В чем на самом деле кроется секрет успешных и гармоничных отношений — разбираем на примере звезд

Альфы, Беты и Гаммы взаимодействуют, Омеги — паразитируют

Давайте разбираться, кто есть кто. Альфы, Беты и Гаммы — идеальная производственная цепочка: Альфа генерирует новацию, Бета организует ее создание, а Гамма делает и производит. И только нижняя ступень этой пирамиды, Омега, полностью выпадает из процесса. Позиция Омеги – жертвы и иждивенца, без целей, задач и миссии — не дается человеку от рождения, личность занимает ее сама в силу различных причин.

Рождать идеи, стремиться переустроить мир, менять пространство вокруг – вот путь Альфы. Это очень сильная личность. К отрицательным чертам типа можно отнести высокомерие, стремление подавлять, а у мужчин еще и – полигамность. Каждой Альфе нужна хорошая Бета, поскольку именно Беты призваны осуществлять задуманное. Не имея способности самостоятельно создавать идеи, Беты шикарно реализуют чужие. Мужчины-Беты очень ценят семью, а женщины – карьеру. Их отличительная черта – постоянное соперничество, что чревато, если соперник – Альфа: он просто раздавит.

Гаммы – это оплот общества, люди – деятели, чьи цели и задачи полностью укладываются в классическую формулу «родить ребенка, посадить дерево, построить дом». Дом – вершина их миссии, достигнув которой Гамма успокаивается, перестает развиваться и рискует стать скучным и неинтересным для своего партнера.

Именно эту позицию долгое время в нашем обществе поголовно отводили женщинам. Даже сейчас на многих тренингах девушек учат быть хорошими женами, то есть Гаммами, или еще хуже — паразитировать за счёт мужчин, а значит, превращаться в Омег. И складывается впечатление, что женщин Альф и Бет не существует.