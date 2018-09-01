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Только без паники! Как принять свой возраст и не впасть в депрессию

Если раньше мы зачитывались сказками о молодильных яблочках и мечтали выростить на своих садовых участках это чудо-природы, то сейчас есть вполне конкретные технологии, способные в какой-то степени повернуть время вспять и продлить нашу молодость. Взять хотя бы тот же лифтинг, ботокс или даже пластическую хирургию. Однако почему-то, имея в своем арсенале все эти омолаживающие процедуры, многие из нас до сих пор болезненно воспринимают свой возраст и никак не могут принять себя. Разбираемся, как быть.

В ногу со временем

Еще какие-то 17-20 лет назад возрастные изменения воспринимались как само собой разумеющееся и бороться с ними пытались лишь единицы – остальные лишь обреченно вздыхали и записывали себя в старшее поколение. Однако со временем все изменилось, и современные женщины совсем не готовы расставаться с молодостью, пытаясь всеми возможными (или не очень) способами повернуть время вспять. Далеко ходить не надо – некоторые 40-45 летние дамы сейчас выглядят ничуть не хуже многих юных особ и умудряются сохранять молодость не только во внешности, но и в поведении.

Кстати, ученые из Национального института стандартов и технологий (США) нашли объяснение такому рвению к «консервации» и заявили, что всему виной молниеносное нарастание ритма жизни. По мнению американских ученых, скорость вращения Земли ежегодно увеличивается на одну секунду, поэтому людям ничего не оставалось, как научиться «обманывать время» и продлять свою молодость. К слову, социальные сети поспособствовали распространению этому феномену и теперь действительно быть уставшим (или неухоженным) уже не модно. Причем, речь идет не только о знаменитостях, но и о вполне обычных людях, которые теперь стараются во что бы то ни стало выглядеть безупречно. При этом не стоит забывать еще об одной тенденции - отказе от фильтров. Другими словами, теперь все предпочитают делиться реальными фотографиями, а значит халтурить не получится.

Найти свой источник молодости

Если уж говорить о вечной молодости, то в последнее время наблюдается еще одна тенденция – теперь дамам мало просто избавиться от морщин или накачать фигуру. Они стараются не только внешне выглядеть младше своих лет, но и чувствовать себя таковыми! Скажем, видели ли вы раньше тех же 45-50 летних женщин, которые с залихватской скоростью проносятся мимо вас на самокатах, лихо отплясывают сальсу прямо на улице, разбираются в современном искусстве и могут поделиться своим мнением относительно последнего обсуждаемого сериала или книги.

Однако не все так просто. Психологи уверяют, что внешний лоск навести гораздо проще, чем попытаться снова стать подростком в душе. Для этого необходимо достичь внутреннего баланса и научиться осознанно относиться к своим поступкам. И не стоит оглядываться на окружающих или думать, что вы делаете что-то неправильно! Все зависит от вас самих. Хотите быть молодой – действуйте!

Провести работу над собой

Если вы решили, что вы тоже хотите идти в ногу со временем, а точнее – перехитрить его и еще какое-то время оставаться молодой, тогда начните действовать. Нет, мы не говорим о том, что нужно сразу же бежать к пластическим хирургам, для начала проведите работу над собой.

Как бы банально не звучало, но эксперты советуют для начала полюбить себя. Именно себя, а не придуманный (или подсмотренный) образ. Поверьте, что ваша естественность привлекает гораздо больше людей, чем то, кем вы пытаетесь казаться. И даже если с возрастом ваши черты претерпели изменения, попробуйте их принять и жить дальше. Второе, что вы должны сделать – не терять уверенность в себе! Даже если вам кажется, что еще 5-7 лет назад вы были намного привлекательнее, а теперь отражение в зеркале вас совсем не радует, не спешите отчаиваться! Это лишь ваши мысли, ведь окружающие могут отметить, что вы напротив стали гораздо лучше, чем несколько лет назад. В-третьих, действуйте! Помните, что чем больше вы прилагаете усилий (а не сидите сложа руки), тем быстрее и качественнее меняется ваша жизнь. Еще не забывайте быть честной с самой собой и окружающими и помогать другим по мере своих сил и возможностей. Проделав такую работу над собой и своими ошибками, вы сможете увидеть существенные результаты. Во-первых, принять свой возраст, а во-вторых, стать намного счастливее и моложе.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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