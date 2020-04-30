Транжира, «Мисс экономия» и другие типы женщин, у которых вечно нет денег

«Я только куплю вон ту сумочку, туфельки и кофточку. Возможно, прихвачу еще эти аксессуары в тон»

Транжиры, как никто другой, знают, как сложно удержать деньги в руках, тем более если вокруг столько соблазнов. Эти дамы предпочитаю руководствоваться принципом «живем один раз», поэтому с легкостью могут за вечер спустить всю зарплату. А если и этого не хватит, то они не раздумывая оформят кредитную карту или у кого-нибудь перезаймут, пусть даже под проценты. Конечно, потом они будут переживать о том, как (и на что) жить оставшиеся дни до следующих начислений, но очень быстро возьмут себя в руки и постараются решить проблему. Эксперты обращают внимание, что подобное отношение к жизни, равно как и финансовая неграмотность, в конце концов может сыграть с вами злую шутку и вогнать вас в долговую яму. Чтобы этого не произошло, нужно проанализировать свои траты, оптимизировать их и постараться жить по средствам. Тогда не придется задаваться вопросами: «Где взять деньги чтобы отдать долг?» и «Куда впихнуть все вещи?», которые вы купили в порыве шопоголизма и теперь не знаете, что с ними делать.

«Я не буду бездумно тратить деньги. У меня уже все есть»

Вопреки расхожему мнению, «Мисс экономия» обычно тоже не располагает свободными средствами, предпочитая беречь каждую копейку, а не тратить их даже на товары первой необходимости. По их мнению, если придерживаться принципа «жить от зарплаты до зарплаты, не позволяя себе лишнее», то можно добиться стабильности, но на деле все выходит, наоборот. Эксперты напоминают, что, например, обязательные платежи никто не отменял и если накопить долг по коммунальным услугам и прочим важным счетам, то можно попасть еще на штрафы и пени, которые также подорвут ваш и без того скромный бюджет. Поэтому, вместо того чтобы в очередной раз сокрушаться, что у вас совершенно нет денег, лучше приучите себя откладывать определенную сумму с каждого поступления. Да-да, вы не ослышались. Вне зависимости от того, составляет ли ваша зарплата 15 или 30 тысяч, возьмите себе за правило 10-15% «прятать в конверт». Даже такая скромная (на первых порах) подушка безопасности подарит вам уверенность в завтрашнем дне и научит грамотно распределять финансы, чтобы деньги не утекали непонятно куда, а работали на вас.

«Я была хорошей девочкой, могу себя чем-то порадовать»

Любительницы экономить на всем ровно до того момента, пока им на глаза не попадется какая-нибудь умопомрачительная вещица, о которой они очень долго мечтали, обычно стараются контролировать свои расходы, хоть и получается это у них так себе. По мнению психологов, они могут держать себя в руках определенный период времени, а затем, что называется, пойти вразнос (и остановить их может только минусовой баланс на карте и то не факт). Оправдывают они свой шопинг-порыв обычно тем, что достаточно долго ущемляли себя в чем-то, так почему бы хоть иногда не позволить себе что-то безрассудное? Результатом такого безрассудства обычно становится пустой кошелек или новый долг в придачу к старым. Чтобы не уйти в минус, лучше время от времени баловать себя какой-нибудь полезной покупкой, а также не забывать вести строгий учет своих расходов.