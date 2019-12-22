В постели с альфа-самцом: 11 простых советов, которые помогут вам найти с ним общий язык

«Знаешь мне кажется, что я начинаю сходить с ума. Мой Виталий такой видный мужчина, что за ним половина отдела бегает», - вздыхает Наталья и в который раз судорожно проверят телефон. «Но при этом он вроде хочет остаться со мной и планировать совместное будущее. При том я не могу отделаться от мысли что ему очень быстро надоест играть «в семью» а мне – угождать ему и переживать чтобы его не увела какая-нибудь вертихвостка». 34-летняя Наталья немного лукавила – она считалась первой красавицей в компании и за ней выстраивалась очередь ухажоров. Девушка никого из них не выделяла пока к ним на работу не устроился 32-летний Виталий. Женская половина тут же отметила его накаченный торс и сексуальную уверенность в том, что тому мужчине абсолютно любые трудности по плечу. Виталий недолго присматривался к дамам и в итоге стал оказывать знаки внимания симпатичной Наталье. Его не волновало, что девушка немного постарше. Он сразу же дал понять, что его интересует исключительно романтический формат отношений, а вот сама Наталья мечтала в скором времени примерить подвенечное платье и отправиться с ним под венец. Если бы только мужчина ее мечты перестал принимать ухаживания других женщин и подтвердил серьезность своих намерений. На примере нашей героини разбираемся, как правильно выстраивать отношения с альфа-самцом чтобы он не сбежал от вас раньше времени.

«Я тебе доверяю»

Мужчинам (а альфа-самцам в особенности) очень важно ощущать, что вы не соревнуетесь с ним за право быть лидером в отношениях. Как только он почувствует, что вы отдали ему бразды правления и готовы подчиняться (или делаете вид что это действительно так) то ваши отношения наладятся и станут намного гармоничнее. Дайте своему избраннику возможность самостоятельно принимать решения и брать ответственность не только за себя, но и за вашу пару в целом. Тогда он сможет удовлетворить свои амбиции в роли главы семейства, а вы получите инициативного партнера, которому можно доверить нечто серьезное (а не взваливать все на свои хрупкие плечи как это делают многие женщины).

«Поймай меня, если сможешь»

Еще один немаловажный совет которому рекомендуют следовать психологи – быть достаточно неприступной для своего альфа-самца чтобы у него не погас интерес раньше времени. Ведь как только он поймет, что завоевал вас, он может заскучать в отношениях и переключиться на кого-то поинтереснее. Поэтому время от времени устраивайте ему эмоциональный душ (разумеется в рамках разумного) и давайте понять, что у вас в жизни происходит много всего увлекательного, помимо вашей с ним истории.

«Я буду ждать столько, сколько потребуется»

Проявите терпение – такому мужчине необходимо чувствовать, что его принимают, а не пытаются тут же переделать под свои стандарты. Дайте ему время, закройте глаза на некоторые его увлечения (даже если они вам кажутся бессмысленными или противоречивыми), принимайте его таким, какой он есть и тогда он сам захочет начать меняться, чтобы удержать вас возле себя как можно дольше.

«Мне нравится все, что ты делаешь»

Эксперты напоминают, что альфа-самцов ни в коем случае нельзя прилюдно критиковать или высмеивать (наедине, конечно, тоже не стоит нелестно высказываться о его словах или каких-то действиях). Иначе ваш кавалере может обидеться не на шутку и гордо удалится, оставив вас в полном одиночестве (звонить и писать тогда бесполезно – такие индивиды весьма обидчивы и вряд ли захотят вернуться к той, которая их вечно высмеивает и критикует).