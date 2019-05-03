Топ-5 вещей в ваших соцсетях, которые явно указывают на низкую самооценку

«Мир должен знать, что я ем…»

Помните, еще некоторое время назад особо активные пользователи соцсетей сначала фотографировали еду, выкладывали ее на своих страничках с соответствующими хэштегами и лишь потом принимались дегустировать то, что лежало у них на тарелках? Тогда это было действительно необычно и разбавляло потом «стандартных» снимков. Постепенно данный тренд сошел на нет, но многие упорно продолжают «спамить» подобными кадрами. Нет, если вы фуд-блогер и вам жизненно важно показать, как прекрасно гармонирует свежеиспеченный круассан с бодрящим кофейным напитком, тогда к вам вопросов нет. Но в других случаях это не имеет никакой ценности для людей.

По мнению экспертов, подобным образом вы пытаетесь показать, что ваша жизнь сложилась прекрасно, ведь вы можете позволить себе посещение дорогостоящих заведений. Тем самым вы пытаетесь повысить свою самооценку. Но поверьте, они вас ценят за то, кем вы являетесь, а не потому, что вы можете себе позволить часто ходить по ресторанам и сообщать об этом в своих соцсетях. Психологи напоминают, как бы банально это не звучало, что единственный человек, которому действительно важно знать, что именно вы ели сегодня на обед – это ваша мама (ну, или бабушка, если она тоже умеет пользоваться соцсетями), а остальные вполне проживут без этой информации.

«… и где я сейчас или куда отправлюсь в ближайшее время»

Это следующий по популярности пункт. Сколько бы не напоминали эксперты, что указывать геометки на своих фотографиях – не самая безопасная идея, большинство людей с гордостью продолжают «отмечать» подобным образом каждый свой шаг. Постепенно можно составить представление об этом человеке, начиная с того момента, где он проживает, с кем общается, где работает, какие места посещает, когда (и куда!) летит отдыхать в ближайшее время и прочее-прочее.

Если вы тоже замечали за собой нечто подобное, то, во-первых, по мнению психологов, вы тем самым пытаетесь доказать, что ваша жизнь намного интереснее и активнее, чем она есть на самом деле, а во-вторых, вы, опять же, повышаете свой «социальный» статус, ведь, как известно, те, у кого нет свободных средств, предпочитают проводить время дома. Но подумайте о том, что вдруг какой-то человек с нездоровой психикой захочет воспользоваться этой информацией против вас? Подумайте, действительно ли попытка показаться лучше, чем вы есть на самом деле, стоит вашей безопасности.