Та еще заноза: самые скверные и невыносимые начальники согласно знаку зодиака
Овен
Экстравагантные, эксцентричные и авторитарные представители данного знака зодиака очень быстро добиваются успеха на профессиональном поприще и, став руководителями, требуют от сотрудников беспрекословного подчинения и уважения корпоративной этики. При этом Овны отлично чувствуют себя в качестве наставников и если вам хватит мудрости не перечить им, а перенимать знания, то у вас может сложиться прекрасный бизнес-союз.
Телец
Представители данного знака зодиака всегда стараются выполнить данное обещание и сдержать свое слово, даже если им придется выложиться по максимуму и прыгнуть выше головы. При этом им нужна постоянная подпитка из вне, без вдохновения и гениальных идей они очень быстро заскучают и впадут в депрессию. Чтобы приободрить начальника-Тельца, необходимо стать его музой и тактично направлять его исполнительность и трудолюбие в нужное русло. Не получается? Тогда готовьтесь к постоянным придиркам и красноречивому взгляду исподлобья.
Близнецы
Общительные представители данного знака зодиака большое внимание уделяют переговорам и считают, что именно на данном этапе можно решить большинство вопросов и избежать проблем. При этом они очень быстро загораются и распыляют свою энергию на несколько проектов одновременно. Будьте готовы к тому, что руководитель-Близнец будет регулярно засыпать вас «гениальными» идеями, втягивать в долгие разговоры и тормозить рабочий процесс. Не готовы к такому повороту событий? Попробуйте тогда переключить его внимание на кого-то другого и старайтесь пореже попадаться ему на глаза.
Рак
Представители данного знака зодиака отлично чувствуют людей (и ситуацию) и могут найти подход практически к любому. Несмотря на то, что в рабочих процессах они осторожничают и не рискуют напрасно, из них получаются весьма тактичные и мудрые руководители. Если вы хотите заручится поддержкой начальника-Рака, то станьте для него мотиватором и хорошим исполнителем. Тогда ваши труды точно будут вознаграждены по заслугам. В противном случае вам придется постоянно брать ответственность на себя и потом отвечать за принятые вами решения.
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Лев
Благородные и ответственные представители данного знака зодиака иногда могут, что называется, зазнаться и начать требовать от своих подчиненных невыполнимых задач. При этом они редко выходят из себя и вступают в перепалку, но если вам удастся все же вывести из себя начальника-Льва, то не усугубляйте ситуацию и просто отойдите в сторонку. Пока ваш босс не остынет и не будет готов к конструктивному диалогу. Кроме того, будьте готовы, что Львы не позволят вам работать спустя рукава и будут своим примером доказывать, что идеальный результат можно получить всегда, было бы желание.
Дева
Педантичные и практичные представители данного знака зодиака зачастую утомляют своим желанием планировать все наперед. Они могут вести кучу дел одновременно, попутно расписывая планы на ближайшую пятилетку и будут требовать от своих подчиненных такого же системного подхода. И не вздумайте идти наперекор руководителю-Деве! Так вы рискуете впасть в немилость и на долгое время оказаться, что называется, мальчиком для битья. При этом педантичные и придирчивые Девы терпеть не могут выскочек и балаболов, поэтому постараются организовать работу так, чтобы все проходило молча и по заранее утвержденному плану действий.
Весы
Вечно сомневающиеся во всем представители данного знака терпеть не могут командовать, поэтому если и добиваются руководящей должности, то стараются наладить дружеские отношения с подчиненными, показывая, что и им не чужды простые радости. При этом они прекрасно умеют контролировать свои эмоции и могут многому научить тех, кто будет готов перенять их знания и опыт. Если вы хотите быть в любимчиках у начальников-Весов, просто постарайтесь их не разочаровывать и демонстрируйте свою преданность. Иначе, если они вдруг заподозрят предательство, то без промедления укажут вам на дверь.
Скорпион
Любящие манипулировать чувствами других, представители данного знака зодиака и сами боятся попасть впросак или показаться перед подчиненными в неприглядном свете. Они всячески будут скрывать свои слабости и изведут вас маниакальными подозрениями, если вдруг решат, что вы планируете перейти к конкурентам. И даже если вы не думаете ни о чем таком, начальник-Скорпион все равно будет держать руку на пульсе и испытывать ваше терпение на прочность. Чтобы успокоить босса и добиться его расположения, необходимо дать ему понять, что он тут главный, а вы так – на вторых ролях и вас вполне все устраивает.
Фото: Pexels.com
Стрелец
Представители данного знака зодиака предпочитают быстро принимать решения, даже если они в корне не верны. Они очень быстро заскучают от рутины и необходимости без конца анализировать (семь раз отмерь и один – отрежь – это точно не про них). Если вы хотите добиться расположения начальника-Стрельца, то просто не нагружайте его лишней информацией и научитесь самостоятельно решать те или иные вопросы. Только не вздумайте жульничать или предпринимать что-то у шефа за спиной – расправа не заставит себя ждать, и мера наказания будет весьма суровой.
Козерог
Трудолюбивые и консервативные представители данного знака зодиака предпочитают работу развлечениям и готовы пожертвовать свободным временем ради достижения впечатляющего результата. Если вам посчастливилось строить карьеру под руководством шефа-Козерога, будьте готовы к тому, что спуска он вам не даст, а заодно будет следить за тем, чтобы вы не отлынивали от своих обязанностей и отвечали за результат. Хотите ходить в любимчиках? Тогда проявляйте инициативу, засучите рукава и ответственно относитесь к работе.
Водолей
Рациональные и любознательные представители данного знака зодиака предпочитают судить людей не «по одежке» а по их способностям и амбициям. Если они видят, что сотрудник не справляется с поставленной задачей, то сначала попытаются ему объяснить, в чем проблема, а потом и вовсе на собственном примере покажут, что к чему. Чтобы ходить в любимчиках у начальника-Водолея, то готовьтесь спокойно воспринимать критику, тем более что обычно она весьма конструктивна. Но запомните, что, дав один (и даже второй) шанс, на третий раз Водолеи вам просто укажут на дверь без каких бы то ни было объяснений.
Рыбы
Мечтательные представители данного знака зодиака весьма болезненно реагируют на критику и выходят из себя всякий раз, как только почувствуют несправедливость и желание навариться на чьем-то несчастье. Чтобы неплохо ладить с начальником-Рыбой, нужно быть готовым к его излишней эмоциональности и очень тщательно подбирать слова, чтобы ненароком не ранить его чувства. В противном случае вы рискуете нажить себе врага в его лице и тогда о работе под его руководством вам придется забыть (а заодно и о карьере в данной компании).
Фото: Pexels.com
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