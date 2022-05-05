Три способа помочь себе и близким в кризисное время: советует психолог

Очень часто в поисках опоры во внешнем мире люди попадают под опасное влияние лидеров мнений. И вместо того, чтобы избавиться от стресса, они наращивают его в своем теле. Вот почему в кризисные моменты важно быть хладнокровным и оценивать рационально любую сторону, к которой хочется примкнуть.

Вы не можете остановить панику вокруг, но вы можете не допустить ее в себе. Возьмите ответственность за свою жизнь, определитесь, на что вы можете повлиять, а что лучше отпустить. Это и есть взрослая позиция человека, который ощущает опору внутри себя

3 способа стать источником спокойствия для себя и близких

Если мы хотим помочь себе и близким в кризисное время мы должны сами стать источником спокойствия. Есть несколько способов для достижения такого Дзена.