Все бесит и раздражает: что конкретно надо делать, когда злость вдруг зашкаливает
Поводов хватает
Считается, что вспыльчивым в этом смысле легче. Взорвался, вспылил, выпустил пар и через пять минут забыл о причине раздражения. Внешне спокойным людям сложнее: они порой годами подавляют в себе раздражение, заглушая собственные эмоции. Это очень плохая привычка, которая рано или поздно заканчивается взрывом, истериками, выгоранием. Или еще хуже: инфарктом, инсультом...
Раздражать в современном мире может многое. Мы живем во времена, когда мозг вынужден потреблять огромное количество информации ежедневно. И да, чтобы куда-то успеть, нужно бежать как минимум в два раза быстрее. Масла в огонь подливают соцсети: листая ленту, легко почувствовать себя неудачником. Один на Мальдивах, другой хвалится ключами от квартиры или машины, третья позирует в купальнике спустя месяц после родов. Советы психологов о том, как неправильно сравнивать себя с другими вызывают нервный смех. Покажите хоть одного человека, который этого не делает? Мы живем в обществе и, конечно, сравниваем себя с другими. Особенно, когда достигаем определенного возраста и не достигаем того, что вроде как положено.
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Придется работать с причиной
Поэтому первое, что стоит сделать, это понять причину ежедневного раздражения. Условно, если у вас болит зуб, бессмысленно делать вид, что жизнь прекрасна. Нужно решить проблему, избавиться от источника боли — путем удаления или лечения. Таблетки и настойки могут приносить лишь временный эффект. Так и здесь. Если изо дня в день отказывать себе в удовольствиях, пытаясь накопить на взнос по ипотеке, ходить на нелюбимую работу, боясь остаться без средств к существованию, терпеть не радующее отношение партнера, чтобы не остаться в одиночестве, ничего хорошего все равно не выйдет.
Нужно переходить к действиям, но последние должны быть обдуманными. Можно, конечно, слушать популярного психолога и резать, не дожидаясь перитонита. Не нравится работа? Увольняйтесь, не медля. Партнер ни во что не ставит? Срочно дать ему отставку. Увы, эти варианты не всегда работают. А вот методика step by step очень даже. Поэтому попробуйте делать маленькие шаги по улучшению положения. Смысл в том, что людям помогают разные методы. Есть те, кому не нравится их работа, но мысль остаться безработным страшит еще больше.
«Шесть лет назад я меняла рабочие коллективы как перчатки. Не нравился тон начальника, писала заявление, не церемонясь. Коллега сказала, что в соседней конторе платят зарплату выше? Тут же начинала вести переговоры о переходе. Надо сказать, что мне было чуть за тридцать, у меня была руководящая должность и остаться без работы я не боялась совершенно. А потом случился кризис на рынке. Полгода я отдыхала, затем начала ходить по собеседованиям, но везде получала отказ или откровенно невыгодные предложения. Накопления стремительно заканчивались, заняться было мучительно нечем. В общем, перебивалась подработками еще год. потом вышла на начальную позицию и то благодаря порекомендовавшей знакомой. Сейчас довольна всем. Да, зарплата могла бы быть выше, а начальство более понимающим, но зато каждый месяц я получаю деньги и плачу по счетам. И вообще приучила себя работать с тем, что есть, а не искать идеала. И знаете, жить стало легче, уровень раздражения заметно снизился», — вспоминает знакомая.
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Начнем с малого
Некоторые специалисты и вовсе советуют исходить из позиции благодарности. Вот прям перечислить все то, что у вас уже есть. Та же работа, профессиональный опыт, крыша над головой, близкие люди, надежный друг, возможность выпить утром чашку кофе, выйти на прогулку, позвонить близкому и так далее. Чаще всего мы находимся в состоянии замота, из которого не спешим выходить. Нам кажется, что если убрать сотню ежедневных дел, тогда, конечно, жизнь стала бы радостней. Но не всегда это так. Важнее, выполнять каждое дело со стопроцентной отдачей. И получать взамен энергию и чувство удовлетворения. Не спешить поскорей сделать что-либо и переключиться на другое, а отдаться задаче на сто процентов. Вы обязательно почувствуете удовлетворение — проверено.
Многие жалуются на недосып. Но посчитайте, сколько времени вы проводите в телефоне, листая ленту Instagram. Волевым решением отпишитесь от людей, чьи успехи раздражают. Это тоже работает. Ложась раньше спать, вы начнете раньше вставать. Подняться в шесть утра и, пока все спят, выпить чашку кофе, ответить на накопившиеся письма, заняться йогой или выйти на прогулку с собакой — бесценно! Ведь раздражение раз за разом вызывает не сам список дел, а мысли: «Боже, я опять ничего не успеваю!» В сотый раз мы проклинаем себя за то, что не начали делать проект раньше. Отсюда грызущее чувство вины и раздражение. Может, начать вставать на час раньше? Попробуйте.
Фото: Pexels.com
Научитесь проговаривать эмоции
Также выпишите в блокнот все действия, которые дают вам энергию на работе и в жизни. Встречи с друзьями, момент сдачи презентации, поиск информации, готовка, звонки близким и так далее. Думайте, как сделать так, чтобы в ежедневном расписании этого стало больше. Перестаньте ходить по магазинам — почти каждый сейчас предлагает доставку (часто бесплатную). Приготовьте еды на неделю вперед и замораживайте порции — не придется тратить время на это в течение недели. Убирайте телефоны со стола во время трапезы — общайтесь или наслаждайтесь вкусом еды. Не хватает общения? Приучите себя коммуницировать с людьми по пути: с соседями в лифте, консьержкой, продавцом в магазине — мы все-таки не на необитаемом острове живем.
Добавьте всего один ритуал в день, который наполняет энергией. Прогулка утром или вечером, йога дома, чашка кофе в тишине, звонок кому-то из близких (не просто дежурно спросить про дела и погоду, а пообщаться качественно!). И самое главное — научитесь проговаривать негативные эмоции. Если вас обидели, не молчите. Скажите, что вам неприятно, напишите, если возможно, жалобу. Плевать на реакцию других — важнее не копить себе в очередной раз все, что так отчаянно хочется высказать. В этом же заключается польза почти любой терапии в кабинете психолога — проговаривая свои мысли, обиды, горести, человеку становится легче. И тогда кричать «Вы все меня бесите!» не захочется, просто повод себя исчерпает.
Фото: Pexels.com
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