Так она бывает или все-таки нет? 5 фильмов о дружбе мужчины и женщины

Отвечая на вопрос о том, существует ли дружба между мужчиной и женщиной, психологи расходятся во мнениях. Одни говорят, что нет: притяжение возникнет неизбежно, как минимум с одной стороны. Другие утверждают, что все люди разные, и мужчины и женщины, и нечего всех стричь под одну гребенку. Как бы там ни было, мы считаем, ключ к успеху здоровых отношений – честность: как с собой, так и с другим человеком. Умение разбираться в своих чувствах и говорить о них спасло от краха отношений не одну пару – как дружескую, так и нет. В качестве иллюстрации мы совместно с кинотеатром Okko выбрали пять киноисторий о том, как мужчина и женщина дружили и что из этого получилось.