В постели с альфа-самцом: 11 простых советов, которые помогут вам найти с ним общий язык
«Знаешь мне кажется, что я начинаю сходить с ума. Мой Виталий такой видный мужчина, что за ним половина отдела бегает», - вздыхает Наталья и в который раз судорожно проверят телефон. «Но при этом он вроде хочет остаться со мной и планировать совместное будущее. При том я не могу отделаться от мысли что ему очень быстро надоест играть «в семью» а мне – угождать ему и переживать чтобы его не увела какая-нибудь вертихвостка». 34-летняя Наталья немного лукавила – она считалась первой красавицей в компании и за ней выстраивалась очередь ухажоров. Девушка никого из них не выделяла пока к ним на работу не устроился 32-летний Виталий. Женская половина тут же отметила его накаченный торс и сексуальную уверенность в том, что тому мужчине абсолютно любые трудности по плечу. Виталий недолго присматривался к дамам и в итоге стал оказывать знаки внимания симпатичной Наталье. Его не волновало, что девушка немного постарше. Он сразу же дал понять, что его интересует исключительно романтический формат отношений, а вот сама Наталья мечтала в скором времени примерить подвенечное платье и отправиться с ним под венец. Если бы только мужчина ее мечты перестал принимать ухаживания других женщин и подтвердил серьезность своих намерений. На примере нашей героини разбираемся, как правильно выстраивать отношения с альфа-самцом чтобы он не сбежал от вас раньше времени.
«Я тебе доверяю»
Мужчинам (а альфа-самцам в особенности) очень важно ощущать, что вы не соревнуетесь с ним за право быть лидером в отношениях. Как только он почувствует, что вы отдали ему бразды правления и готовы подчиняться (или делаете вид что это действительно так) то ваши отношения наладятся и станут намного гармоничнее. Дайте своему избраннику возможность самостоятельно принимать решения и брать ответственность не только за себя, но и за вашу пару в целом. Тогда он сможет удовлетворить свои амбиции в роли главы семейства, а вы получите инициативного партнера, которому можно доверить нечто серьезное (а не взваливать все на свои хрупкие плечи как это делают многие женщины).
«Поймай меня, если сможешь»
Еще один немаловажный совет которому рекомендуют следовать психологи – быть достаточно неприступной для своего альфа-самца чтобы у него не погас интерес раньше времени. Ведь как только он поймет, что завоевал вас, он может заскучать в отношениях и переключиться на кого-то поинтереснее. Поэтому время от времени устраивайте ему эмоциональный душ (разумеется в рамках разумного) и давайте понять, что у вас в жизни происходит много всего увлекательного, помимо вашей с ним истории.
«Я буду ждать столько, сколько потребуется»
Проявите терпение – такому мужчине необходимо чувствовать, что его принимают, а не пытаются тут же переделать под свои стандарты. Дайте ему время, закройте глаза на некоторые его увлечения (даже если они вам кажутся бессмысленными или противоречивыми), принимайте его таким, какой он есть и тогда он сам захочет начать меняться, чтобы удержать вас возле себя как можно дольше.
«Мне нравится все, что ты делаешь»
Эксперты напоминают, что альфа-самцов ни в коем случае нельзя прилюдно критиковать или высмеивать (наедине, конечно, тоже не стоит нелестно высказываться о его словах или каких-то действиях). Иначе ваш кавалере может обидеться не на шутку и гордо удалится, оставив вас в полном одиночестве (звонить и писать тогда бесполезно – такие индивиды весьма обидчивы и вряд ли захотят вернуться к той, которая их вечно высмеивает и критикует).
Фото: vostock-photo
«Мы не поедем к моей маме, а пойдем на футбол»
Будьте непредсказуемы! Постарайтесь удивлять своего партнера, реагируя на какие-то ситуации совершенно не так, как он от вас ожидает. Психологи уверяют, что быт очень быстро утомит и доведет до депрессии альфа-самца, поэтому, чтобы этого не произошло, подключайте свою фантазию и станьте для своего мужчины настоящей загадкой, которую бы ему захотелось разгадывать каждый день на протяжении всей своей жизни. В противном случае ваш кавалер впадет в уныние и очень быстро решит искать яркие эмоции где-то на стороне.
