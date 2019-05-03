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Топ-5 вещей в ваших соцсетях, которые явно указывают на низкую самооценку

И пока некоторые люди до сих пор сомневаются в том, что социальные сети во многих случаях не просто разнообразили реальную жизнь, а практически стали ее виртуальным аналогом, сегодня достаточно лишь заглянуть в микроблог, чтобы понять, что именно представляет из себя тот или иной человек. И если вы тоже хотите узнать, выдают ли ваши соцсети уверенную в себе личность или нет, тогда эта статья вам точно пригодится. Passion.ru пообщался с психологами и выяснил, какие посты публикуют на своих страничках люди с заниженной самооценкой.

«Мир должен знать, что я ем…»

Помните, еще некоторое время назад особо активные пользователи соцсетей сначала фотографировали еду, выкладывали ее на своих страничках с соответствующими хэштегами и лишь потом принимались дегустировать то, что лежало у них на тарелках? Тогда это было действительно необычно и разбавляло потом «стандартных» снимков. Постепенно данный тренд сошел на нет, но многие упорно продолжают «спамить» подобными кадрами. Нет, если вы фуд-блогер и вам жизненно важно показать, как прекрасно гармонирует свежеиспеченный круассан с бодрящим кофейным напитком, тогда к вам вопросов нет. Но в других случаях это не имеет никакой ценности для людей.

По мнению экспертов, подобным образом вы пытаетесь показать, что ваша жизнь сложилась прекрасно, ведь вы можете позволить себе посещение дорогостоящих заведений. Тем самым вы пытаетесь повысить свою самооценку. Но поверьте, они вас ценят за то, кем вы являетесь, а не потому, что вы можете себе позволить часто ходить по ресторанам и сообщать об этом в своих соцсетях. Психологи напоминают, как бы банально это не звучало, что единственный человек, которому действительно важно знать, что именно вы ели сегодня на обед – это ваша мама (ну, или бабушка, если она тоже умеет пользоваться соцсетями), а остальные вполне проживут без этой информации.

«… и где я сейчас или куда отправлюсь в ближайшее время»

Это следующий по популярности пункт. Сколько бы не напоминали эксперты, что указывать геометки на своих фотографиях – не самая безопасная идея, большинство людей с гордостью продолжают «отмечать» подобным образом каждый свой шаг. Постепенно можно составить представление об этом человеке, начиная с того момента, где он проживает, с кем общается, где работает, какие места посещает, когда (и куда!) летит отдыхать в ближайшее время и прочее-прочее.

Если вы тоже замечали за собой нечто подобное, то, во-первых, по мнению психологов, вы тем самым пытаетесь доказать, что ваша жизнь намного интереснее и активнее, чем она есть на самом деле, а во-вторых, вы, опять же, повышаете свой «социальный» статус, ведь, как известно, те, у кого нет свободных средств, предпочитают проводить время дома. Но подумайте о том, что вдруг какой-то человек с нездоровой психикой захочет воспользоваться этой информацией против вас? Подумайте, действительно ли попытка показаться лучше, чем вы есть на самом деле, стоит вашей безопасности.

Фото: vostock-photo/shutterstock

«Я хожу в тренажерный зал, чтобы делать селфи»

Еще одна распространенная форма привлечения к себе внимания – регулярная публикация фотографий до, во время и после тренировок. Причем, вы искренне можете считать, что ваши друзья (а также и друзья, друзей и просто случайные пользователи, попавшие на вашу страничку) обязательно должны знать, что вы ведете здоровый образ жизни, пропагандируете правильное питание и ни за что не пропустите тренировку. Психологи обращают внимание на то, что таким образом вы словно пытаетесь выделиться на фоне остальных, словно доказывая, что вы особенная. Однако, не забывайте о том, что сейчас большинство людей придерживаются того же стиля жизни, что и вы, также занимаются спортом и следят за своим рационом, поэтому, увы, вы не выделяетесь на их фоне, а становитесь одной из многих. Другое дело, если вы являетесь профессиональным тренером и ваша страничка посвящена только спорту. Во всех остальных случаях это выглядит так, словно вы специально забежали в фитнес-клуб в поисках подходящего фона, а после удачного ракурса, также стремительно унеслись оттуда по своим делам.

«Этот безумный, безумный, безумный мир…»

Посты о несправедливости жизни и о неразделенной любви также указывают на то, что у человека низкая самооценка. И даже если вам кажется, что соцсети словно созданы для того, чтобы «поплакаться» и найти сочувствующих, постарайтесь хоть иногда сдерживать свои эмоции. В противном случае, по мнению психологов, все ваши чувства и переживания сводятся лишь к тому, что вам не хватает внимания и вы готовы добиваться его любыми способами. Попробуйте взглянуть на это с другой стороны и проанализировать, действительно ли вам помогают очередные «лайки» или банальные слова от незнакомых людей? Возможно, будет лучше обратиться за помощью и поддержкой к близким или специалисту, если вы чувствуете, что в одиночку вам не справиться.

Фото: vostock-photo/shutterstock

«Пусть все видят, какие букеты и подарки мне преподносят поклонники»

Справедливости ради стоит отметить, что постепенно мода на фотографии роскошных букетов и не менее шикарных подарков сходит на нет, однако есть еще такие особы, которым очень важно показать, что они не обделены вниманием мужчин. Им кажется, что чем «дороже» будут подарки и букеты на этих фото, тем эффектнее, по мнению этих дам, они будут выглядеть в глазах окружающих. А вот у психологов совершенно иное мнение на этот счет. Они утверждают, что подобным способом обычно люди пытаются показать свою значимость и важность, и как бы убеждают окружающих, что их ценят и любят. Хотя, если есть человек, который готов баловать вас и дарить подарки, значит, вы действительно кому-то небезразличны. Так зачем же оповещать об этом весь мир? Да и хвастаться - себе дороже. Вдруг кто-то захочет этим воспользоваться.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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