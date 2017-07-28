Многих гениев при жизни не признавали. Хуже того, их считали психами и ставили им «двойки» в школе.

Книга Джоан Роулинг, как известно, была отвергнута двенадцатью издательствами, Сильвестр Сталлоне был вынужден на заре своей карьеры сниматься в порнофильмах, Стив Джобс бросил колледж, Эдисона и Эйнштейна отчисляли из школ за умственную неполноценность, Шаляпину не разрешали петь, а Чехову советовали лучше петь, а не писать… С другой стороны, наверняка не одна только Роулинг рассылала романы в десятки издательств одновременно — миллионы непризнанных гениев так ни от кого и не получили ответа. Сотни актеров как начали сниматься в порнофильмах, так на этом недостойном поприще и завершили свою карьеру. Стив Возняк не бросал колледж, и вообще компьютеры и айфоны придумал он, а не Джобс — но кто об этом помнит? Так что мы бы вам не советовали делать прямолинейные выводы формата «раз я плохо учился в школе, значит, я гений». И прежде чем рассылать свой роман по издательствам, идти на кастинг или оспаривать Эйнштейна, пройдите наш тест: он поможет вам сориентироваться.