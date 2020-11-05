Терпеть нельзя расстаться: как сложить пазл в отношениях, если что-то не сходится
Заранее обговорите возможные нюансы
Психологи рекомендуют тем парам, у которых в отношениях кипят итальянские страсти, попробовать обговорить все нюансы, не скатываясь в обвинения и упреки. Это должен быть именно конструктивный разговор, направленный на укрепление отношений, а не очередные разборки. Понятно, что все предусмотреть невозможно, однако вы можете составить определенный свод правил, которые помогут вам избежать конфликтов и найти общий язык со своей второй половинкой.
Правильно расставьте приоритеты
Если ваши чувства искрение и вы понимаете, что рядом с вами находится именно тот человек, с которым вы видите свое будущее, то постарайтесь принять его таким, какой он есть, а не указывать ему постоянно на недостатки и требовать, чтобы он в одночасье изменился. Расставьте для себя приоритеты и решите, готовы ли вы мириться с некоторыми особенностями избранника или определенные моменты для вас являются принципиальными, и вы вряд ли сможете их принять. И если вы поймете, что с некоторыми недостатками вряд ли сможете смириться, то лучше расстаться, а не изводить друг друга упреками и придирками.
Будьте мудрее
Постарайтесь не идти на поводу у гордости и не играть в молчанку после ссоры. Вместо того, чтобы демонстрировать свою несговорчивость, поступите мудрее — выйдите на разговор и спокойно обсудите произошедшее. Предложите партнеру компромисс и подумайте вместе над тем, как постараться обойти подобные острые моменты в будущем. Не думайте, что если вы первая идете на примирение, то тем самым вы проявляете свою слабость. По мнению психологов, подобные поступки как раз свидетельствуют о вашей силе, мудрости и готовности учитывать потребности избранника, чтобы вывести отношения на новый уровень.
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Сосредоточьтесь на своем партнере
Прежде чем делать какие-то выводы или в чем-то упрекать человека, изучите его привычки, поймите, почему он поступает так, а не иначе или по каким причинам он обижается на то, что для вас является вполне нейтральным. Психологи рекомендуют не менять партнера под себя, ведь это ни к чему хорошему не приведет, и избранник просто в какой-то момент от вас сбежит, а принять его со всеми достоинствами и недостатками. И тогда вы увидите, что отношения станут намного гармоничнее и крепче.
Не срывайтесь на близких по пустякам
Даже если у вас был сложный день или неприятности на работе — это не повод вымещать злость и обиду на своем избраннике. Подумайте, прежде чем выпустить пар на своего партнера или сразу с порога попросите дать вам время остыть и спокойно все обдумать. То же самое касается и вашего благоверного. Если он появился на горизонте мрачнее тучи, то не спешите его дергать, иначе можете спровоцировать скандал. Позвольте ему отдышаться и немного успокоиться, а затем позволить человеку высказаться и помочь ему с советом, если потребуется. Психологи уверяют, что подобное поведение поможет сократить количество ссор и найти общий язык с партнером.
Не пытайтесь манипулировать
Манипулировать истериками — не самая лучшая идея, по мнению психологов, если вы хотите и дальше продолжать общаться с человеком и планировать с ним свое будущее. Чем больше вы будете пытаться манипулировать, тем быстрее добьетесь прямо противоположного результата — в конце концов вашему партнеру это надоест, и он предпочтет закончить отношения и найти того, кто сможет не истерить, а просто обсудить создавшуюся ситуацию и предложить конструктивное решение, которое устроило бы обоих и помогло бы избежать размолвок впредь.
Фото: Pexels.com
Посмотрите на себя со стороны
В порыве эмоций очень сложно сдерживать себя и принять свои ошибки, однако если человек вам действительно дорог, то постарайтесь взглянуть на себя со стороны и понять, чем именно вы его обидели и как можно было бы решить вопрос без споров и конфликтов. Проанализируйте свои слова и действия и подумайте, над чем можно поработать, чтобы исключить ругань и наладить отношения.
Признайте свои ошибки
Очень часто люди бросают: «Извини», не понимая, что одними словами тут не обойдешься. Ведь вряд ли ваша фраза поможет второй половинке забыть все, что вы наговорили в сердцах или о тех поступках, за которые вам и самим потом, наверняка, бывает стыдно. Поэтому научитесь признавать свои ошибки, а заодно уверьте своего партнера, что вы все осознали, подумали над своим поведением и впредь не будете допускать чего-то такого, что может его обидеть.
Дайте время друг другу, чтобы остыть
Даже если вы вроде бы помирились и простили друг другу все те нелицеприятные слова, которые успели произнести во время ссоры, постарайтесь все же «разойтись по углам» на какое-то время, чтобы выпустить пар и спокойно обо всем подумать. Дайте себе и партнеру время побыть наедине с собой и решить, как сделать так, чтобы в будущем сократить ваши разборки или вовсе свести их на нет.
Фото: Pexels.com
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