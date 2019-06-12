Все гениальное – просто: лайфхаки, которые помогут вам накопить миллион за короткий срок

Забирайте у государства то, что принадлежит вам по праву

Если вам положены какие-то льготы, то не стесняйтесь требовать их у местных властей (ведь, пока вы не напомните о себе, вам ничего и не предоставят). Помимо этого, не забывайте о том, что вы имеете право вернуть налог при покупке недвижимости (а если квартира была приобретена в ипотеку, то можете рассчитывать еще на возврат процентов), оплате дорогостоящего лечения или вложения денег в образование. И не стоит думать, что это сложная, практически невыполнимая задача, нужно лишь собрать все необходимые документы и ожидать, пока средства упадут вам на счет. Это гораздо проще, чем корить потом себя за то, что у вас было это право, но вы им не воспользовались в силу каких-то своих причин.

Не ведитесь на фразу: «Живем один раз»

Разумеется, это не значит, что вам нужно экономить буквально на всем и считать каждую копейку, однако и бездумная трата денег тоже ни к чему хорошему не приведет. Например, очень многие люди, получив вполне приличную сумму денег, умудряются тут же спустить большую часть на что-то бессмысленное, забывая о том, что им еще долго придется ждать следующих поступлений финансов. Или, например, может произойти так, что вам срочно понадобятся деньги (мало ли какой случай может произойти), а у вас в карманах пусто просто потому, что накануне вы решили шикануть и спустили практически все свои сбережения. Поэтому финансисты рекомендуют смотреть вперед, взвешивать все «за» и «против» перед приобретением какого-либо товара и используйте метод «24 часа» (вы выбираете то, что вам понравилось и даете себе сутки, чтобы подумать, действительно ли вам нужна эта вещь или вы вполне можете обойтись без нее).

Найдите пассивный источник дохода

Многие забывают о том, что можно зарабатывать дополнительные деньги. Скажем, если у вас есть дача, то вы можете ее сдать за вполне приличные деньги (или, например, переехать в нее сами и сдать свою квартиру). Или, если вдруг у вас пустуют еще одни апартаменты, доставшиеся вам от бабушек-дедушек-щедрых родственников, то вы также можете получать деньги за сдачу (по крайней мере сможете окупать ежемесячные расходы на содержание своей недвижимости и складывать оставшуюся сумму в копилку). Помимо того можно вспомнить и о других своих талантах, которые также помогут вам неплохо заработать (возможно, вы в совершенстве владеете каким-либо иностранным языком и с легкостью можете заниматься переводами, или вы неплохо знаете некоторые предметы и вполне смогли бы подрабатывать репетиторством, или вы превосходно готовите десерты, вяжете оригинальные вещи и так далее).