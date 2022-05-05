Три способа помочь себе и близким в кризисное время: советует психолог
Юлия Хадарцева
Психолог-расстановщик, автор Telegram-канала @JuliaKhadartseva
Не ищи снаружи, все внутри: почему важно найти точку равновесия в себе
«Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир», – утверждал Архимед. Только вот одно он не учел: точки опоры вовне не существует. Невозможно найти фундамент снаружи, ведь построить его можно только внутри себя. В ситуации стресса мы все пытаемся нащупать ту самую уверенность, снова ощутить почву под ногами. А правда в том, что все это уже есть внутри нас. Только вы определяете, как то или иное событие повлияет на вас. Только вы можете изменить жизнь в рамках своих возможностей. Глобальное начинается с малого, поэтому в ситуации стресса так важно не пытаться изменить весь мир, а перейти к трансформации своей микрореальности.
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Очень часто в поисках опоры во внешнем мире люди попадают под опасное влияние лидеров мнений. И вместо того, чтобы избавиться от стресса, они наращивают его в своем теле. Вот почему в кризисные моменты важно быть хладнокровным и оценивать рационально любую сторону, к которой хочется примкнуть.
Вы не можете остановить панику вокруг, но вы можете не допустить ее в себе. Возьмите ответственность за свою жизнь, определитесь, на что вы можете повлиять, а что лучше отпустить. Это и есть взрослая позиция человека, который ощущает опору внутри себя
3 способа стать источником спокойствия для себя и близких
Если мы хотим помочь себе и близким в кризисное время мы должны сами стать источником спокойствия. Есть несколько способов для достижения такого Дзена.
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Делайте то, что помогает вам чувствовать себя гармонично, спокойно и уютно. В этом вам помогут специалисты. Находите специальные курсы, учителей и людей, которые вас вдохновляют. Они дадут вам рекомендации, как выжить в наше нестабильное время и преобразовать стресс во благо. И да, сейчас лучший период, чтобы проработать свои страхи и блоки. Как инструмент улучшения ментального здоровья также помогают медитативные практики, дыхательные техники и физическая активность. Они позволят вам экологичным образом контейнировать стресс из своего тела и не впадать в панику. Главное не замирайте в испуге от происходящих событий. Так вы только запрете все страхи и тревоги внутри себя. Лучше выпустите их наружу и освободитесь от негатива.
Осознайте, что именно вы являетесь источником той энергии, которая распространяется на окружающих людей. Поэтому если вы действительно хотите помочь близким, вам нужно уйти от негативного мышления. А также научиться перерабатывать деструктивные мысли в позитивные. Пересмотреть то, что вы излучаете в мир. Уйти от любых дискомфортных дискуссий. В случае, если вас попробуют в них втянуть, смело заявляйте, что вы не готовы говорить на эту тему. Просто исключить все токсичные разговоры из своего пространства. Если подобные беседы затевают ваши близкие, постарайтесь перевести тему на более нейтральную.
Найдите плюсы в сложившейся ситуации. Как говорится, стакан скорее наполовину полон, чем пуст. Так и в самом плачевном случае можно разглядеть возможности, а потом продемонстрировать их другим людям.
Важно понимать, что мы сами выбираем, какую жизнь проживать здесь и сейчас, какую энергию контейнировать в себе и какой импульс транслировать во внешний мир. И именно мы можем сделать так, чтобы наше окружение была более спокойно в это нестабильное время. Поэтому если вы хотите, чтобы наша планета, наша страна была более счастливой, начните с себя. Внутри нас сокрыт источник спокойствия и любви, нужно только достигнуть его правильным маршрутом. Тогда никакой стресс, паника, хаос, творящийся в мире, не смогут выбить вас из колеи. А вы всегда будете знать, как вернуться к внутреннему Дзену.
Фото: freepik.com