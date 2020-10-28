Все бесит и раздражает: что конкретно надо делать, когда злость вдруг зашкаливает

Придется работать с причиной

Поэтому первое, что стоит сделать, это понять причину ежедневного раздражения. Условно, если у вас болит зуб, бессмысленно делать вид, что жизнь прекрасна. Нужно решить проблему, избавиться от источника боли — путем удаления или лечения. Таблетки и настойки могут приносить лишь временный эффект. Так и здесь. Если изо дня в день отказывать себе в удовольствиях, пытаясь накопить на взнос по ипотеке, ходить на нелюбимую работу, боясь остаться без средств к существованию, терпеть не радующее отношение партнера, чтобы не остаться в одиночестве, ничего хорошего все равно не выйдет.

Нужно переходить к действиям, но последние должны быть обдуманными. Можно, конечно, слушать популярного психолога и резать, не дожидаясь перитонита. Не нравится работа? Увольняйтесь, не медля. Партнер ни во что не ставит? Срочно дать ему отставку. Увы, эти варианты не всегда работают. А вот методика step by step очень даже. Поэтому попробуйте делать маленькие шаги по улучшению положения. Смысл в том, что людям помогают разные методы. Есть те, кому не нравится их работа, но мысль остаться безработным страшит еще больше.

«Шесть лет назад я меняла рабочие коллективы как перчатки. Не нравился тон начальника, писала заявление, не церемонясь. Коллега сказала, что в соседней конторе платят зарплату выше? Тут же начинала вести переговоры о переходе. Надо сказать, что мне было чуть за тридцать, у меня была руководящая должность и остаться без работы я не боялась совершенно. А потом случился кризис на рынке. Полгода я отдыхала, затем начала ходить по собеседованиям, но везде получала отказ или откровенно невыгодные предложения. Накопления стремительно заканчивались, заняться было мучительно нечем. В общем, перебивалась подработками еще год. потом вышла на начальную позицию и то благодаря порекомендовавшей знакомой. Сейчас довольна всем. Да, зарплата могла бы быть выше, а начальство более понимающим, но зато каждый месяц я получаю деньги и плачу по счетам. И вообще приучила себя работать с тем, что есть, а не искать идеала. И знаете, жить стало легче, уровень раздражения заметно снизился», — вспоминает знакомая.