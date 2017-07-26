Интуиция — одно из самых неопределенных понятий и в психологии, и в философии, и даже в оккультизме.

Только на первый взгляд кажется, что все просто: одни люди способны мгновенно принимать правильные решения (потом они даже не могут объяснить, почему поступили именно так), другие — нет. Но если копнуть поглубже, то наверняка обнаружится, что высокоинтуитивные люди проявляют свои таланты далеко не во всем. Как правило, только в тех сферах, в которых у них накоплен практический опыт.

Например, опытный водитель с большим стажем в буквальном смысле затылком чувствует опасность на дороге, даже если не видит ее в зеркалах. Он может за миг до аварии перестроиться в соседний ряд, и ДТП произойдет не с ним. Но в лесу его затылок не ощутит ничего — и бедолага не успеет увернуться от прыгнувшей с дерева рыси. И наоборот: опытный охотник в лесу пригнется (сам не зная почему) за секунду до прыжка зверя, но на городских трассах будет попадать из неприятности в неприятность.

Хорошая мать всегда даже на расстоянии знает, что с ребенком, и умеет предотвращать опасность. Но на работе она опирается исключительно на свою эрудицию и аналитические способности… А опытный офисный сотрудник всегда четко улавливает момент, когда стоит входить в начальственный кабинет с заявлением на отпуск или с просьбой о повышении зарплаты, но собственных детей воспитывает по книжкам.

Правда, остается необъяснимым феномен людей, которые постоянно выигрывают в лотерею или никогда не сталкиваются с гаишниками. А еще бывают, знаете, такие, что поставят наугад галочку в бюллетенях для голосования — и их кандидат выиграет. Удивительно!

В общем, давайте проверим, насколько лично у вас отточена способность принимать единственно верные решения в единственно возможный момент.