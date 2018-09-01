Только без паники! Как принять свой возраст и не впасть в депрессию

Найти свой источник молодости

Если уж говорить о вечной молодости, то в последнее время наблюдается еще одна тенденция – теперь дамам мало просто избавиться от морщин или накачать фигуру. Они стараются не только внешне выглядеть младше своих лет, но и чувствовать себя таковыми! Скажем, видели ли вы раньше тех же 45-50 летних женщин, которые с залихватской скоростью проносятся мимо вас на самокатах, лихо отплясывают сальсу прямо на улице, разбираются в современном искусстве и могут поделиться своим мнением относительно последнего обсуждаемого сериала или книги.

Однако не все так просто. Психологи уверяют, что внешний лоск навести гораздо проще, чем попытаться снова стать подростком в душе. Для этого необходимо достичь внутреннего баланса и научиться осознанно относиться к своим поступкам. И не стоит оглядываться на окружающих или думать, что вы делаете что-то неправильно! Все зависит от вас самих. Хотите быть молодой – действуйте!

Провести работу над собой

Если вы решили, что вы тоже хотите идти в ногу со временем, а точнее – перехитрить его и еще какое-то время оставаться молодой, тогда начните действовать. Нет, мы не говорим о том, что нужно сразу же бежать к пластическим хирургам, для начала проведите работу над собой.

Как бы банально не звучало, но эксперты советуют для начала полюбить себя. Именно себя, а не придуманный (или подсмотренный) образ. Поверьте, что ваша естественность привлекает гораздо больше людей, чем то, кем вы пытаетесь казаться. И даже если с возрастом ваши черты претерпели изменения, попробуйте их принять и жить дальше. Второе, что вы должны сделать – не терять уверенность в себе! Даже если вам кажется, что еще 5-7 лет назад вы были намного привлекательнее, а теперь отражение в зеркале вас совсем не радует, не спешите отчаиваться! Это лишь ваши мысли, ведь окружающие могут отметить, что вы напротив стали гораздо лучше, чем несколько лет назад. В-третьих, действуйте! Помните, что чем больше вы прилагаете усилий (а не сидите сложа руки), тем быстрее и качественнее меняется ваша жизнь. Еще не забывайте быть честной с самой собой и окружающими и помогать другим по мере своих сил и возможностей. Проделав такую работу над собой и своими ошибками, вы сможете увидеть существенные результаты. Во-первых, принять свой возраст, а во-вторых, стать намного счастливее и моложе.

Текст: Юлия Кальницкая

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