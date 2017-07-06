Как известно, собаки похожи на своих хозяев. Хотя причинно-следственная связь не доказана: может это не собаки похожи на нас, а мы со временем становимся похожи на них.

Живет себе, допустим, человек в центнер весом, на диетах сидит, в спортзал ходит — а все равно центнер. А как заведет себе легавую, глядишь, и сам стал тощим, длинным, со впалым животом, лицо можно разглядеть только в профиль. Или, допустим, живете вы в вечном страхе перед начальником и управдомом, но вдруг вам дарят щеночка бульдога… И все: либо вы сами научитесь рычать и рявкать, либо вас съедят в самом буквальном смысле.

Завести собаку — дело ответственное. Не в том смысле, что вы в ответе за тех, кого приручили (хотя и это тоже), а в смысле прогнозируемой психологической транформации. Усугубятся ваши недостатки или исчезнут, зависит от собаки. С достоинствами та же история. Поэтому советуем очень внимательно отнестись к вопросу, какая собака вам подходит.