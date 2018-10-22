Трудоголизм или равнодушие? Как найти свой подход к работе и не сорваться

Причины трудоголизма

Психологи уверяют, что женский трудоголизм на самом деле опаснее, чем мужской. Во-первых, потому, что женский организм сложнее справляется с подобными нагрузками, а во-вторых, дамам приходится, помимо карьеры, заниматься еще и другими вопросами (бытовые вопросы, воспитание детей и так далее), которые требуют от них полной отдачи. Ученые из Норвегии выяснили, что женщины-трудоголики, чаще страдают гиперактивностью, синдромом дефицита внимания, хронической усталостью, депрессиями и другими нервными расстройствами.

Основными причинами возникновения трудоголизма эксперты называют следование моде (образы тех же популярных блоггеров, главных редакторов глянцевых изданий, успешных бизнесвуман, судя по соцсетям которых, создается ощущение, что они успевают ежедневно провести несколько перспективных переговоров и найти время на себя и семью), недостаточно развитая система ценностей, когда дама видит свою реализацию лишь в карьере, попытка заполнить пустоту, возникшую вследствие неудачной личной жизни, перфекционизм и гиперответственность (нежелание довольствоваться удовлетворительными результатами, так называемый синдром отличницы).

Как понять, что вы на грани

Чтобы понять, как обстоят дела у вас, возьмите листок бумаги и зафиксируйте на нем ответы на простые вопросы. Так вы сможете проанализировать, существует ли у вас перевес в карьере, либо вы уделяете работе недостаточное количество времени.

Сколько времени вы уделяете работе

Как вы относитесь к работе внеурочно (по вечерам или по выходным дням)

Как часто вам приходится решать рабочие вопросы в отпуске

А как давно вы отдыхали (речь идет именно о полноценном отпуске)

Умеете ли вы делегировать полномочия, или предпочитаете все вопросы решать самостоятельно

Насколько легко вы можете переключиться с рабочих моментов на личную жизнь/отдых

Если большинство пунктов будут красноречиво указывать на то, что трудоголизм у вас в крови, тогда вам следует разобраться, какой тип у вас – добровольный (трудовая деятельность превращается в зависимость) или вынужденный (страх потерять работу и остаться без денег).