«А теперь поговорим о тебе. . .»
Давайте возможность вашему мужчине высказаться. Казалось бы, это настолько очевидные вещи что можно даже не заострять на них внимание. Однако многие дамы игнорируют данный факт и потом удивляются, почему их ненаглядный ушел к той особе, которая умеет слушать и слышать. Наберетесь терпения и прислушивайтесь к вашему избраннику (к тому, что его беспокоит или вдохновляет, например). И тогда, по мнению, психологов у него не будет поводов искать благодарных слушателей на стороне.
«Ты для меня единственный»
Не лишним будет напомнить, что альфа-самцы хоть и не имеют ничего против дамского внимания, однако совершенно не приемлют, если их избранница позволяет себе флиртовать с кем-то, помимо них. Они хотят быть первыми и единственными во всем, и никак иначе! Помните об этом когда вас вдруг посетит гениальная мысль «отомстить» своему любвеобильному мужчине, закрутив роман с кем-то другим. Если, конечно, вы не хотите специально таким образом показать партнеру, что ваши отношения себя исчерпали и вы уже нашли ему достойную замену.
«Будет так, как я сказала»
Несмотря на то, что альфа-самцам важно чувствовать себя лидерами и понимать, что вы будете поддерживать его в любой ситуации, иногда они вовсе не против передать вам бразды правления и позволить вам немного поруководить. Если вы готовы включиться в эту игру, то должны четко представлять, какой результат вы хотите получить на выходе и быть уверенной в своих действиях. Кроме того, не забывайте напоминать своему избраннику что любому терпению приходит конец и если вдруг он в какой-то момент перегнет палку, то вы предпримете ответные действия, которые, увы, могут ему не понравиться. Объясните, что не собираетесь слепо следовать его рекомендациям и имеете свое мнение, к которому он также должен прислушиваться.
«Для меня это не приемлемо. . .»
Границы в отношениях очень важны, тем более, если вы настроены на долгосрочные перспективы, а не на мимолетный роман. Расскажите своему мужчине, что для вас является в пределах нормы, а что - табу, которое вы не намерены нарушать и попросите уважать ваши принципы. Особенно важно подчеркнуть, что он хоть и является центром вашей вселенной (по крайней мере, ему бы хотелось думать именно так), он все равно не имеет права пересекать ваши границы, или требовать от вас каких-то действий, которые для вас неприемлемы.
Фото: vostock-photo
«Я не буду плакать, не дождешься»
Психологи утверждают, что если вы хотите избавиться от своего альфа-самца (мало ли, почему вы вдруг приняли такое решение), то просто «включите» королеву драмы и ваш избранник сбежит от вас тут же. Они терпеть не могут женские слезы, истерики, выяснение отношений (особенно публично), и прочих драматических ситуаций. Они предпочитают обсудить сложившуюся ситуацию и совместно найти выход из нее. И если вы не готовы к диалогу, то у вас просто ничего не получится с таким мужчиной, увы.
«Со мной ты можешь быть собой»
Вопреки расхожему мнению, что альфа-самцы никогда не сдаются и не проявляют слабость, она на самом деле тоже мечтают о том, чтобы встретить человека, которому могут открыться, показать свои истинные чувства, обсудить то, что их тревожит (или даже страшит). Их тоже утомляет необходимость постоянно находиться в образе, потому они бы с радостью снимали маску, возвращаясь домой к любимой. Им важно чувствовать, что вы не станете любить и ценить их меньше, если вдруг увидите в них не бруталов, а обычных людей, которым иногда свойственно ошибаться. Станьте такой тихой гаванью для своего мужчины и тогда будьте уверены, что ваши отношения станут крепкими и гармоничными.
Фото: vostock-photo
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