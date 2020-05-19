«Во всем виноваты родители» и другие распространенные виды самообмана, которые мешают вам жить

«Во всем виноваты родители»

Сваливать все неудачи на гены или неподобающее поведение старшего поколения — не самое разумное, что вы можете сделать. Безусловно, есть вещи, которые заложены в нас генетикой, однако с остальными проблемами вам под силу справиться самостоятельно (но гораздо проще свалить все на природу, чем взяться за ум и изменить свою жизнь к лучшему). То же самое можно сказать и о родителях. В истории есть немало примеров, когда люди из неблагополучных семей своим упорством и трудом достигали в жизни тех высот, которых так и не смогли добиться их одногодки, выросшие в достатке и любви. Но даже если предположить, что в детстве вам действительно не дали раскрыть свой потенциал, то что вам мешает сделать это сейчас? Вспомните, о чем вы всегда мечтали, и подумайте, как можно это осуществить. Используйте свой опыт и таланты, чтобы добиться желаемых результатов (и не слушайте родных и друзей, сомневающихся в ваших способностях и, соответственно, положительных результатах).

«Меня никто не любит»

«Меня никто не понимает» и «Меня никто не любит» — еще один вид самообмана, к которому прибегают те личности, которые просто на просто не хотят взять ответственность за свою жизнь (решения и поступки). Психологи утверждают, что это весьма неубедительные аргументы, которые все равно не помогут вам наладить отношения с окружающими. Вместо того, чтобы плакаться в жилетку друзьям и родным, оглянитесь по сторонам. И тогда вы наверняка заметите того, кто выражает к вам симпатию и интерес.

«Деньги обходят меня стороной»

Это все равно, что признать себя неудачником и заранее согласиться с тем, что материальный достаток и благополучие вам не светят, что бы вы ни предпринимали. Можно, конечно, вспомнить еще о том, что всем остальным просто везет по жизни и все им достается просто так, но лучше вернуться к первому пункту и поискать многочисленные примеры (наверняка в вашем окружении тоже такие найдутся), когда люди своим трудом добивались успеха, обеспечив безбедное существование не только себе, но своим родным, детям, внукам и даже правнукам. Многие богачи признаются, что в самом начале своего восхождения на Олимп они действовали вопреки чему-то: насмешкам завистников, недоверию родных, предательству коллег и так далее. У каждого из них своя история, но общий смысл — если верить в себя и не пасовать перед трудностями, то обязательно можно добиться желаемых результатов.