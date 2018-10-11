Типичные ошибки 35-летних, за которые они будут корить себя в старости

Нелюбовь к спорту
Признайтесь, вы тоже прогуливали уроки физкультуры в школе, а затем обходили все спортивные клубы стороной? Эксперты утверждают, что вы это делали зря, ведь, скажем, о здоровье сердца и суставов нужно начинать заботиться как можно раньше. Да и хорошая физическая форма поможет вам дольше оставаться молодыми и активными. Поэтому если у вас есть желание в старости выглядеть (и чувствовать себя) намного моложе своего возраста, тогда найдите время для регулярных тренировок.
«Зависание» в соцсетях
Конечно, молодое поколение все больше времени проводит в виртуальной жизни, да и вы уже не представляете себя без всех этих «лайков», репостов и прочих атрибутов социальной активности. Однако с годами все больше понимаешь, что друзья в соцсетях – это не то же самое, что реальные люди, готовые прийти на помощь в любой ситуации. Поэтому большинство индивидов понимают, что нужно было делать ставку не на виртуальную, а на реальную жизнь и налаживать отношения со своим окружением.
Экономия на эмоциях
Вместо того, чтобы инвестировать в яркие эмоции и впечатления, многие люди почему-то вкладывают в вещи и экономят буквально на всем, чтобы купить тот или иной товар. Эксперты утверждают, что это в корне неверный подход, ведь в старости вам захочется вспомнить прогулки по Риму, путешествие в Париж, серфинг на Бали, восхождение на Эверест и другие подобные моменты, а не то, как вы откладывали деньги на вожделенную сумочку, платье или туфли. Эпоха потребления постепенно сходит на нет и сейчас на первый план выходят совершенно другие вещи.
Креативная татуировка
Не правы те, кто считают, что разукрасить тело рисунками приходит в голову лишь 20-летним. На самом деле, очень многие люди решаются на подобные эксперименты после 30 лет, считая, что теперь они более осознанно подошли к данному вопросу и наконец созрели. Безусловно, портить ли тело татуировками – решать только вам. Однако эксперты призывают вспомнить несколько простых истин. Во-первых, чем креативнее вам кажется рисунок в самом начале, тем более нелепо он выглядит во взрослом возрасте. Во-вторых, с годами татуировка выцветает, расплывается и сморщивается. Вы точно этот эффект хотели получить?
Боязнь экспериментов
Уточним, речь идет в первую очередь об экспериментах в одежде. Например, вы в молодости считали, что недостаточно красивы или смелы, чтобы выбрать тот или иной наряд. Однако с возрастом к вам приходит осознание, что красота у каждого своя и если вы не вписываетесь в стандартные «90-60-90», это не значит, что вы не привлекательны! Увы, но, когда вы наконец начинаете это понимать, многие вещи вам уже не подходят по возрасту или по статусу. И пока вам еще позволяет фигура и прочие данные, попробуйте поэкспериментировать с дерзким мини или ярким цветом волос – потом вам просто будет не до этого.
Раннее замужество
Не исключаем, что есть счастливые истории, когда ваши чувства зародились еще, скажем, за школьной партой и с годами стали лишь крепче. Однако, к сожалению, в большинстве случаев ранние браки заканчиваются разводами. Все потому, что люди взрослеют и начинают иначе смотреть на жизнь. Или другой пример. Допустим, вы себе поставили целью выйти замуж до 25 лет – вышли, но что-то не срослось, и вы расстались. Затем вы планировали успеть до 30 и тоже благополучно осуществили задуманное. Но к этому времени список качеств будущего супруга стал больше (и строже), поэтому со временем вы поняли, что и этот брак не то, что вам нужно. Таким образом у вас к старости накопится достаточно внушительный «послужной список». Нужно ли вам это? Лучше тщательнее выбирайте кандидатов и не спешите в ЗАГс лишь потому, что «так надо».
Невнимание к детям
Если вы все же рано вышли замуж и уже успели обзавестись наследниками, вспомните, сколько времени вы проводите с ними? Большинство молодых людей предпочитают заниматься карьерой, в то время, как воспитанием их собственных детей занимаются совершенно чужие люди. Да, допустим, профессионалы своего дела, но они посторонние. И когда со временем вы начинаете понимать, что дети выросли, а вы так и не успели им дать свою любовь и заботу, откладывая все на потом, то это, на самом деле, намного страшнее, чем, если бы вы пожертвовали карьерой, но зато смогли воспитать своих наследников и стать для них достойным примером и по-настоящему родным человеком.
Текст: Юлия Кальницкая
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