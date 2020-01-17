Упорный труд или невероятное везение: самый простой способ разбогатеть, согласно вашему знаку зодиака

Овен

Энергичные представители этого огненного знака зодиака имеют весьма неплохие шансы отыскать свою золотую жилу и вырваться из нищеты. Но лишь в том случае, если не будут слишком упрямиться и позволят себе иногда прислушиваться к чужим советам. Если вы до сих пор не наладили свое материальное положение, то попробуйте найти правильное применение своей энергии и талантам (возможно вам следует подумать о том, чтобы сменить место работы или даже профессиональную деятельность), научитесь дипломатичности, откажитесь от необдуманных трат и приобретите «денежный» талисман, который привлечет к вам богатство (это может быть украшение с бриллиантом, например).

Телец

Консервативные представители данного знака зодиака обычно крепкой рукой ведут хозяйство, из-за чего очень редко испытывают недостачу в деньгах. Упорство, терпение и умение приумножить капитал помогают им обрести финансовую стабильность и успех. Если же вы все еще где-то на пути к богатству, то попробуйте прислушаться к своим ощущениям (интуиция приведет вас туда, куда нужно), воплотить в жизнь чью-то прибыльную идею и запаситесь терпением, ведь удача приходит к тем, кто умеет ждать. А чтобы ускорить процесс, можете приобрести украшения с бирюзой, сапфиром или изумрудом – они станут вашими личными талисманами.

Близнецы

Общительные и неунывающие представители данного знака зодиака умеют делать деньги практически из ничего. Серьезно! Даже если вам кажется, что Близнецы ничем не заняты, наверняка они обдумывают такую стратегию, которая поможет им разбогатеть, не прикладывая к этому особых усилий. Если удача пока еще не идет к вам в руки, то призовите на помощь свой блестящий интеллект, умение генерировать прибыльные идеи, дар убеждения и тягу ко всему неизведанному. эти качества и необходимость сосредоточиться на чем-то конкретном, приведет вас к желаемой цели. Чтобы обрести финансовое благополучие как можно скорее, приобретите себе браслет из агата и носите его на левой руке.

Рак

Чувственные представители данного знака зодиака не так просты, как кажутся на первый взгляд. И даже если они, глядя вам в глаза, пытаются уверить, что за душой у них ни гроша – не верьте. Наверняка у них припрятано дома целое состояние, которым, естественно, они не планируют ни с кем делиться. У Раков обострено чувство энергии денег, они точно знают, что нужно сделать, чтобы обрести достаток. Если же вам по каким-то причинам эти знания пока не открылись, то прислушайтесь к своей интуиции, представьте, что вы уже разбогатели (куда вы потратите эти деньги?), просчитайте всевозможные варианты и действуйте постепенно. А заодно создайте дома благоприятную атмосферу и прикупите себе украшение из лунного камня или жемчуга.