Упорный труд или невероятное везение: самый простой способ разбогатеть, согласно вашему знаку зодиака
Овен
Энергичные представители этого огненного знака зодиака имеют весьма неплохие шансы отыскать свою золотую жилу и вырваться из нищеты. Но лишь в том случае, если не будут слишком упрямиться и позволят себе иногда прислушиваться к чужим советам. Если вы до сих пор не наладили свое материальное положение, то попробуйте найти правильное применение своей энергии и талантам (возможно вам следует подумать о том, чтобы сменить место работы или даже профессиональную деятельность), научитесь дипломатичности, откажитесь от необдуманных трат и приобретите «денежный» талисман, который привлечет к вам богатство (это может быть украшение с бриллиантом, например).
Телец
Консервативные представители данного знака зодиака обычно крепкой рукой ведут хозяйство, из-за чего очень редко испытывают недостачу в деньгах. Упорство, терпение и умение приумножить капитал помогают им обрести финансовую стабильность и успех. Если же вы все еще где-то на пути к богатству, то попробуйте прислушаться к своим ощущениям (интуиция приведет вас туда, куда нужно), воплотить в жизнь чью-то прибыльную идею и запаситесь терпением, ведь удача приходит к тем, кто умеет ждать. А чтобы ускорить процесс, можете приобрести украшения с бирюзой, сапфиром или изумрудом – они станут вашими личными талисманами.
Близнецы
Общительные и неунывающие представители данного знака зодиака умеют делать деньги практически из ничего. Серьезно! Даже если вам кажется, что Близнецы ничем не заняты, наверняка они обдумывают такую стратегию, которая поможет им разбогатеть, не прикладывая к этому особых усилий. Если удача пока еще не идет к вам в руки, то призовите на помощь свой блестящий интеллект, умение генерировать прибыльные идеи, дар убеждения и тягу ко всему неизведанному. эти качества и необходимость сосредоточиться на чем-то конкретном, приведет вас к желаемой цели. Чтобы обрести финансовое благополучие как можно скорее, приобретите себе браслет из агата и носите его на левой руке.
Рак
Чувственные представители данного знака зодиака не так просты, как кажутся на первый взгляд. И даже если они, глядя вам в глаза, пытаются уверить, что за душой у них ни гроша – не верьте. Наверняка у них припрятано дома целое состояние, которым, естественно, они не планируют ни с кем делиться. У Раков обострено чувство энергии денег, они точно знают, что нужно сделать, чтобы обрести достаток. Если же вам по каким-то причинам эти знания пока не открылись, то прислушайтесь к своей интуиции, представьте, что вы уже разбогатели (куда вы потратите эти деньги?), просчитайте всевозможные варианты и действуйте постепенно. А заодно создайте дома благоприятную атмосферу и прикупите себе украшение из лунного камня или жемчуга.
Фото: vostock-photo
Лев
Царственные представители данного знака зодиака обычно бывают слишком щедры, поэтому зачастую даже не могут вспомнить на что они потратили неприличную сумму денег. Львы умеют пустить пыль в глаза и даже если после очередного мотовства им придется какое-то время сидеть на гречке и воде, они никогда не дадут усомниться окружающим в своем благополучии. Однако если представители данного знака соберут всю волю в кулак и по-настоящему захотят разбогатеть, у них получится это без особого труда. Им нужно лишь разумно расходовать свою энергию, вспомнить о талантах и умении блестяще управлять другими. А украшения с рубином, янтарем, бриллиантом или хризолитом увеличат их шансы на успех.
Дева
Практичные и педантичные представители этого знака зодиака не могут спокойно усидеть на месте – им обязательно нужно найти применение своим талантам и реализовать свой потенциал. А такие черты характера, как наблюдательность, внимание к мелочам, любовь к чистоте и порядку, практичность и дипломатичность помогут им привлечь достаток в свой дом. Чтобы увеличить свои шансы на успех, не позволяйте себе лениться, сконцентрируйтесь на каком-то одном проекте и прикупите украшение с нефритом (обязательно в золотой или платиновой оправе).
Весы
Аристократичные представители данного знака зодиака точно знают, что их финансовый успех напрямую зависит от того, насколько хорошо они умеют ладить с людьми и отстаивать свои позиции. Судьба очень благосклонна к Весам, вот только они забывают об этом и продолжают жаловаться на несправедливость окружающего мира. Чтобы разбогатеть, им нужно вовремя применять свои дипломатические способности, уметь быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам и чаще прислушиваться к своей интуиции. А украшения с опалом или лазуритом помогут им в достижении поставленных целей.
Скорпион
Властные представители этого знака зодиака стремятся как можно раньше обрести могущество и финансовую независимость. Деньги действительно стекаются к ним рекой, вот только в том случае, если они направят свою энергию в нужное русло, а не будут растрачивать себя по пустякам. Способность тонко чувствовать людей, умение манипулировать, владение эмоциями и выносливость помогут им достичь тех высот, о которых они мечтают. А украшения-талисманы с аквамарином кораллом или малахитом помогут им не сбиться с намеченного пути.
Фото: vostock-photo
Стрелец
Неунывающие представители данного знака зодиака могут даже не утруждать себя трудами, если решат поправить свое материальное положение. Дело в том, что их обаяние и умение уговорить любого действуют безотказно, и вот уже люди сами приносят им деньги по сути лишь за то, что они есть. Кроме того, Стрельцы настолько сильно верят в успех, что их сложно переубедить в обратном и сбить с намеченного пути. А если они научатся грамотно использовать свои способности и таланты, а заодно приобретут себе украшение-талисман с аметистом или хризолитом, то финансовое благополучие наступит гораздо быстрее.
Козерог
Трудолюбивые представители данного знака зодиака точно знают, что просто так в этой жизни ничего не дается и все обязательно получают по заслугам. Они уверены, что если хотят разбогатеть и выйти на новый уровень, то им придется засучить рукава и сосредоточиться на работе. В этом случае успех не заставит себя ждать. А невероятное упорство, желание довести начатое до конца и умение копить средства (а не транжирить их направо и налево), вместе с металлическими украшениями-талисманами, помогут им направить денежную энергию в нужное русло и приумножить свой капитал.
Водолей
Неутомимые исследователи и фантазеры Водолеи очень редко бывают по-настоящему богаты. Но лишь потому, что все свободные средства предпочитают тратить на получение новых знаний или эмоций. Им не нравится просто копить деньги, но если они поставят перед собой какую-то благородную цель, то дело пойдет намного быстрее. Чтобы поправить свое материальное положение, попробуйте себя в какой-нибудь творческой профессии, в противном случае вам будет скучно заниматься рутинной работой и очень быстро вы перегорите. Чтобы удержать деньги в доме, попробуйте относиться к ним менее пренебрежительно, а заодно приобретите ярко-красный кошелек, который станет словно магнитом притягивать к вам успех и достаток.
Рыбы
Мечтательные представители данного знака зодиака очень часто витают в облаках и тратят свою энергию на борьбу за справедливость, а не на зарабатывание денег. Однако если они вынырнут из своего мира, разовьют деловую хватку и действительно зададутся целью сколотить состояние, то у них это обязательно получится. У Рыб очень сильно развита интуиция и чувство прекрасного, поэтому они быстро найдут способ поправить свое материальное положение. Кроме того, им следует носить на запястье специальную красную нить, а в кармане – монетку-амулет, которая поможет осуществить задуманное и разбогатеть.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!