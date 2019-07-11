Точка невозврата: почему многие приезжие хотели бы, но стыдятся вернуться в свой родной город

Основные причины, почему приезжие боятся вернуться в свой город

«Я буду выглядеть неудачницей»

Многие из тех, кто когда-то брал билет в один конец уверены, что раз они приняли такое решение (и донесли его до своих родных и друзей), то они ни в коем случае не могут изменить свое мнение. В противном случае на них будут смотреть как на неудачников, которых «не принял» большой город, поэтому им не оставалось ничего, как признать свое поражение и вернуться в родные пенаты. Психологи утверждают, что это абсолютно неверное представление. Другими словами, никто не будет тыкать в вас пальцем, насмехаясь над тем, что ваши мечты и надежды потерпели, как вам кажется, крах. Да и принимать решения, которые сделают вашу жизнь более комфортной, удел эмоционально зрелых личностей. Которые точно знают, что даже если им пришлось вернуться, значит здесь их ждет что-то лучше.

«Я обещала, что никогда не вернусь домой»

Еще одна причина, по которой приезжие, несмотря на все трудности, пытаются выжить в столице, - когда-то данное обещание (себе или близким людям), что ни при каких обстоятельствах они не вернуться в свой город. Ситуации, конечно, бывают разные, однако, если вы помните, существует поговорка: «Никогда не говори никогда» или «Не зарекайся», которая как раз отлично характеризует данную ситуацию. Даже если по каким-то причинам вам пришлось уехать обратно, не воспринимайте это как обещание, которое вы не смогли сдержать. Лучше постарайтесь извлечь выгоду из этой ситуации.

«Я не смогу разбогатеть»

Согласны с тем, что в небольших городах намного сложнее пробиться и улучшить свое материальное положение. Однако даже там люди умудряются реализовывать интересные и прибыльные проекты, открывать свой бизнес или работать в качестве фрилансера на крупные международные компании в конце концов. Как говорят успешные люди: «Было бы желание, а возможность всегда найдется».

«Там нет достойных мужчин»

Почему-то многие дамы уверены, что если уж и искать достойного кандидата, то непременно в мегаполисе. Они убеждены, что в их родном городе с этим намного сложнее – кто-то уже женат, а кто-то не подходит по тем или иным причинам. Да, в столице мужчин намного больше, вот только и желающих выйти замуж здесь тоже хватает.

«Мне тесно в провинции»

Многие приезжие отмечают тот факт, что они достигли «профессионального потолка» в своем городе и им больше некуда развиваться. Пожалуй, это весомый аргумент, однако нет никакой гарантии, что ваших талантов и умений будет достаточно для того, чтобы делать карьеру в столице. Зачастую, чтобы выйти на достойный уровень, людям приходится начинать не с топовых позиций, а с повышения квалификации или обучения чему-то новому. Это, кстати, вполне успешно можно сделать и в своем родном городе.