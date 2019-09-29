Треснувшее обручальное кольцо, потеря сережки и другие приметы, указывающие на скорый развод супругов

Свадебные наряды

Нелишним будет повторить, что жених ни в коем случае не должен видеть невесту в свадебном платье до самой церемонии, иначе никакой счастливой совместной жизни не получится. Кроме того, сама невеста тоже не должна смотреться на себя в зеркало (в полный рост) после того, как полностью облачится в наряд. Это сулит неприятности в браке и скорый развод. Если же девушка решила «отрепетировать», как она будет выглядеть в самый важный день свое жизни и заранее надела свадебное платье (дополнив образ подходящими аксессуарами, в том числе фатой), то церемония не состоится. Помимо этого, не стоит позволять подружкам невесты становиться перед вами и зеркалом, когда они помогают вам одеваться, иначе вашего любимого очень быстро уведут из семьи.

Чтобы никто из завистников не забрал ваше счастье (и не навредил вам случайно своей завистью), невеста должна накинуть на лицо вуаль и не поднимать ее до самой регистрации в ЗАГСе. Также проследите, чтобы гости не одевали черные наряды на само торжество – это к неприятностям в браке.

Если после свадьбы вы вдруг потеряете сережку, то это может указывать, что в скором времени вы расстанетесь с супругом. Считается, что если парное украшение становится непарным, то и муж с женой также расходятся каждый в свою сторону.