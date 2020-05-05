Уйти нельзя остаться: все, что вы хотели знать о домашнем насилии, но боялись спросить

Многие дамы, побывав в подобной ситуации, признаются, что в начале отношений мужчина действительно был романтичным, но со временем от этой романтики не оставалось и следа, зато были бесконечные оправдания, извинения и доказывание любви. Со стороны дам, разумеется. Абьюзеры обычно не дают своей жертве опомниться, они навязывают ей чувство вины и разрешают реабилитироваться и вернуть их расположение каким-нибудь определенным способом.

Реальный пример: молодая женщина влюбилась в симпатичного мужчину. Он практически ничего не рассказывал о себе, но хотел как можно больше узнать о своей избраннице, якобы для того, чтобы предугадывать ее желания и исполнять малейшие капризы. Дальше – больше. Он переехал в ее квартиру, чтобы она не испытывала дискомфорт на его жилплощади, подружился с ее родителями и друзьями, нашел общий язык с коллегами и даже заручился поддержкой ее босса. В итоге он настолько плотно вошел в ее жизнь, что она уже не могла без него встречаться с подругами и даже навещать родителей – он непременно хотел сопровождать ее. А в те редкие моменты, когда у него это не получалось, он звонил ей в разгар встречи, просил поставить телефон на громкую связь, пылко рассказывал о своих чувствах и требовал громко признать, что он самый лучший мужчина в ее жизни и другого ей не надо. Она не задумываясь выполняла ее просьбу, не слушая внутренний голос, который робко вопрошал, а зачем вся эта публичность и наигранность? Постепенно он начал придираться к ее внешности, якобы ради ее блага давал неоднозначные советы, изводил морально, втягивал в долгие разговоры по ночам (и никакие ее просьбы дать ей поспать, ведь утром на работу, на него не действовали), а затем находил причину обидеться и тут же придумывал, каким образом она может искупить свою вину. Стоило ей проявить характер, как он тут же начинал играть на чувствах или манипулировать своим якобы слабым здоровьем. Ей приходилось просить прощение. Снова и снова. Она не помнила, когда последний раз улыбалась – искренне и от души, да и за всю свою жизнь она не извинялась столько, сколько за время их отношений.

Пыталась ли она уйти? И не один раз. Но он снова и снова ее возвращал, клялся в любви и убедительно врал, что не сможет без нее жить. Она верила и все начиналось по кругу. Пока в один прекрасный миг она не поняла, что достигла дна и так больше продолжаться не может. Она выставила его вещи, сменила замки и номер телефона и еще несколько месяцев отбивалась от него, когда он подстерегал ее во дворе или подъезде, хватал за руку и шипел в лицо угрозы. Женщине ничего не оставалось, как сдать квартиру и перебраться на новое место. Подальше от него.