Так она бывает или все-таки нет? 5 фильмов о дружбе мужчины и женщины

«Больше, чем любовь»
Режиссер: Найджел Коул, в ролях: Аманда Пит, Эштон Кутчер, Тайрон Джордано, Кэтрин Хан
Фото: Пресс-служба
Взаимное притяжение – не повод для романтических отношений, уверены Оливер и Эмили. У каждого из них свои планы на будущее, и пусть друг с другом им комфортнее, чем с кем-либо еще – они встречаются лишь раз в несколько лет, и каждый идет по жизни своей дорогой. Они совершенно точно хорошие друзья (ведь только с настоящим другом может быть так легко), их влечет друг к другу – но достаточно ли этих причин, чтобы быть вместе? Можно ли считать, что это любовь?
«Дружба и никакого секса?»
Режиссер: Майкл Даус, в ролях: Дэниэл Рэдклифф, Зои Казан, Меган Парк, Адам Драйвер, Маккензи Дэвис
Фото: Пресс-служба
После того, как девушка изменила ему, Уоллес разочаровался в любви и не ищет знакомств и отношений. Однажды на вечеринке он знакомится с Шантри, кузиной своего друга, и та ему нравится, но выясняется, что у Шантри уже есть бойфренд. Шантри уверена, что Уоллес интересуется ею только как друг, и охотно продолжает с ним общаться – Уоллес же готов скрывать свои чувства до бесконечности только ради того, чтобы быть рядом с ней.
«Один день»
Режиссер: Лоне Шерфиг, в ролях: Энн Хэтэуэй, Джим Стерджесс, Том Мисон, Джоди Уиттакер
Фото: Пресс-служба
Педантичная умница Эмма и беспечный плейбой Декстер – друзья с университетских времен. Между ними договор: что бы ни случилось, они встречаются каждый год в один и тот же день. За двадцать лет в жизни каждого из них изменится многое, кроме одного: дружбы, которая так много значит для каждого. Фильм снят по одноименному бестселлеру Дэвида Николса; Энн Хэтэуэй так понравилась Эмма, что она специально летала в Лондон убеждать режиссера Лоне Шерфиг доверить роль именно ей.
«Больше, чем друг»
Режиссеры: Джош Гордон, Уилл Спек, в ролях: Джейсон Бейтман, Дженнифер Энистон, Джефф Голдблюм, Джульетт Льюис
Фото: Пресс-служба
Кэсси немного за тридцать, она очень хочет семью, но, поскольку подходящего мужчины нет на горизонте, решается на искусственное оплодотворение. Но не от кого попало: она хочет, чтобы донор был ей знаком. Так Кэсси выбирает Роланда – красивого женатого мужчину, который отвечает всем ее требованиям. Однако Уолли – друг, тайно влюбленный в Кэсси, – подменяет биологический материал своим. Теперь они уж точно больше, чем друзья – но в течение многих лет Кэсси остается в неведении по поводу того, кто настоящий отец ее ребенка.
«С любовью, Рози»
Режиссер: Кристиан Диттер, в ролях: Лили Коллинз, Сэм Клафлин, Кристиан Кук, Джеми Уинстон
Фото: Пресс-служба
Рози и Алекс дружат с детства и собираются учиться в США. Но все меняет незапланированная беременность Рози: она останется дома с ребенком на руках, в то время как ее друг будет жить и учиться по другую сторону океана. Двенадцать лет и немало испытаний потребуются для того, чтобы Рози и Алекс признали свои истинные чувства друг к другу.
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Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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