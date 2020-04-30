Транжира, «Мисс экономия» и другие типы женщин, у которых вечно нет денег
«Я могу купить все, что захочу! И я не шучу!»
Любители «пустить пыль в глаза» тоже предпочитают жить не по средствам и спустят последние деньги на то, чтобы доказать окружающим, насколько они круты. Эксперты напоминают, что даже если вы «можете себе позволить» то, на что обычные люди копят несколько месяцев (а то и лет), это не значит, что в вашей бухгалтерии царит полный порядок. Ведь зачастую такие особы как раз тоже живут от зарплаты до зарплаты, не умея планировать свой бюджет и оправдываясь тем, что считать свои деньги – это моветон. И каково же бывает их удивление, если они все же запишут расходы, а в конце месяца увидят сумму, которую спустили практически в никуда. По мнению финансистов, только увидев перед глазами реальную картину расходов, удастся понять, от каких трат вполне можно отказаться, чтобы сформировать финансовую подушку безопасности или грамотно инвестировать свободные средства и получить дополнительный доход. Согласитесь, это намного лучше, чем пытаться доказать окружающим, что вы чего-то стоите. Считайте, что вы давно уже все доказали и не кому-то, а самим себе. И чтобы закрепить успех, нужно привести в порядок свои финансы и научиться преумножать свой вполне приличный доход.
«Я выбираю только натуральные продукты. Самые лучшие, разумеется»
Приверженцы здорового питания полагают, что для хорошего самочувствия необходимо составлять рацион исключительно из «экологичных» продуктовm стоимость которых зачастую завышена. И ладно бы они действительно были «чистыми» и полезными. Зачастую производители под видом «эко» продают вполне обычные товары, но по заоблачной цене. Чтобы не сорваться раньше времени и не остаться без денег, вместе с диетологом подберите подходящую программу и придерживайтесь ее без фанатизма. Помните, что полезно — не значит дорого, поэтому найдите оптимальный вариант и не слушайте доброжелателей, пытающихся вас убедить в том, что лишь эксклюзивные и дорогие товары с приставкой «эко» могут принести пользу, а на «обычные» доступные продукты не стоит обращать внимания. Прислушивайтесь к своим ощущениям и не игнорируйте потребности организма.
Фото: Pixabay.com
«Я только куплю вон ту сумочку, туфельки и кофточку. Возможно, прихвачу еще эти аксессуары в тон»
Транжиры, как никто другой, знают, как сложно удержать деньги в руках, тем более если вокруг столько соблазнов. Эти дамы предпочитаю руководствоваться принципом «живем один раз», поэтому с легкостью могут за вечер спустить всю зарплату. А если и этого не хватит, то они не раздумывая оформят кредитную карту или у кого-нибудь перезаймут, пусть даже под проценты. Конечно, потом они будут переживать о том, как (и на что) жить оставшиеся дни до следующих начислений, но очень быстро возьмут себя в руки и постараются решить проблему. Эксперты обращают внимание, что подобное отношение к жизни, равно как и финансовая неграмотность, в конце концов может сыграть с вами злую шутку и вогнать вас в долговую яму. Чтобы этого не произошло, нужно проанализировать свои траты, оптимизировать их и постараться жить по средствам. Тогда не придется задаваться вопросами: «Где взять деньги чтобы отдать долг?» и «Куда впихнуть все вещи?», которые вы купили в порыве шопоголизма и теперь не знаете, что с ними делать.
«Я не буду бездумно тратить деньги. У меня уже все есть»
Вопреки расхожему мнению, «Мисс экономия» обычно тоже не располагает свободными средствами, предпочитая беречь каждую копейку, а не тратить их даже на товары первой необходимости. По их мнению, если придерживаться принципа «жить от зарплаты до зарплаты, не позволяя себе лишнее», то можно добиться стабильности, но на деле все выходит, наоборот. Эксперты напоминают, что, например, обязательные платежи никто не отменял и если накопить долг по коммунальным услугам и прочим важным счетам, то можно попасть еще на штрафы и пени, которые также подорвут ваш и без того скромный бюджет. Поэтому, вместо того чтобы в очередной раз сокрушаться, что у вас совершенно нет денег, лучше приучите себя откладывать определенную сумму с каждого поступления. Да-да, вы не ослышались. Вне зависимости от того, составляет ли ваша зарплата 15 или 30 тысяч, возьмите себе за правило 10-15% «прятать в конверт». Даже такая скромная (на первых порах) подушка безопасности подарит вам уверенность в завтрашнем дне и научит грамотно распределять финансы, чтобы деньги не утекали непонятно куда, а работали на вас.
«Я была хорошей девочкой, могу себя чем-то порадовать»
Любительницы экономить на всем ровно до того момента, пока им на глаза не попадется какая-нибудь умопомрачительная вещица, о которой они очень долго мечтали, обычно стараются контролировать свои расходы, хоть и получается это у них так себе. По мнению психологов, они могут держать себя в руках определенный период времени, а затем, что называется, пойти вразнос (и остановить их может только минусовой баланс на карте и то не факт). Оправдывают они свой шопинг-порыв обычно тем, что достаточно долго ущемляли себя в чем-то, так почему бы хоть иногда не позволить себе что-то безрассудное? Результатом такого безрассудства обычно становится пустой кошелек или новый долг в придачу к старым. Чтобы не уйти в минус, лучше время от времени баловать себя какой-нибудь полезной покупкой, а также не забывать вести строгий учет своих расходов.
Фото: Pixabay.com
«У подруги проблемы, да и родителям надо помочь…»
Женщины, которые привыкли отдавать все последнее нуждающимся, тоже не могут похвастаться внушительным капиталом. Они готовы пожертвовать последнюю копейку, даже понимая, что им самим практически не на что жить. По мнению психологов, обычно добротой таких особ пользуются не только родные и друзья, но и малознакомые личности, привыкшие решать свои проблемы за счет других. И если вы понимаете, что добросовестно работаете, получаете своевременную зарплату, но все равно постоянно нуждаетесь в средствах, посмотрите, не «залезают» ли в ваш карман все, кому не лень. Оптимизируйте свои траты и постарайтесь не вестись на манипуляции, таким образом вы сможете улучшить свое благосостояние и психоэмоциональное состояние.
«Ну и что, что у меня плохо оплачиваемая работа, зато интересная»
Те дамы, которые работают, что называется, за идею, тоже не могут похвастаться материальным достатком. И вместо того, чтобы найти более достойное (и высокооплачиваемое) место, они пытаются доказать окружающим, что их вполне все устраивает и вообще, деньги – не главное в этой жизни. Тем самым они словно оправдывают свою лень и инфантильность. Иначе бы они просто прокачали бы свои профессиональные навыки, получили бы дополнительное образование, заняли бы высокую должность и сделали бы блестящую карьеру. И тогда бы их жизнь изменилась бы в лучшую сторону и не пришлось бы прикрывать отсутствие нормальных заработков какими-то морально-этическими принципами.
Фото: Pixabay.com
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