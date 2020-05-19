«Во всем виноваты родители» и другие распространенные виды самообмана, которые мешают вам жить
«Во всем виноваты родители»
Сваливать все неудачи на гены или неподобающее поведение старшего поколения — не самое разумное, что вы можете сделать. Безусловно, есть вещи, которые заложены в нас генетикой, однако с остальными проблемами вам под силу справиться самостоятельно (но гораздо проще свалить все на природу, чем взяться за ум и изменить свою жизнь к лучшему). То же самое можно сказать и о родителях. В истории есть немало примеров, когда люди из неблагополучных семей своим упорством и трудом достигали в жизни тех высот, которых так и не смогли добиться их одногодки, выросшие в достатке и любви. Но даже если предположить, что в детстве вам действительно не дали раскрыть свой потенциал, то что вам мешает сделать это сейчас? Вспомните, о чем вы всегда мечтали, и подумайте, как можно это осуществить. Используйте свой опыт и таланты, чтобы добиться желаемых результатов (и не слушайте родных и друзей, сомневающихся в ваших способностях и, соответственно, положительных результатах).
«Меня никто не любит»
«Меня никто не понимает» и «Меня никто не любит» — еще один вид самообмана, к которому прибегают те личности, которые просто на просто не хотят взять ответственность за свою жизнь (решения и поступки). Психологи утверждают, что это весьма неубедительные аргументы, которые все равно не помогут вам наладить отношения с окружающими. Вместо того, чтобы плакаться в жилетку друзьям и родным, оглянитесь по сторонам. И тогда вы наверняка заметите того, кто выражает к вам симпатию и интерес.
«Деньги обходят меня стороной»
Это все равно, что признать себя неудачником и заранее согласиться с тем, что материальный достаток и благополучие вам не светят, что бы вы ни предпринимали. Можно, конечно, вспомнить еще о том, что всем остальным просто везет по жизни и все им достается просто так, но лучше вернуться к первому пункту и поискать многочисленные примеры (наверняка в вашем окружении тоже такие найдутся), когда люди своим трудом добивались успеха, обеспечив безбедное существование не только себе, но своим родным, детям, внукам и даже правнукам. Многие богачи признаются, что в самом начале своего восхождения на Олимп они действовали вопреки чему-то: насмешкам завистников, недоверию родных, предательству коллег и так далее. У каждого из них своя история, но общий смысл — если верить в себя и не пасовать перед трудностями, то обязательно можно добиться желаемых результатов.
Фото: Pixabay.com
«Я слишком устала»
Еще один вариант оправдания бесцельной траты своего времени или лени — «Я слишком занята». Зачастую на такие уловки пускаются люди, которым нужно произвести впечатление загруженного человека — настолько, что ему некогда лишний раз обратить внимание на собственные потребности, ведь все его силы уходят якобы на общественно значимые проекты. И мы сейчас не берем в расчет тех людей, которые мечутся между 2-3 работами и успевают уделить время близким или заняться волонтерскими программами — там подобные фразы будут вполне уместны. Мы говорим о тех личностях, которые не перетруждаются и требуют лишь того, чтобы их оставили в покое и дали возможность наслаждаться праздностью и ничегонеделанием. Освойте тайм-менеджмент — и вы увидите, насколько упорядоченной и комфортной станет ваша жизнь (вы будете успевать намного больше, а уставать намного меньше).
«Меня все обманывают»
Безусловно, не стоит доверять всем и сразу, но, согласитесь, поиск подвоха там, где его нет, тоже утомляет. Возможно, вместо того, чтобы тратить время и силы на раскрытие тайных замыслов и интриг, лучше направить свою энергию на достижение заветных целей и обретение тех благ, о которых вы когда-то мечтали.
«Я слишком стара для этого»
Эту фразу слишком часто можно услышать от главных героев голливудских фильмов, которые затем берут себя в руки и вспоминают, что на самом деле они еще очень даже ничего и вполне могут изменить мир, если того захотят. Психологи напоминают, что возраст — лишь цифра в паспорте, лишь от вас зависит, как вас будут воспринимать окружающие (да и вы сами тоже). Большинство людей с возрастом начинают иначе смотреть на какие-то вещи, учатся ценить каждое мгновение и не боятся менять жизнь, чтобы осуществить заветные мечты. Поэтому перестаньте кокетничать и вспоминать свой возраст по поводу и без — подумайте, что именно делает вас счастливой и к чему вы всегда стремились. Ведь, как говорила героиня культового фильма: «В 40 лет жизнь только начинается». И нет ничего невозможного, поверьте.
«У меня все равно ничего не получится»
С помощью данной фразы вы словно программируете себя на неудачи, как бы заранее оправдываясь за то, что у вас ничего не получается. Вместо того, чтобы отказываться от мечты, даже толком не попробовав ее осуществить, лучше подумайте, что еще вы можете сделать, чтобы в вашей жизни все наладилось.
Фото: Pixabay.com
«Подумаю об этом завтра»
Помните, как героиня фильма «Унесенные ветром» Скарлетт О`Хара предпочитала решать свои проблемы? Она откладывала их на потом и предпочитала не переживать раньше времени. Стоит отметить, что подобная методика давала свои результаты — на следующий день проблемы уже не казались такими страшными, а эффективное решение находилось мгновенно. Хотя, по мнению экспертов, если эта фраза не выходит из вашего лексикона, то вы вступили на путь прокрастинации, свернуть с которого самостоятельно бывает непросто. Например, вы можете быть уверены, что на выполнение той или иной задачи у вас еще уйма времени, однако нерешенные вопросы накапливаются и в итоге это «потом» отнимает у вас все силы и жизненную энергию. Вместо того, чтобы спокойно наслаждаться «здесь и сейчас», вы разгребаете ворох накопившихся дел и корите себя за то, что не сделали это раньше. Увы, но при таком раскладе некоторые вещи так и останутся незавершенными — вам может просто не хватить сил и времени на их реализацию.
«Это не тот результат, к которому я стремилась»
Зачастую ожидания и реальность расходятся, но лишь потому, что вы изначально ставили недостижимые цели, которые не так-то просто осуществить. Иногда одной веры в лучшее недостаточно, требуется подключить талант и работоспособность, чтобы добиться того, к чему вы всегда стремились. А чтобы не разочаровываться раньше времени, стоит держать в голове и худший вариант развития событий. Тогда у вас будут силы на совершение маневра и корректировки своих действий, чтобы вернуться к первоначальному плану (а не мириться с тем, что «и так сойдет»). Не перекладывайте ответственность за свои действия и поступки на плечи других людей — и тогда результат действительно вас порадует.
Фото: Pixabay.com
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