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Треснувшее обручальное кольцо, потеря сережки и другие приметы, указывающие на скорый развод супругов

Согласитесь, что когда вы идете по проходу под марш Мельденсона и со счастливой улыбкой смотрите на своего будущего мужа, то меньше всего обращаете внимание на знаки, которые упорно преподносит вам судьба. А меж тем, наши предки верили, что все события не случайны и если в день свадьбы подмечать все, что происходит вокруг вас, то можно предугадать, долгим и счастливым будет брак или вы скоро разбежитесь каждый в свою сторону. О том, какие приметы и знаки явно указывают на то, что ваш союз недолговечен – в материале Passion.ru.

Обручальное кольцо – не простое украшение

В старину особое значение придавали обручальному кольцу – его обязательно должен был подарить жених невесте, если девушка выбирала или покупала изделие сама, то никакого счастья это не сулило. Супруги обязательно должны были носить обручальные кольца не снимая, чтобы оно оберегало их счастье и благополучие. Ювелирное украшение лучше выбирать с гладкой поверхностью и без камней – это предвещает ровную и полную взаимопонимания совместную жизнь. Плохой приметой считается уронить кольцо в день бракосочетание – к расставанию. Если украшение сломалось (треснуло), то это может указывать на то, что молодой супруг будет ходить налево и, как следствие, оставит вас ради новой пассии. Потеря обручального кольца могла предрекать несчастья в семейной жизни и скорое расставание. Кроме того, ни в коем случае нельзя давать другим людям мерить ваше кольцо, это тоже может привести к разводу новоиспеченных супругов.

Фото: vostock-photo

Свадебные наряды

Нелишним будет повторить, что жених ни в коем случае не должен видеть невесту в свадебном платье до самой церемонии, иначе никакой счастливой совместной жизни не получится. Кроме того, сама невеста тоже не должна смотреться на себя в зеркало (в полный рост) после того, как полностью облачится в наряд. Это сулит неприятности в браке и скорый развод. Если же девушка решила «отрепетировать», как она будет выглядеть в самый важный день свое жизни и заранее надела свадебное платье (дополнив образ подходящими аксессуарами, в том числе фатой), то церемония не состоится. Помимо этого, не стоит позволять подружкам невесты становиться перед вами и зеркалом, когда они помогают вам одеваться, иначе вашего любимого очень быстро уведут из семьи.

Чтобы никто из завистников не забрал ваше счастье (и не навредил вам случайно своей завистью), невеста должна накинуть на лицо вуаль и не поднимать ее до самой регистрации в ЗАГСе. Также проследите, чтобы гости не одевали черные наряды на само торжество – это к неприятностям в браке.

Если после свадьбы вы вдруг потеряете сережку, то это может указывать, что в скором времени вы расстанетесь с супругом. Считается, что если парное украшение становится непарным, то и муж с женой также расходятся каждый в свою сторону.

Фото: vostock-photo

День бракосочетания

Плохим знаком считается выбирать в свидетели супружескую пару – это может спровоцировать не только ваш, но и их скорый развод. Лучше, если свидетелями будут одинокие молодые люди, ведь в этом случае есть шанс, что они понравятся друг другу и создадут в скором времени свою семью.

Жених должен забирать невесту из родительского дома (при этом ни в коем случае не оглядываясь назад, иначе счастья в браке не будет) и отправляться в ЗАГС влюбленные должны в разных машинах. После регистрации невеста пересаживается в автомобиль к жениху, и они уезжают вместе. Родителям (или ближайшим родственникам) не рекомендуется сразу же протирать полы или порог, как только гости отправятся во дворец бракосочетания, иначе невеста очень скоро вернется в отчий дом.

Еще одна плохая примета, не сулящая счастья в семейной жизни – фотографироваться молодым вместе до регистрации и порознь после того, как их уже объявили мужем и женой. Также не рекомендуется что-то вязать своему любимому (например, шарф) накануне свадьбы – иначе предательства и интриг вы не избежите.

Если у молодоженов в конце банкета останутся в бокалах напитки, то значит в семейной жизни слез и разборок не избежать. И не принимайте в подарок столовые приборы и ножи, иначе дальнейшая супружеская жизнь не сложится.

А вы верите в приметы или считаете их пережитком прошлого?

Фото: vostock-photo

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