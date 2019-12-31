Високосный год: история, мифы и суеверия, о которых вам полезно знать

Почему год именно «високосный»?

Всем известно, что в году 365 дней и февраль – самый короткий месяц, состоящий из 28 дней. Однако каждые четыре года к февралю прибавляется еще один день и в результате их становится 29. Происходит это потому, что астрономический год длиннее календарного на 6 часов и за четыре года как раз и «набегают» лишние сутки. Название года ввел еще Юлий Цезарь, предложивший добавлять «лишний день» в феврале после праздника Терминалий, но, чтобы оно было повторением 24 февраля (само число означало «шестой день до начала марта»). Со временем латинское название преобразовалось в «високость» и перекочевало в древнерусский как «високось» - високосный год. В 1582 папа Григорий XIII решил оставить другое календарное исчисление, чтобы христианские верующие смогли отмечать одновременно церковные празднования и предложил добавлять «лишний» день в конце февраля. Наши предки «наделили» этот день мистическими свойствами, чтобы списать на них все свои неудачи. Несмотря на то, что церковь не признает мистичности високосного года, в православном календаре есть святой Касьян, день памяти которого приходится именно на 29 февраля (считается, что от него отвернулся Бог и все, чего бы он касался, приносило несчастья). «Касьян глянет – все вокруг завянет» - можно найти упоминание об этом святом в народных приметах.

Чтобы быстро определить, високосный ли сейчас год или нет, необходимо его последние цифры разделить на 4 (если цифры заканчиваются на два и более нулей, то делить нужно на 400) и если выпадает целое число, то год високосный. Особо внимательные заметили, что «29-дневный февраль» выпадает на годы Дракона, Обезьяны или Крысы по восточному календарю.

Основные мифы и суеверия, связанные с високосным годом