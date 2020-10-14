Уж замуж невтерпеж: почему ранние браки вновь входят в моду

Когда пример перед глазами

Из звездных пар примером крепкого союза, сложившегося в юности, может считаться пара Александра и Екатерины Стриженовых. Они познакомились, когда им было по четырнадцать лет. Свели съемки в фильме. Поженились, едва достигнув совершеннолетия – с тих пор счастливы в браке, вырастили двух дочерей, нянчат внука. Екатерина не раз говорила, что не поженись они в 18-летнем возрасте, семьи бы не случилось. И объясняет это тем, что чем старше становится девушка, тем придирчивей она в выборе партнера. А недостатки у любого найдутся, только искать начни. Более того, психологи говорят о другой набирающей обороты тенденции: современные молодые люди торопятся жить здесь и сейчас. Не боятся рано вступать в брак, не боятся и заканчивать отношения разводом.

Нередко в ранние браки вступают молодые люди, которые видели перед глазами крепкий союз родителей, которые живут в браке несколько десятилетий. Родительский сценарий очень важен в жизни ребенка – это знают все.

А вы и сами наверняка вспомните примеры союзов однокурсников, у которых гуляли на свадьбе. Не факт, что эти отношения прошли испытание на прочность: по статистике большая часть ранних браков все же распадается. Но после развода бывшие супруги, как правило, не унывают, а довольно быстро вступают в новый союз. Те же, кто до достиг 35-летнего возраста, наоборот, куда более осторожно заводят отношения, так как уже не раз обожглись, разочаровались, привыкли к независимости и меньше готовы к компромиссам. Да и кому уже хочется тратить деньги на свадьбу, когда их можно вложить в покупку квартиры или махнуть в путешествие? В двадцать лет все иначе и праздник хочется закатить на весь мир.