Трудоголизм, отказ от счастья и еще 6 вещей, о которых вы будете жалеть в старости

Трудоголизм

Современная жизнь диктует свои правила, и чтобы иметь возможность осуществлять свои мечты, необходимо иметь некий капитал, это понятно. Однако пока вы отдаете все силы работе, жизнь проходит мимо и то, что вам кажется важным сейчас, может уже не представлять никакой ценности лет через 10-15. К тому же, перенапряжение и переработки могут привести к профессиональному выгоранию, преждевременному старению, депрессии и развитию других заболеваний. Чтобы этого не произошло, постарайтесь оптимизировать работу таким образом, чтобы она не занимала все ваше время и силы. Чаще устраивайте себе отдых и digital-детокс.

Неуверенность в собственных силах

Низкая самооценка и неуверенность в собственных силах не должны стать определяющими в вашем поведении, иначе это может навредить вашей работе и личной жизни. Постарайтесь не заниматься самокритикой, а лучше обратитесь за советом к профессионалам. Да и помните, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, поэтому не бойтесь, что у вас что-то не получится, если вы это еще даже не пробовали. Если не получается самостоятельно справиться со своими комплексами, тогда запишитесь на специальные курсы или посетите психолога (только выбирайте по рекомендациям, чтобы не нарваться на шарлатана и не навредить себе еще больше).

Откладывание все на потом

К сожалению, многие люди откладывают все на потом, полагая, что вот сейчас они как следуют поработают (заработают капитал, удачно выйдут замуж, получат второе высшее образование, помогут родителям купить дом и так далее), а потом смогут жить в свое удовольствие. Увы, но зачастую это потом уже не наступает. Это не значит, что нужно все бросать и заниматься лишь тем, что вам нравится, но необходимо распределить свое время таким образом, чтобы у вас оставалось время и на свою личную жизнь, а не только на работу или решение проблем родных и близких. Например, можно начать с того, чтобы перестать засиживаться в офисе до ночи и не брать работу на выходные. Приучите себя к тому, что это время вы посвящаете себе и тому, что для вас действительно важно.