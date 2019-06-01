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Так она бывает или все-таки нет? 5 фильмов о дружбе мужчины и женщины

Отвечая на вопрос о том, существует ли дружба между мужчиной и женщиной, психологи расходятся во мнениях. Одни говорят, что нет: притяжение возникнет неизбежно, как минимум с одной стороны. Другие утверждают, что все люди разные, и мужчины и женщины, и нечего всех стричь под одну гребенку. Как бы там ни было, мы считаем, ключ к успеху здоровых отношений – честность: как с собой, так и с другим человеком. Умение разбираться в своих чувствах и говорить о них спасло от краха отношений не одну пару – как дружескую, так и нет. В качестве иллюстрации мы совместно с кинотеатром Okko выбрали пять киноисторий о том, как мужчина и женщина дружили и что из этого получилось.

«Больше, чем любовь»

Режиссер: Найджел Коул, в ролях: Аманда Пит, Эштон Кутчер, Тайрон Джордано, Кэтрин Хан

Фото: Пресс-служба

Взаимное притяжение – не повод для романтических отношений, уверены Оливер и Эмили. У каждого из них свои планы на будущее, и пусть друг с другом им комфортнее, чем с кем-либо еще – они встречаются лишь раз в несколько лет, и каждый идет по жизни своей дорогой. Они совершенно точно хорошие друзья (ведь только с настоящим другом может быть так легко), их влечет друг к другу – но достаточно ли этих причин, чтобы быть вместе? Можно ли считать, что это любовь?

«Дружба и никакого секса?»

Режиссер: Майкл Даус, в ролях: Дэниэл Рэдклифф, Зои Казан, Меган Парк, Адам Драйвер, Маккензи Дэвис

Фото: Пресс-служба

После того, как девушка изменила ему, Уоллес разочаровался в любви и не ищет знакомств и отношений. Однажды на вечеринке он знакомится с Шантри, кузиной своего друга, и та ему нравится, но выясняется, что у Шантри уже есть бойфренд. Шантри уверена, что Уоллес интересуется ею только как друг, и охотно продолжает с ним общаться – Уоллес же готов скрывать свои чувства до бесконечности только ради того, чтобы быть рядом с ней.

«Один день»

Режиссер: Лоне Шерфиг, в ролях: Энн Хэтэуэй, Джим Стерджесс, Том Мисон, Джоди Уиттакер

Фото: Пресс-служба

Педантичная умница Эмма и беспечный плейбой Декстер – друзья с университетских времен. Между ними договор: что бы ни случилось, они встречаются каждый год в один и тот же день. За двадцать лет в жизни каждого из них изменится многое, кроме одного: дружбы, которая так много значит для каждого. Фильм снят по одноименному бестселлеру Дэвида Николса; Энн Хэтэуэй так понравилась Эмма, что она специально летала в Лондон убеждать режиссера Лоне Шерфиг доверить роль именно ей.

«Больше, чем друг»

Режиссеры: Джош Гордон, Уилл Спек, в ролях: Джейсон Бейтман, Дженнифер Энистон, Джефф Голдблюм, Джульетт Льюис

Фото: Пресс-служба

Кэсси немного за тридцать, она очень хочет семью, но, поскольку подходящего мужчины нет на горизонте, решается на искусственное оплодотворение. Но не от кого попало: она хочет, чтобы донор был ей знаком. Так Кэсси выбирает Роланда – красивого женатого мужчину, который отвечает всем ее требованиям. Однако Уолли – друг, тайно влюбленный в Кэсси, – подменяет биологический материал своим. Теперь они уж точно больше, чем друзья – но в течение многих лет Кэсси остается в неведении по поводу того, кто настоящий отец ее ребенка.

«С любовью, Рози»

Режиссер: Кристиан Диттер, в ролях: Лили Коллинз, Сэм Клафлин, Кристиан Кук, Джеми Уинстон

Фото: Пресс-служба

Рози и Алекс дружат с детства и собираются учиться в США. Но все меняет незапланированная беременность Рози: она останется дома с ребенком на руках, в то время как ее друг будет жить и учиться по другую сторону океана. Двенадцать лет и немало испытаний потребуются для того, чтобы Рози и Алекс признали свои истинные чувства друг к другу.

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Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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