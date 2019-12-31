Високосный год: история, мифы и суеверия, о которых вам полезно знать
Почему год именно «високосный»?
Всем известно, что в году 365 дней и февраль – самый короткий месяц, состоящий из 28 дней. Однако каждые четыре года к февралю прибавляется еще один день и в результате их становится 29. Происходит это потому, что астрономический год длиннее календарного на 6 часов и за четыре года как раз и «набегают» лишние сутки. Название года ввел еще Юлий Цезарь, предложивший добавлять «лишний день» в феврале после праздника Терминалий, но, чтобы оно было повторением 24 февраля (само число означало «шестой день до начала марта»). Со временем латинское название преобразовалось в «високость» и перекочевало в древнерусский как «високось» - високосный год. В 1582 папа Григорий XIII решил оставить другое календарное исчисление, чтобы христианские верующие смогли отмечать одновременно церковные празднования и предложил добавлять «лишний» день в конце февраля. Наши предки «наделили» этот день мистическими свойствами, чтобы списать на них все свои неудачи. Несмотря на то, что церковь не признает мистичности високосного года, в православном календаре есть святой Касьян, день памяти которого приходится именно на 29 февраля (считается, что от него отвернулся Бог и все, чего бы он касался, приносило несчастья). «Касьян глянет – все вокруг завянет» - можно найти упоминание об этом святом в народных приметах.
Чтобы быстро определить, високосный ли сейчас год или нет, необходимо его последние цифры разделить на 4 (если цифры заканчиваются на два и более нулей, то делить нужно на 400) и если выпадает целое число, то год високосный. Особо внимательные заметили, что «29-дневный февраль» выпадает на годы Дракона, Обезьяны или Крысы по восточному календарю.
Основные мифы и суеверия, связанные с високосным годом
Считается, что этот год «обрушивает» на человечество все беды и несчастья одновременно. Так, например, именно в високосный год увеличивается количество аварий, различных происшествий и катаклизм, растет число неизлечимо больных, умерших тоже становится больше. Можно найти множество закономерностей, случившихся именно в этот период: крушение «Титаника», сильнейшие землетрясения и другие несчастья, во время которых пострадали сотни тысяч человек. Так раньше люди старались этот год провести как можно тише и спокойнее, не выделяясь и не рискуя сверх меры. Особенно тише воды и ниже травы они старались быть 29 февраля, в этот день не выходили из дома, не выпускали скотину на улицу и не появлялись на службе.
А люди, появившиеся на свет в это время, будут обречены на трудную и несчастливую жизнь (их словно сама судьба будет испытывать на прочность, подкидывая все новые испытания буквально «на ровном месте»).
Что касается современного обоснования, почему же в этот период увеличивается количество смертей, то поможет обычная математика. Каждый год в мире уходит из жизни большое количество человек, а так как в високосный год добавляется еще один день, то, соответственно, статистика увеличивается по сравнению с «обычным» годом.
Что не рекомендуется делать в високосный год?
Фото: vostock-photo
Если верить суевериям, то этот период не рекомендуется начинать с чистого листа: разводиться, жениться, искать новую работу, открывать свое дело, переезжать, совершать крупные покупки, уезжать в длительное путешествие, строить дом и заводить детей. Помимо этого, придется держать язык за зубами в течение всего года – планы, о которых вы расскажете пусть даже близким, никогда не осуществлятся. Кроме того, в этот год рекомендуется воздержаться от похода за грибами, но тут есть вполне научное объяснение: каждые четыре года грибница истощается, соответственно могут измениться и вкусовые качества грибов, причем не в лучшую сторону.
Приметы, связанные с этим непростым периодом:
- В течение года нельзя собирать найденные круглые предметы, иначе удача отвернется от вас.
- Нельзя гадать, ворожить и колядовать, чтобы не навлечь на себя и близких несчастья.
- Если женщина забеременела в этот период, то ей строго запрещалось отстригать или что-то делать с волосами, чтобы не укорачивать (и не усложнять) жизнь будущему малышу.
- Детей, появившихся на свет в этот год, старались крестить как можно раньше, чтобы таким образом оберечь их и защитить.
- Девушке, у которой в это время начинались первые критические дни, нельзя было ни с кем делиться этой новостью, чтобы случайно не «передать» свою женскую энергию и счастье кому-то другому.
- Нельзя начинать ничего нового в этот период, иначе можно отпугнуть удачу и успех.
- Что касается переезда, то считается, что человек лишается старой защиты и на него могут обрушиться болезни, несчастья и испытания. Если длительную поездку (или переезд) не удается отложить, то необходимо переступая порог поклониться, поблагодарить за все хорошее, что с вами произошло и не думать о плохом.
- Считается, что приобретенное в этот год жилье принесет лишь несчастья владельцам и будет забирать у них положительную энергию. Чтобы обезопасить себя в новом доме от болезней, ссор, скандалов и финансовых проблем, перед тем как переступить порог, необходимо провести специальный ритуал.
- Не рекомендуется сеять и сажать, иначе весь урожай может погибнуть (или родится такой, что можно было не тратить время и силы на посадку).
- Не рекомендуется заводить семью, иначе молодые будут часто (и сильно) болеть и быстро разойдутся.
- Разводиться в это время тоже нельзя, иначе супруги всю оставшуюся жизнь так и проведут в одиночестве, потому что не смогут найти новое счастье.
- Считается, что дом, фундамент которого заложили в високосный год, сгорит. Чтобы уберечь постройку, на месте будущего фундамента можно рассыпать монетки, чтобы задобрить злые силы.
Фото: vostock-photo
Что не рекомендуется делать после окончания високосного года?
Если вы думали, что, увидев на календаре 31 декабря можете наконец вздохнуть спокойно, что пережили этот непростой период, то вы ошибаетесь. Согласно поверьям, сразу же за високосным наступает так называемый год «вдовы», а затем – год «вдовца». В этот период также не рекомендуется создавать семью, если вы не хотите рано овдоветь, заводить детей также в это время не рекомендуется (понятно, что у судьбы на этот счет могут быть свои планы, но если есть возможность, то лучше отложить планирование беременности до более подходящих времен).
Для тех, кто старается не придавать значение народным приметам и в суеверия тоже не верит, существуют общие рекомендации, которые помогут нейтрализовать негативное влияние и привлекут к вам счастье. Так, например, невесте следует выбирать исключительно длинные наряды, дополнив их каким-то семейным украшением (доставшимся в наследство от мамы или бабушки), молодоженам, следующим к месту регистрации, ни в коем случае не стоит оглядываться назад, а скатерть, которой застилали их стол на свадьбе, следует затем использовать три года подряд во время празднования годовщины. Это поможет отвести беды и невзгоды от молодой семьи и предотвратит скорый развод.
Что касается зачатия ребенка, то считается, что дети, рожденные в високосный год, будут более слабыми и подвержены испытаниям в дальнейшем, но при этом они будут наделены особыми талантами и их ждет по истине уникальная судьба (если удастся справиться со всеми испытаниями, выпавшими на их долю).
Фото: vostock-photo
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