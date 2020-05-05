Уйти нельзя остаться: все, что вы хотели знать о домашнем насилии, но боялись спросить
Недавнее высказывание телеведущей Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия вызвало большой резонанс в обществе и разделило людей на два лагеря: тех, кто осудил знаменитость за неподобающее поведение и тех, кто поддержал молодую маму, пояснив что ее просто не так поняли. И пока сама ведущая пытается восстановить свою репутацию и вернуть доверие поклонников, мы решили выяснить, что же такое бытовое насилие и где искать помощи, если вы оказались в подобной ситуации, а заодно понять, как получается, что вполне обычные адекватные девушки, не склонные к мазохизму, вдруг становятся заложницами абьюзеров и уже не верят, что когда-то это все изменится.
Абьюз – это не всегда про применение силы
Некоторые наивно полагают, что если речь идет о домашнем тиране, то значит, что один из супругов (чаще мужчина) с помощью кулаков пытается доказать что-то своей второй половинке «Зачем терпеть рукоприкладство? Не нужно тратить время на драчуна, лучше бежать от него без оглядки», - недоумевают люди, не понимая, что зачастую абьюзеры действуют намного тоньше и изводят свою жертву не побоями и унижениями в прямом смысле этого слова, а тотальным контролем, эмоциональной нестабильностью и манипуляцией. Они действительно в самом начале отношений окружают свою даму такой заботой и любовью, что создается впечатление, словно они действительно искренне переживают за объект своей страсти и готовы на все ради любви. Влюбленная особа верит, что ей достался редкий экземпляр, ну а то, что он хочет знать о ней абсолютно все, проводить вместе 24 часа в сутки и заменить ей друзей и родных, чтобы весь ее мир заключался лишь в нем одном – так это не страшно. Это доказывает, что мужчина действительно ее любит. И лишь со временем до женщины начинает доходить, что ее избранник аккуратно, но настойчиво нарушает ее границы, ловко манипулирует и устраивает такую эмоционально психологическую встряску, что Голливуд отдыхает. При этом для всех остальных он – галантный кавалер, который и мухи не обидит, а даме нужно поменьше мечтать о романтике и ценить того, кто находится рядом. И лишь она одна знает, что как только закрываются двери и она остается наедине со своим абьюзером, как он снова начинает свою психоэмоциональную пытку, добиваясь полного подчинения и послушания.
Фото: Pixabay.com
Многие дамы, побывав в подобной ситуации, признаются, что в начале отношений мужчина действительно был романтичным, но со временем от этой романтики не оставалось и следа, зато были бесконечные оправдания, извинения и доказывание любви. Со стороны дам, разумеется. Абьюзеры обычно не дают своей жертве опомниться, они навязывают ей чувство вины и разрешают реабилитироваться и вернуть их расположение каким-нибудь определенным способом.
Реальный пример: молодая женщина влюбилась в симпатичного мужчину. Он практически ничего не рассказывал о себе, но хотел как можно больше узнать о своей избраннице, якобы для того, чтобы предугадывать ее желания и исполнять малейшие капризы. Дальше – больше. Он переехал в ее квартиру, чтобы она не испытывала дискомфорт на его жилплощади, подружился с ее родителями и друзьями, нашел общий язык с коллегами и даже заручился поддержкой ее босса. В итоге он настолько плотно вошел в ее жизнь, что она уже не могла без него встречаться с подругами и даже навещать родителей – он непременно хотел сопровождать ее. А в те редкие моменты, когда у него это не получалось, он звонил ей в разгар встречи, просил поставить телефон на громкую связь, пылко рассказывал о своих чувствах и требовал громко признать, что он самый лучший мужчина в ее жизни и другого ей не надо. Она не задумываясь выполняла ее просьбу, не слушая внутренний голос, который робко вопрошал, а зачем вся эта публичность и наигранность? Постепенно он начал придираться к ее внешности, якобы ради ее блага давал неоднозначные советы, изводил морально, втягивал в долгие разговоры по ночам (и никакие ее просьбы дать ей поспать, ведь утром на работу, на него не действовали), а затем находил причину обидеться и тут же придумывал, каким образом она может искупить свою вину. Стоило ей проявить характер, как он тут же начинал играть на чувствах или манипулировать своим якобы слабым здоровьем. Ей приходилось просить прощение. Снова и снова. Она не помнила, когда последний раз улыбалась – искренне и от души, да и за всю свою жизнь она не извинялась столько, сколько за время их отношений.
Пыталась ли она уйти? И не один раз. Но он снова и снова ее возвращал, клялся в любви и убедительно врал, что не сможет без нее жить. Она верила и все начиналось по кругу. Пока в один прекрасный миг она не поняла, что достигла дна и так больше продолжаться не может. Она выставила его вещи, сменила замки и номер телефона и еще несколько месяцев отбивалась от него, когда он подстерегал ее во дворе или подъезде, хватал за руку и шипел в лицо угрозы. Женщине ничего не оставалось, как сдать квартиру и перебраться на новое место. Подальше от него.
Сложнее всего в этой жизни прощаться не с человеком, сложнее всего прощаться со своими иллюзиями. Одна из самых токсичных — чем больше я терплю, тем больше шансов заслужить любовь, возвыситься, стать ценнее в глазах другого, исправить себя, его, ваши отношения. «Расстаться» с такой установкой не так просто, как кажется. Иллюзию можно сравнить с туманом: стоишь в эпицентре без какой-либо возможности ориентироваться в пространстве, найти выход, собственный голос разума становится все тише и заметнее. Со временем настолько привыкаешь к подобному состоянию, что вместо своего голоса, начинаешь слышать чужой, не просто слышать – верить ему. Да, часто в такой ситуации именно эти посредники между внутренним и внешним миром убеждают в том, что ты родился неправильным, недостойным, что любовь и хорошее отношение нужно заслужить, а терпение — это залог сохранности отношений.
