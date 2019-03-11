Социальные работники, представители шоу-бизнеса и еще 5 самых «несчастливых» профессий

Младший медицинский персонал (медсестры и санитарки)

Практически каждый десятый человек, работающий в этой сфере, сталкивался с депрессией и желанием сбежать куда-нибудь подальше от того, чем ему приходится заниматься по долгу службы. И действительно, мало кто из вас в детстве мечтал стать медсестрой или санитаркой, каждый день которых посвящен уходу за больными (кормление, уборка, мытье, слежение за тем, чтобы все лекарства принимались вовремя и так далее) и поддержанию чистоты в самом медучреждении. Естественно, что переживая все это изо дня в день, они просто не могут так быстро «переключиться» и продолжают прокручивать в голове не самые лучшие моменты.

Ветеринары

Пока одни люди умиляются тому, что ветеринары имеют не работу, а мечту (еще бы, по их мнению, они только и занимаются тем, что целыми днями играют с милыми питомцами), другие понимают, что ничего прекрасного в этой деятельности нет. Многие ветеринары, например, уверены, что очень тяжело и ответственно работать с животными, ведь, в случае чего, они даже не смогут вам ответить. А все эти ненадежные хозяева, которые в свое время завели пушистика, а потом, вдоволь наигравшись, решили от него избавиться? И, конечно, бремя ответственности опять ложится на плечи специалиста, которому нужно будет как-то «решить» данную проблему. Поэтому немудрено, что люди этой профессии больше других подвержены профессиональному выгоранию, депрессивному состоянию, апатии и ухудшению самочувствия в целом.

Социальные работники

Еще одна профессия, представители которой чувствуют себя глубоко несчастными людьми, - социальные работники. Им приходится каждый день общаться с людьми, пережившими трагедию в жизни, пропускать эти эмоции через себя и оказывать психологическую помощь тем, кто оказался в беде. На самом деле, это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Кроме того, им необходимо найти время для заполнения многочисленных важных бумаг, без которых не обходится ни одна контора в нашей стране. Это тоже отнимает много сил и энергии, и не самым позитивным образом сказывается на самочувствии и личной жизни.