое». И это действительно так. Ведь пока вы не попробуете что-то (пусть даже слишком креативное), вы не узнаете, сработает это или нет (принесет ли успех, славу и деньги или останется на уровне смелой идеи). И вместо того, чтобы идти по самому легкому пути, который до вас уже проложили другие смельчаки, научитесь предлагать (и отстаивать) нестандартные решения и тогда быстрее добьетесь желаемого результата.