Что же такое домашнее насилие?
Домашнее насилие (регулярное совершение каких-либо действий против вашей воли) бывает физического, сексуального, финансового или психологического характера. Какие есть различия и как понять, с чем именно столкнулись вы? Физическое насилие применяется в том случае, когда жертве хотят нанести увечья (телесное наказание, ограничение каких-либо действий, запрет на выполнение важных функций, вроде похода в туалет или принятия душа и так далее). Сексуальное насилие выражается в действиях сексуального характера, например, к принуждению или непристойному поведению. Финансовое насилие нередко сопровождается вымогательством, шантажом, попрошайничеством, склонением к воровству и так далее. К психологическому насилию относятся унижения, «травля», оскорбления, «вынос мозга», изоляция жертвы от социума и тому подобное.
Циклы и признаки домашнего насилия
В 1970 году американский ученый Ленор Уолкер определила, что домашнее насилие представляет собой цикл действий, повторяющихся с регулярной частотой. Во-первых, появляется напряжение. Агрессор выражает свое недовольство, обстановка накаляется. Жертва пытается урегулировать конфликт и образумить партнера. Во-вторых, совершается один из видов насилия. В-третьих, наступает перемирие, когда агрессор искренне раскаивается в случившемся и обещает, что подобное никогда не повторится. В-четвертых, наступает затишье, когда жертва дает еще один шанс своему партнеру, отношения постепенно налаживаются и все повторяется вновь с первого пункта. Постепенно жертва теряет контроль и начинает понимать, что не сможет самостоятельно справиться с проблемой.
К признакам домашнего (или бытового) насилия можно отнести следующие:
- Телесные повреждения, если речь идет о физическом насилии (синяки, ссадины, прочие следы, якобы «несчастного случая», систематические пропуски работы или важных мероприятий, максимально закрытые наряды, помогающие скрыть телесные повреждения и так далее).
- Низкая самооценка, подавленность, тревожность, панические атаки, депрессия и так далее, если речь идет о психологическом насилии.
- Тотальный контроль над финансами, сокращение расходов, жесткая экономия, запрет на работу или карьеру, если речь идет о финансовом насилии.
Фото: Pixabay.com
Методы домашнего насилия
К методам можно отнести доминирование (когда агрессор единолично принимает решения, не считаясь с остальными членами своей семьи), унижение (когда агрессор пытается подавить волю жертвы, заставив ее поверить в собственную неполноценность), угрозы (когда агрессор пытается любыми способами запугать жертву, не давая ей возможность обратиться за помощью), навязывание чувства вины (когда агрессор пытается сломить жертву, убедив ее в том, что она сама виновата в случившемся), изоляция (когда агрессор обрывает связи жертвы с внешним миром, сконцентрировав ее внимание на себе), отрицание (когда агрессор пытается убедить жертву, что ничего плохого не произошло, ей всего лишь показалось).
Часто страх быть отвергнутым, гораздо больше, страха насилия. В надежде, что через терпение становишься лучше, человек убеждает себя в том, что это единственная гарантия не быть покинутым. Что тот, кто ничего не требует, кто безропотно выполняет любые пожелания, кто подавляет собственные чувства, никогда не злится, не испытывает агрессии, обиды – является образцом для подражания, а значит никогда не будет заменен кем-то другим. Выбраться из тумана иллюзий очень сложно, но это не значит, что можно опустить руки! В первую очередь, нужно по-настоящему услышать и принять тот факт, что любовь просто существует и дана нам по праву рождения. Любовь нельзя заслужить или вымолить — она или есть, или ее нет. Во вторую очередь, спросите себя, вы живете или выживаете? Выживание – умение существовать на минимуме ресурсов, довольствоваться малым, не хотеть большего. Жизнь – это источник в котором есть место не только для страданий, но и для ваших ценностей, желаний, для смеха и радости, для уважения и любви.
Как сохранить свою безопасность?
Согласно последним данным, от домашнего насилия страдают миллионы женщин во всем мире (точную цифру назвать сложно, потому что многие жертвы до последнего стараются скрыть факт насилия). Что необходимо знать, если вдруг вы оказались в такой ситуации?
- Первое (и основное) – в случившемся виноват агрессор, но никак не вы. Ни в коем случае не оправдывайте агрессора, не берите вину на себя и не позволяйте собой манипулировать.
- Второе – озвучьте партнеру те границы, которые он не имеет права переходить, в противном случае предупредите, что будете принимать соответствующие меры и сразу же прекратите общение с ним.
- Третье – не занимайтесь самообманом. Если вам кажется, что что-то не так, то, скорее всего, так оно и есть. Прислушивайтесь к своим ощущениями и не обманывайте себя говоря, что все наладится.
- Четвертое – заручитесь поддержкой. Найдите того человека, которому сможете довериться и рассказать о случившемся.
- Пятое – не молчите. Как бы не было сложно, проговорите то, что с вами произошло.
- Шестое – найдите место, куда сможете уйти от агрессора.
- Седьмое – постарайтесь не оставаться один на один с агрессором, если понимаете, что может случиться очередная вспышка гнева.
- Восьмое – не бойтесь вызывать полицию или договоритесь с соседями, что в определенный момент они сами вызовут стражей порядка.
- Девятое – не опускайте руки и верьте, что у вас обязательно все получится.
Фото: Pixabay.com, Pexels.com
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