Типичные ошибки 35-летних, за которые они будут корить себя в старости

Вместо того, чтобы инвестировать в яркие эмоции и впечатления, многие люди почему-то вкладывают в вещи и экономят буквально на всем, чтобы купить тот или иной товар. Эксперты утверждают, что это в корне неверный подход, ведь в старости вам захочется вспомнить прогулки по Риму, путешествие в Париж, серфинг на Бали, восхождение на Эверест и другие подобные моменты, а не то, как вы откладывали деньги на вожделенную сумочку, платье или туфли. Эпоха потребления постепенно сходит на нет и сейчас на первый план выходят совершенно другие вещи.

Креативная татуировка

Не правы те, кто считают, что разукрасить тело рисунками приходит в голову лишь 20-летним. На самом деле, очень многие люди решаются на подобные эксперименты после 30 лет, считая, что теперь они более осознанно подошли к данному вопросу и наконец созрели. Безусловно, портить ли тело татуировками – решать только вам. Однако эксперты призывают вспомнить несколько простых истин. Во-первых, чем креативнее вам кажется рисунок в самом начале, тем более нелепо он выглядит во взрослом возрасте. Во-вторых, с годами татуировка выцветает, расплывается и сморщивается. Вы точно этот эффект хотели получить?

Боязнь экспериментов

Уточним, речь идет в первую очередь об экспериментах в одежде. Например, вы в молодости считали, что недостаточно красивы или смелы, чтобы выбрать тот или иной наряд. Однако с возрастом к вам приходит осознание, что красота у каждого своя и если вы не вписываетесь в стандартные «90-60-90», это не значит, что вы не привлекательны! Увы, но, когда вы наконец начинаете это понимать, многие вещи вам уже не подходят по возрасту или по статусу. И пока вам еще позволяет фигура и прочие данные, попробуйте поэкспериментировать с дерзким мини или ярким цветом волос – потом вам просто будет не до этого.

Раннее замужество