Точка невозврата: почему многие приезжие хотели бы, но стыдятся вернуться в свой родной город

Они полны надежд и предвкушения, что еще чуть-чуть и большой город встретит их с распростертыми объятиями, позволяя исполнится самым заветным мечтам. Именно с такими мыслями приезжают в столицу большинство людей, пытаясь «зацепиться», изменить свою жизнь к лучшему и стать своим среди столичных жителей. Однако везет далеко не всем и не во всем. Так случилось и у нашей героини. Когда-то Светлана перебралась в столицу из небольшого провинциального городка, считая, что именно здесь сможет реализовать все свои амбиции, добиться небывалых карьерных высот и... встретить достойного мужчину, с которым можно будет создать крепкую семью.
Время шло, но ни реализованных амбиций, ни головокружительной карьеры, ни тем более обеспеченного кандидата, готового взять ее в жены, на горизонте как не было, так и нет. Зато вполне реальными оказались долги по оплате арендованной квартиры и баснословные проценты банку, которые тоже нужно было как-то выплачивать. Светлана надеялась, что это лишь временные трудности и ей удастся с ними справиться. Помимо основной работы она взяла еще подработоку, но даже этих денег не хватало на достойное существование. О том, чтобы перебраться в свое жилье и, хотя бы экономить на съеме не могло быть и речи – банки категорически отказывались выдавать ей ипотеку, напоминая ей о не исполненных обязательствах по ранее оформленным кредитам. Мужчины на ее пути попадались такие же – кто-то, как и она, перебрался в большой город и искал любую возможность, а кто-то просто не желал тратить время и силы на зарабатывание денег, предпочитая жить в свое удовольствие за счет других. Но даже при таком раскладе Светлана никак не могла признаться родным, насколько ей тяжело в столице и уж тем более не хотела даже заикаться о том, что, может, будет лучше вернуться в свой город. Она помнила, с какой завистью смотрели на нее друзья, когда она объявила им о том, что скоро ее жизнь круто изменится. И что теперь? Вернуться обратно и получить на всю жизнь клеймо неудачницы? Ну уж нет!
Фото: vostock-photo
Основные причины, почему приезжие боятся вернуться в свой город
«Я буду выглядеть неудачницей»
Многие из тех, кто когда-то брал билет в один конец уверены, что раз они приняли такое решение (и донесли его до своих родных и друзей), то они ни в коем случае не могут изменить свое мнение. В противном случае на них будут смотреть как на неудачников, которых «не принял» большой город, поэтому им не оставалось ничего, как признать свое поражение и вернуться в родные пенаты. Психологи утверждают, что это абсолютно неверное представление. Другими словами, никто не будет тыкать в вас пальцем, насмехаясь над тем, что ваши мечты и надежды потерпели, как вам кажется, крах. Да и принимать решения, которые сделают вашу жизнь более комфортной, удел эмоционально зрелых личностей. Которые точно знают, что даже если им пришлось вернуться, значит здесь их ждет что-то лучше.
«Я обещала, что никогда не вернусь домой»
Еще одна причина, по которой приезжие, несмотря на все трудности, пытаются выжить в столице, - когда-то данное обещание (себе или близким людям), что ни при каких обстоятельствах они не вернуться в свой город. Ситуации, конечно, бывают разные, однако, если вы помните, существует поговорка: «Никогда не говори никогда» или «Не зарекайся», которая как раз отлично характеризует данную ситуацию. Даже если по каким-то причинам вам пришлось уехать обратно, не воспринимайте это как обещание, которое вы не смогли сдержать. Лучше постарайтесь извлечь выгоду из этой ситуации.
«Я не смогу разбогатеть»
Согласны с тем, что в небольших городах намного сложнее пробиться и улучшить свое материальное положение. Однако даже там люди умудряются реализовывать интересные и прибыльные проекты, открывать свой бизнес или работать в качестве фрилансера на крупные международные компании в конце концов. Как говорят успешные люди: «Было бы желание, а возможность всегда найдется».
«Там нет достойных мужчин»
Почему-то многие дамы уверены, что если уж и искать достойного кандидата, то непременно в мегаполисе. Они убеждены, что в их родном городе с этим намного сложнее – кто-то уже женат, а кто-то не подходит по тем или иным причинам. Да, в столице мужчин намного больше, вот только и желающих выйти замуж здесь тоже хватает.
«Мне тесно в провинции»
Многие приезжие отмечают тот факт, что они достигли «профессионального потолка» в своем городе и им больше некуда развиваться. Пожалуй, это весомый аргумент, однако нет никакой гарантии, что ваших талантов и умений будет достаточно для того, чтобы делать карьеру в столице. Зачастую, чтобы выйти на достойный уровень, людям приходится начинать не с топовых позиций, а с повышения квалификации или обучения чему-то новому. Это, кстати, вполне успешно можно сделать и в своем родном городе.
Фото: vostock-photo
Что делать, если в какой-то момент вы поняли, что в столице вам очень сложно?
Если в течение долгого времени вас не покидает апатия и депрессивное состояние, если вы понимаете, что, сколько бы вы не пробовали, но жизнь не меняется в лучшую сторону, то, возможно, вам стоит задуматься над тем, чтобы приобрести обратный билет. Психологи напоминают, что в этом нет ничего страшного. Ведь никто не запрещает вам через какое-то время предпринять новую попытку (когда у вас будет больше знаний, опыта и сил для того, чтобы сделать еще один рывок). Воспринимайте свое возвращение как некую передышку, которая даст вам возможность переосмыслить и понять, чего именно вам не хватает для того, чтобы стать своим в большом городе.
Вот несколько советов:
- Возвращаться всегда проще, если есть ради кого (или ради чего).
- Чаще вспоминайте о том, что иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом совершить большой рывок вперед.
- Найдите те моменты, за которые вы любите и цените свой город (уверены, что они точно есть).
- Не забывайте о том, что жизнь в регионе намного дешевле, чем в столице, поэтому вам не нужно будет тратить так много денег.
- Там вы сможете ощутить заботу и поддержку близких людей (зачастую этого не хватает тем, кто только-только переехал в мегаполис).
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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