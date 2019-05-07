Трудоголизм, отказ от счастья и еще 6 вещей, о которых вы будете жалеть в старости

Трудоголизм
Современная жизнь диктует свои правила, и чтобы иметь возможность осуществлять свои мечты, необходимо иметь некий капитал, это понятно. Однако пока вы отдаете все силы работе, жизнь проходит мимо и то, что вам кажется важным сейчас, может уже не представлять никакой ценности лет через 10-15. К тому же, перенапряжение и переработки могут привести к профессиональному выгоранию, преждевременному старению, депрессии и развитию других заболеваний. Чтобы этого не произошло, постарайтесь оптимизировать работу таким образом, чтобы она не занимала все ваше время и силы. Чаще устраивайте себе отдых и digital-детокс.
Неуверенность в собственных силах
Низкая самооценка и неуверенность в собственных силах не должны стать определяющими в вашем поведении, иначе это может навредить вашей работе и личной жизни. Постарайтесь не заниматься самокритикой, а лучше обратитесь за советом к профессионалам. Да и помните, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, поэтому не бойтесь, что у вас что-то не получится, если вы это еще даже не пробовали. Если не получается самостоятельно справиться со своими комплексами, тогда запишитесь на специальные курсы или посетите психолога (только выбирайте по рекомендациям, чтобы не нарваться на шарлатана и не навредить себе еще больше).
Откладывание все на потом
К сожалению, многие люди откладывают все на потом, полагая, что вот сейчас они как следуют поработают (заработают капитал, удачно выйдут замуж, получат второе высшее образование, помогут родителям купить дом и так далее), а потом смогут жить в свое удовольствие. Увы, но зачастую это потом уже не наступает. Это не значит, что нужно все бросать и заниматься лишь тем, что вам нравится, но необходимо распределить свое время таким образом, чтобы у вас оставалось время и на свою личную жизнь, а не только на работу или решение проблем родных и близких. Например, можно начать с того, чтобы перестать засиживаться в офисе до ночи и не брать работу на выходные. Приучите себя к тому, что это время вы посвящаете себе и тому, что для вас действительно важно.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Погоня за чужими мечтами
Это действительно грустно, когда понимаешь, что всю жизнь стремился не к своим, а к чужим мечтам и, достигнув их, не получал в итоге удовлетворения, ведь хотел в свое время совершенно другого. Поэтому постарайтесь понять, чего же хочется именно вам – ни родителям, ни близкому человеку или вашему руководителю, а именно вам. Очень часто бывает так, что родители настаивают, чтобы их ребенок непременно выбрал бы тот путь, который они мечтали пройти, но в силу разных обстоятельств, не смогли, а дите, вырастая, вместо благодарности начинает осыпать их упреками, потому что сам мечтал заниматься чем-то другим. Если вы не хотите сожалеть о том, что и ваша жизнь прошла не так, как вы бы хотели, не позволяйте другим людям принимать решения за вас или заставлять делать то, что вы не хотите (например, получать техническое образование вместо гуманитарного, выбирать профессию, к которой не лежит душа, жить в нелюбимом городе и так далее).
Желание плыть по течению
Еще один пункт, о котором многие начинают жалеть – полагаться на так называемый фатализм, считая, что от них ничего не зависит, как суждено, так и будет. На самом деле, позиция «плыть по течению и будь, что будет» - не самая правильная в жизни. Ведь любую ситуацию можно изменить, стоит лишь только захотеть. В истории существует множество примеров того, как люди совершали практически невозможное лишь потому, что не могли уже жить как раньше. Психологи уверяют, что все в ваших руках, нужно лишь отказаться от ролевой модели жертвы обстоятельств и перестать жалеть об упущенных возможностях. Это не так сложно, поверьте.
Боязнь неудач
Некоторые дамы признаются, что если бы повернуть время вспять, то ни бы некоторые вещи сделали совершенно иначе. Например, не боялись бы неудач и воспринимали бы их как возможность доказать прежде всего самой себе, что все обязательно получится, нужно лишь попробовать еще раз. Увы, но многие люди в этих случаях опускают руки и начинают сетовать на несправедливость мира, вместо того, чтобы учесть свои ошибки и попытаться что-то сделать вновь. А ведь это прекрасная возможность изменить себя и свою жизнь, стать мудрее и счастливее.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Отсутствие времени на любимых
Еще один момент, о котором сожалеет большинство женщин, особенно тех, которые выбирают карьеру, забывая о том, что их близким тоже нужно их внимание и поддержка. Понятно, что современный ритм жизни заставляет чем-то жертвовать, в том числе и родными людьми, которые вас любят, ценят и ждут. И даже если сегодня вы без зазрения совести отказываетесь от общения с ними, заменяя их редкими «дежурными» звонками, то, поверьте, лет через 10-15 вы будете сожалеть о том, что проводили с ними так мало времени. То же самое касается и молодых родителей, которые оставляют детей на попечение няней или бабушек, с головой уходя в работу. Да, они пытаются дать своему наследнику все самое лучшее, но забывают о том, что ребенку как раз нужно не это, а внимание и тепло родителей. И, увы, он вырастает таким же холодным, не способным проявить любовь и сострадание и с недоумением смотрит на своих родителей, которые, к этому времени, начинают требовать от него ответные чувства. Но как он может им их дать, если сам в свое время не получил эти самые чувства?
Неумение быть счастливой
К сожалению, большинство людей не умеют наслаждаться моментом и не чувствуют себя счастливыми. Они все ждут, что в один прекрасный момент их жизнь изменится самым кардинальным образом, а пока… пока они лишь «пишут черновик, который еще успеют поправить». Однако это совершенно не так. Психологи напоминают, что умение подмечать какие-то мелочи и ценить каждый момент делает вас по-настоящему счастливым. Копите позитивные эмоции и яркие впечатление – это то, о чем вы будете вспоминать во взрослом возрасте и жалеть, что не оценили те мгновения раньше. И если вы до сих пор сомневаетесь в чем-либо, то спросите себя, будете ли вы жалеть об упущенной возможности или переключитесь на что-то другое? Большинство дам признавались, что всю жизнь ожидали чего-то – окончания учебы, удачного замужества, сказочных отношений и так далее, не понимая, что то настоящее, что с ними происходило и было теми моментами, из которых и складывается жизнь. А уж какой она будет, счастливой или нет, решать только вам.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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