Все гениальное – просто: лайфхаки, которые помогут вам накопить миллион за короткий срок

Забирайте у государства то, что принадлежит вам по праву
Если вам положены какие-то льготы, то не стесняйтесь требовать их у местных властей (ведь, пока вы не напомните о себе, вам ничего и не предоставят). Помимо этого, не забывайте о том, что вы имеете право вернуть налог при покупке недвижимости (а если квартира была приобретена в ипотеку, то можете рассчитывать еще на возврат процентов), оплате дорогостоящего лечения или вложения денег в образование. И не стоит думать, что это сложная, практически невыполнимая задача, нужно лишь собрать все необходимые документы и ожидать, пока средства упадут вам на счет. Это гораздо проще, чем корить потом себя за то, что у вас было это право, но вы им не воспользовались в силу каких-то своих причин.
Не ведитесь на фразу: «Живем один раз»
Разумеется, это не значит, что вам нужно экономить буквально на всем и считать каждую копейку, однако и бездумная трата денег тоже ни к чему хорошему не приведет. Например, очень многие люди, получив вполне приличную сумму денег, умудряются тут же спустить большую часть на что-то бессмысленное, забывая о том, что им еще долго придется ждать следующих поступлений финансов. Или, например, может произойти так, что вам срочно понадобятся деньги (мало ли какой случай может произойти), а у вас в карманах пусто просто потому, что накануне вы решили шикануть и спустили практически все свои сбережения. Поэтому финансисты рекомендуют смотреть вперед, взвешивать все «за» и «против» перед приобретением какого-либо товара и используйте метод «24 часа» (вы выбираете то, что вам понравилось и даете себе сутки, чтобы подумать, действительно ли вам нужна эта вещь или вы вполне можете обойтись без нее).
Найдите пассивный источник дохода
Многие забывают о том, что можно зарабатывать дополнительные деньги. Скажем, если у вас есть дача, то вы можете ее сдать за вполне приличные деньги (или, например, переехать в нее сами и сдать свою квартиру). Или, если вдруг у вас пустуют еще одни апартаменты, доставшиеся вам от бабушек-дедушек-щедрых родственников, то вы также можете получать деньги за сдачу (по крайней мере сможете окупать ежемесячные расходы на содержание своей недвижимости и складывать оставшуюся сумму в копилку). Помимо того можно вспомнить и о других своих талантах, которые также помогут вам неплохо заработать (возможно, вы в совершенстве владеете каким-либо иностранным языком и с легкостью можете заниматься переводами, или вы неплохо знаете некоторые предметы и вполне смогли бы подрабатывать репетиторством, или вы превосходно готовите десерты, вяжете оригинальные вещи и так далее).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Научитесь делать «заначку»
Если вы думаете, что это свойственно лишь представителям сильного пола, то вы ошибаетесь. Финансисты советуют начать создавать «чрезвычайный фонд», который поможет вам не только остаться на плаву, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (например, потери работы), но и заставит вас психологически чувствовать себя намного защищеннее и комфортнее (всегда ведь приятно думать, что у вас припрятана определенная сумма денег, поэтому вы точно не пропадете). И пусть сначала вы сможете откладывать не так много, как вам бы того хотелось, но постепенно ваши «вклады» станут регулярными и более значительными.
Используйте приложения для подсчета расходов
Если «деньги утекают словно вода» - это про вас, и вы совершенно искренне не понимаете, как могли за месяц потратить гораздо больше того, чем получаете, то приложение для подсчета расходов может стать для вас настоящим спасением. Для начала распишите все свои обязательные траты, затем – желаемые, а также установите для себя ежедневный лимит, который ни в коем случае не хотите превысить. И тогда вы сможете контролировать свои финансы, поймете, куда уходят деньги, а заодно сможете пополнять свою «заначку», когда у вас будут оставаться свободные средства в конце месяца.
Откройте вклад под хорошие проценты
Для более «продвинутых» пользователей финансисты рекомендуют открытие специального вклада (многие банки, например, предлагают так называемые вклады «на определенные цели» или что-то вроде онлай-копилок), где можно получать неплохой процент на остаток. Изучите предложения и выберете то, что подходит вам по сумме и срокам. А чтобы не было соблазна снять все деньги раньше и спустить их на ветер, поставьте краткосрочные цели (скажем, скопить 100-200 тысяч рублей за пару месяцев, накопить на автомобиль или путешествие в экзотическую страну). Это будет вас мотивировать, и вы уже не захотите размениваться по мелочам (зная, что в итоге вы получите гораздо больше, чем импульсивное приобретение очередной безделушки).
Помните, что за бесценные моменты не нужно платить
Почему-то большинство людей пугает слово «экономия» - они считают, что в этом случае им можно будет закрыться в четырех стенах и забыть о культурном досуге. Но это вовсе не так. Специалисты напоминают, что в нашей жизни существуют куда более ценные вещи, чем тот же ужин в дорогом ресторане (да, вы пустите пыль в глаза, продемонстрируете свой статус, но в итоге не получите удовольствия от процесса). Ведь тот же романтический ужин можно устроить и дома, приготовив не менее вкусные кулинарные шедевры. Кроме того, почему бы вам не подумать о том, что сейчас самое время для пикника, просмотра фильмов под открытым небом, пляжных вечеринок с друзьями, долгих прогулок по теплому городу, семейных встреч, посещения бесплатных лекций, мастер-классов или спортивных тренировок в парках.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Дороже – не значит качественнее
«На сезон хватит, и ладно», «попользуюсь этим первое время, а затем выброшу» - тоже не вариант, конечно, однако не стоит забывать, что многие бюджетные вещи могут быть не менее качественными, чем аналогичные дорогостоящие товары. Да и на сегодняшний день рынок фэйков развит настолько, что вы, приобретая якобы люксовую вещь, можете нарваться на качественную подделку (которая прослужит вам тоже не так много времени). Поэтому постарайтесь не гнаться за тем, что дороже, а найдите качественные аналоги в средней ценовой категории.
Не оставлять чаевые и не набирать полную корзину продуктов в супермаркете – это нормально
Даже если окружающие будут смотреть на вас с презрением, когда вы не оставите официанту на чай, помните, что это не является обязательным условием (кроме тех моментов, когда это указано в меню и вас заранее предупреждают, что вы должны будете оставить определенную сумму за «обслуживание»). Вы по своему усмотрению можете оставить 10-15% от суммы, указанной в вашем чеке, но лишь в том случае, если кухня вам действительно понравилась и обслуживание было на высоте. Что касается полных тележек в супермаркетах, то, например, в тех же развитых странах принято тратить на еду около 15% от зарплаты и брать лишь то, что нужно на данный момент. Наши соотечественники зачастую оставляют 50% (или даже больше), считая неприличным катить тележку к кассе полупустой. Это приводит к тому, что многие продукты портятся раньше, чем их успевают попробовать, и в итоге основная часть вашей зарплаты по сути отправляется в мусорное ведро.
Приучите себя избавляться от хлама
Возьмите себе за правило регулярно проводить ревизию вещей и избавляться от того, что вам уже не нужно. Только не несите сразу все на свалку – для начала отсортируйте идеально сохранившиеся предметы, которые могут принести кому-нибудь пользу, от того, что уже потеряло свой товарный вид и не подлежит восстановлению. Хорошие вещи, которые больше не нужны вам по тем или иным причинам, можете продать на специальных сайтах, заработав на этом пусть небольшие, но все же деньги, а остальное можете утилизировать, чтобы не превращать свою квартиру в захламленный склад.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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