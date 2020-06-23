В чем на самом деле кроется секрет успешных и гармоничных отношений — разбираем на примере звезд
Альфы, Беты и Гаммы взаимодействуют, Омеги — паразитируют
Давайте разбираться, кто есть кто. Альфы, Беты и Гаммы — идеальная производственная цепочка: Альфа генерирует новацию, Бета организует ее создание, а Гамма делает и производит. И только нижняя ступень этой пирамиды, Омега, полностью выпадает из процесса. Позиция Омеги – жертвы и иждивенца, без целей, задач и миссии — не дается человеку от рождения, личность занимает ее сама в силу различных причин.
Рождать идеи, стремиться переустроить мир, менять пространство вокруг – вот путь Альфы. Это очень сильная личность. К отрицательным чертам типа можно отнести высокомерие, стремление подавлять, а у мужчин еще и – полигамность. Каждой Альфе нужна хорошая Бета, поскольку именно Беты призваны осуществлять задуманное. Не имея способности самостоятельно создавать идеи, Беты шикарно реализуют чужие. Мужчины-Беты очень ценят семью, а женщины – карьеру. Их отличительная черта – постоянное соперничество, что чревато, если соперник – Альфа: он просто раздавит.
Гаммы – это оплот общества, люди – деятели, чьи цели и задачи полностью укладываются в классическую формулу «родить ребенка, посадить дерево, построить дом». Дом – вершина их миссии, достигнув которой Гамма успокаивается, перестает развиваться и рискует стать скучным и неинтересным для своего партнера.
Именно эту позицию долгое время в нашем обществе поголовно отводили женщинам. Даже сейчас на многих тренингах девушек учат быть хорошими женами, то есть Гаммами, или еще хуже — паразитировать за счёт мужчин, а значит, превращаться в Омег. И складывается впечатление, что женщин Альф и Бет не существует.
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Каждой Альфе нужен...Альфа
Женщины-Альфы, конечно, существуют, но часто, в силу некоторых социальных установок, вынуждены играть чужие роли – Бет и Гамм, к этому может привести и брак с неравным по масштабу партнером. Но случается, что Альфа все же находит своего Альфу.
И тогда женщина способна помочь своему мужчине зародить и реализовать новый проект. Таким был союз Моники Белуччи с Венсаном Касселем. Их 17-летний брак считался гармоничным и прочным. Но характер брака этих Альф, пытавшихся сохранить очень четкие личные границы, все-таки привел супругов к расставанию.
После опыта союза с женщиной-Альфой Венсан Кассель встал в пару с Бетой – моделью Тиной Кунаки. С точки зрения высших задач союз Альфа-Бета практически идеален: идеолог и воплотитель. Причем, женщина-Бета обладает замечательной способностью сохранять свою жизнь и свои интересы, успешно помогая партнеру Альфе. Главное не начать конкурировать за успех и славу.
Женщина-Альфа в отечественном шоу-бизнесе — Лолита Милявская. Ее связывали отношения с самыми разными типами: от Альфы до Омеги. Альфой, безусловно, был Александр Цекало. Их союз продлился 13 лет, принес обоим известность и определил пути развития каждого после завершения отношений.
Последний супружеский опыт Лолиты с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым демонстрирует характер партнерства женщины-Альфы и мужчины – Гаммы. Это не самая успешная комбинация, поскольку у Гамм просто не хватает потенциала, чтобы соответствовать масштабам Альфы. Гаммы сильно ревнуют, либо начинают обесценивать партнеров, спуская их на нижний уровень. В худшем варианте — просто превращаются в Омег и начинают паразитировать на супруге. Альфам становится неинтересно продолжать жить с таким персонажем, и они, как правило, выходят из игры. Что и сделала Лолита, подав на развод.
Фото: GlobalLookPress
Типичный пример мужчины-Альфы
Что до Альфы Александра Цекало, то ему также довелось испытать партнерство с разными «буквами» греческого алфавита. Его брак с родной сестрой Веры Брежневой Викторией Галушка – классический образец концепции «муж-Альфа и жена-Гамма». Союз прочный, надежный, испытанный веками. Здесь роль женщины – обеспечивать победы своего Альфы: создавать семейный уют, рожать детей, вкусно кормить, оставаться в его тени и принимать измены. Увы. Альфа-мужчина будет «ходить на сторону» от Гаммы. И не потому, что он – плохой, а потому что Гамма не может его наполнить своей энергией – ее просто не хватает. А еще с Гаммой может стать скучно, и если любовь прошла, Альфу не удержать. Что и произошло: Александр Цекало встретил модель и художницу Дарину. Теперь Альфа Цекало испытывает на прочность супружескую конструкцию «Альфа-Бета».
Фото: GlobalLookPress
В продолжение о женщинах-Альфах. Мадонна — еще одна типичная представительница. Певица протестировала на прочность практически весь греческий «алфавит». Правда, в официальные отношения вступала только с Альфами — актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. Причем, после брака с последним Мадонна поклялась навсегда оставить матримониальные амбиции и довольствоваться свободными отношениями.
Фото: GlobalLookPress
Чем сердце успокоится?
«Знать свое место в строю, уметь быстро и без суеты занять его». Как ни забавно, но суть типологии личности от Альфы до Омеги, равно как и успех брачных союзов, очень точно описывает именно эта фраза из строевого устава Вооруженных сил России. Потому что, как ни составляй удачные слоги из греческих букв, а хорошо звучать будут лишь те, где есть любовь и четкое следование своей миссии. Логика успеха проста: не задави сам и не позволь задавить себя. Кому-то дано рожать детей, кому-то – рожать идеи, и только следуя своему пути, мы сможем обрести гармонию и счастье.
Фото: GlobalLookPress, Pexels.com
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