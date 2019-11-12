Все только начинается: как добиться успеха после 35 лет (и насколько это реально)
Возможно, вас в принципе все устраивает – вы добились определенных высот, у вас достойная зарплата (но вы достигли потолка, как в финансовом плане, так и в профессиональном развитии). И вот тут вы начинаете думать, а не применить ли вам свои знания и опыт в других областях? Не переключиться ли на другую сферу деятельности, возможно, даже существенно отличающуюся от той, где вы развивались раньше. C одной стороны ваше желание вполне понятно и оправдано – вы достигли определенного уровня развития и оплаты, и понимаете, что выше головы вы в любом случае уже не прыгнете. Но с другой – вам страшно начинать что-то новое, ведь по сути придется «подвинутся» в финансовом плане (согласитесь, мало кто из компаний готов взять сотрудника на высокооплачиваемую должность, заведомо зная, что продет много времени, прежде чем из него вырастет первоклассный специалист). И вот тут реальность сталкивается с ожиданием, возвращая вас с небес на землю. Хотя эксперты, например, рекомендуют не паниковать раньше времени и не опускать руки, а подойти к решению данного вопроса основательно (взвесив все «за» и «против» как минимум).
Иметь не только желание, но и упорство
К сожалению, чтобы изменить свою жизнь, одного желания будет недостаточно – нужно еще упорство и готовность к тем или иным трудностям (которые обязательно будут в самом начале пути). Но, как известно, трудности лишь закаляют и помогают оптимизировать процесс для достижения того, к чему вы собственно стремитесь. Поэтому не отчаивайтесь и не разворачивайтесь назад со словами «я так и знал, что у меня ничего не получится», а попробуйте изменить методы и подход, чтобы конечный результат не только соответствовал вашим ожиданиям, но и превосходил их.
Фото: vostock-photo
Не бояться выходить из зоны комфорта
Постарайтесь отказаться от устоявшихся привычек, шаблонного мышления и предсказуемого стереотипа поведения. Так вы точно не сможете изменить свою жизнь к лучшему, а лишь продолжите довольствоваться тем, что уже имеете на данный момент. Просто примите как данность тот факт, что на пути ваших изменений неизбежно вас будут ожидать ошибки и неудачи, однако вместо того, чтобы опустить руки и сдаться, вам нужно выйти из зоны комфорта и доказать прежде всего самому себе, что вы можете справиться с любыми трудностями и обратить все в свою пользу. К тому же, психологи напоминают, что чем дольше вы остаетесь в зоне комфорта, тем быстрее вы «утопаете в болоте», перестаете развиваться и начинаете деградировать. Чтобы избавиться от такого застоя, просто регулярно устраивайте себе какие-нибудь встряски (запишитесь на новые курсы, смените работу, отправляйтесь в одиночку исследовать другую страну, сделайте то, о чем давно мечтали в конце концов).
Рискнуть и реализовать свой проект
Если вы чувствуете, что в компании вам стало тесно и вы созрели до чего-то более глобального, то почему бы вам не рискнуть и не открыть собственное дело? Пусть это будет сначала небольшой (но перспективный) стартап, который, при грамотном подходе и управлении, сможет перерасти в нечто грандиозное, в то, чем вы всегда мечтали заниматься, но откладывали в силу определенных причин. Подумайте, возможно у вас есть какое-то хобби, которое вы хотели монетизировать или которое давно уже стало для вас чем-то больше, чем просто увлечение, возможно это и будет началом вашего собственного бизнеса, который впоследствии принесет вам хорошую прибыль и признание.
Оспаривать общепринятые истины и предлагать нестандартные решения
Как говорят успешные люди «Если вы хотите жить не так, как раньше, то перестаньте делать то, что обычно и попробуйте что-то новое». И это действительно так. Ведь пока вы не попробуете что-то (пусть даже слишком креативное), вы не узнаете, сработает это или нет (принесет ли успех, славу и деньги или останется на уровне смелой идеи). И вместо того, чтобы идти по самому легкому пути, который до вас уже проложили другие смельчаки, научитесь предлагать (и отстаивать) нестандартные решения и тогда быстрее добьетесь желаемого результата.
Фото: vostock-photo
Уметь концентрироваться на своей цели и контролировать свои вредные привычки
Понятно, что к определенному возрасту у каждого человека скапливается тот или иной багаж из опыта и привычек (в том числе и негативных). Эксперты напоминают, что если вы действительно хотите изменить свою жизнь к лучшему и полны решимости добиться успехов, то вам нужно избавиться от вредных привычек (многие из которых, возможно, уже переросли в пристрастия) и перестать «распыляться» на множество увлечений (что само по себе отнимает большое количество сил и энергии), а сосредоточиться на каком-то одном главном проекте, благополучное завершение которого в конечном итоге и приведет вас к желаемому результату.
Слушать людей и учиться чему-то новому
Очень многие профессионалы, пытаясь занять новую нишу и сменить сферу деятельности, оказываются не готовы к тому моменту, что какое-то время им придется провести на должности помощника (или даже стажера), внимательно слушать то, что говорят другие и принять тот факт, что кто-то оказывается может знать больше них самих. Им действительно придется учиться азам, если они хотят добиться определенных высот, а не прерывать наставника на полуслове своим возмущенным «а вот я бы никогда так не сделал…» или «вы ошибаетесь, тут нужно действовать именно так…». Если вы готовы будете к переменам, то, возможно, сможете гармонично использовать свой старый опыт и новые знания для достижения своих целей.
Фото: vostock-photo
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