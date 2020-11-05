Терпеть нельзя расстаться: как сложить пазл в отношениях, если что-то не сходится

Заранее обговорите возможные нюансы

Психологи рекомендуют тем парам, у которых в отношениях кипят итальянские страсти, попробовать обговорить все нюансы, не скатываясь в обвинения и упреки. Это должен быть именно конструктивный разговор, направленный на укрепление отношений, а не очередные разборки. Понятно, что все предусмотреть невозможно, однако вы можете составить определенный свод правил, которые помогут вам избежать конфликтов и найти общий язык со своей второй половинкой.

Правильно расставьте приоритеты

Если ваши чувства искрение и вы понимаете, что рядом с вами находится именно тот человек, с которым вы видите свое будущее, то постарайтесь принять его таким, какой он есть, а не указывать ему постоянно на недостатки и требовать, чтобы он в одночасье изменился. Расставьте для себя приоритеты и решите, готовы ли вы мириться с некоторыми особенностями избранника или определенные моменты для вас являются принципиальными, и вы вряд ли сможете их принять. И если вы поймете, что с некоторыми недостатками вряд ли сможете смириться, то лучше расстаться, а не изводить друг друга упреками и придирками.

Будьте мудрее

Постарайтесь не идти на поводу у гордости и не играть в молчанку после ссоры. Вместо того, чтобы демонстрировать свою несговорчивость, поступите мудрее — выйдите на разговор и спокойно обсудите произошедшее. Предложите партнеру компромисс и подумайте вместе над тем, как постараться обойти подобные острые моменты в будущем. Не думайте, что если вы первая идете на примирение, то тем самым вы проявляете свою слабость. По мнению психологов, подобные поступки как раз свидетельствуют о вашей силе, мудрости и готовности учитывать потребности избранника, чтобы вывести отношения на новый уровень.