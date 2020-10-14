Уж замуж невтерпеж: почему ранние браки вновь входят в моду
Не так давно 19-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария вышла замуж. С одной стороны, свадьба удивила пользователей: согласитесь, сейчас довольно редко молодые люди спешат вступать в брак. С другой стороны, что может быть романтичней: встретились, влюбились, короткая проверка отношений совместным бытом и вот оно – твердое решение отправиться в загс. И совсем необязательно для этого невесте быть беременной, как первым делом любят подозревать злопыхатели.
Ранний брак обречен на развод?
Мария призналась, что помимо огромного количества поздравлений получила шквал критических замечаний. Среди ее подписчиков немало тех, кто уверен: ее брак обречен на развод.
«Я не могла подумать, что столкнусь когда-либо с таким большим количеством предрассудков. И про ранее замужество, и про вообще институт брака. Я очень сочувствую всем, кто пережил негативный опыт в отношениях, правда! Абъюз, измены и насилие - неприемлемы! Но! Это совсем не значит, что теперь у всех в браке все будет плохо. И ранний брак не обречён изначально на провал. Семья равно ответственность и взаимоуважение. Совсем не значит, что теперь у нас есть какие-то определенные гендерные роли. Можно распределить дела так, как удобно всем. Обязанностей нет! Есть только желания и общие стремления», - писала у себя в аккаунте девушка.
Когда пример перед глазами
Из звездных пар примером крепкого союза, сложившегося в юности, может считаться пара Александра и Екатерины Стриженовых. Они познакомились, когда им было по четырнадцать лет. Свели съемки в фильме. Поженились, едва достигнув совершеннолетия – с тих пор счастливы в браке, вырастили двух дочерей, нянчат внука. Екатерина не раз говорила, что не поженись они в 18-летнем возрасте, семьи бы не случилось. И объясняет это тем, что чем старше становится девушка, тем придирчивей она в выборе партнера. А недостатки у любого найдутся, только искать начни. Более того, психологи говорят о другой набирающей обороты тенденции: современные молодые люди торопятся жить здесь и сейчас. Не боятся рано вступать в брак, не боятся и заканчивать отношения разводом.
Нередко в ранние браки вступают молодые люди, которые видели перед глазами крепкий союз родителей, которые живут в браке несколько десятилетий. Родительский сценарий очень важен в жизни ребенка – это знают все.
А вы и сами наверняка вспомните примеры союзов однокурсников, у которых гуляли на свадьбе. Не факт, что эти отношения прошли испытание на прочность: по статистике большая часть ранних браков все же распадается. Но после развода бывшие супруги, как правило, не унывают, а довольно быстро вступают в новый союз. Те же, кто до достиг 35-летнего возраста, наоборот, куда более осторожно заводят отношения, так как уже не раз обожглись, разочаровались, привыкли к независимости и меньше готовы к компромиссам. Да и кому уже хочется тратить деньги на свадьбу, когда их можно вложить в покупку квартиры или махнуть в путешествие? В двадцать лет все иначе и праздник хочется закатить на весь мир.
Фото: Pexels.com
Ранний брак вспоминаю с теплотой
По словам Татьяны (она замужем в третий раз), первый раз она отправилась под венец в восемнадцать.
«Мы поженились студентами. Влюбились друг в друга по уши. Родители, кстати, с пониманием отнеслись к нашей идее сразу жениться (мы два года до этого встречались). Мои мама с папой поженились сразу после окончания института – вместе уже сорок лет. Свадьбу сыграли довольно пышную: папа занимался бизнесом, дела шли хорошо, так что на праздник денег не пожалели. Было у меня и пышное платье с рюшами, и лимузин, и медовый месяц в Турции. Развелись мы через три года: быстро стало ясно, что у нас разные интересы, разные компании друзей. Муж хотел, чтобы я занималась бытом, а меня роль домохозяйки никогда не привлекала. Я люблю и умею готовить, делать дом уютным и чистым, но еще больше меня увлекает карьера (для домашних дел можно помощницу нанять). Какое-то время с бывшим супругом не общались – были все-таки обиды, претензии, а потом как-то списались и поняли, что благодарны друг другу за счастливые годы студенческого романа, романтическую свадьбу. Сейчас общаемся. Кстати, большим преимуществом ранних браков считаю возможность рано родить детей. В 35 лет это дается сложнее: в декрете долго не посидишь, да и физически быстрее устаешь. Уверена, роди я в 25 лет, больше бы смогла насладиться материнством».
Фото: Pexels.com
Вера в любовь спасет этот мир
Плюсами ранних браков специалисты называют:
крепкое чувство и романтику;
помощь родителей, которые готовы поддержать такой союз и помогать с внуками;
раннее родительство;
возможность пройти важные этапы становления вместе.
Ранний брак заставляет рано повзрослеть: хочется как можно скорей обзавестись собственной квартирой, встать на ноги, путешествовать, ни в чем не отказывать детям. Также негласно считается, что работодатели больше благоволят семейным сотрудникам – якобы они вызывают больше доверия. Впрочем, любой из перечисленных плюсов имеет свои минусы. У молодоженов еще нет четких представлений о том, чего они хотят в отношениях, но есть длинный перечень критериев, которым должен соответствовать партнер. Считается, что детей проще воспитывать молодым, но многие не согласятся – до тридцати точно хочется все силы бросить на карьеру, а значит придется жертвовать временем на семью.
В двадцать лет чувства кажутся глубокими и на всю жизнь, но как мы знаем эмоциональная близость приходит только с годами. Как и умение понять: идеальных людей не существует. В общем, ранние браки продолжают заключаться и распадаться. Как говорят результаты одного из опросов, только в третьем браке женщины чувствуют себя по-настоящему счастливыми, главное – другое. Современные молодые люди не боятся рисковать и все еще верят в большое и чистое чувство. А значит, этому миру ничего не грозит, как бы спорно не звучала в современных реалиях эта фраза.
Фото: Pexels.com , Instagram @welcometomaria
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