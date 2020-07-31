Та еще заноза: самые скверные и невыносимые начальники согласно знаку зодиака

Овен

Экстравагантные, эксцентричные и авторитарные представители данного знака зодиака очень быстро добиваются успеха на профессиональном поприще и, став руководителями, требуют от сотрудников беспрекословного подчинения и уважения корпоративной этики. При этом Овны отлично чувствуют себя в качестве наставников и если вам хватит мудрости не перечить им, а перенимать знания, то у вас может сложиться прекрасный бизнес-союз.

Телец

Представители данного знака зодиака всегда стараются выполнить данное обещание и сдержать свое слово, даже если им придется выложиться по максимуму и прыгнуть выше головы. При этом им нужна постоянная подпитка из вне, без вдохновения и гениальных идей они очень быстро заскучают и впадут в депрессию. Чтобы приободрить начальника-Тельца, необходимо стать его музой и тактично направлять его исполнительность и трудолюбие в нужное русло. Не получается? Тогда готовьтесь к постоянным придиркам и красноречивому взгляду исподлобья.

Близнецы

Общительные представители данного знака зодиака большое внимание уделяют переговорам и считают, что именно на данном этапе можно решить большинство вопросов и избежать проблем. При этом они очень быстро загораются и распыляют свою энергию на несколько проектов одновременно. Будьте готовы к тому, что руководитель-Близнец будет регулярно засыпать вас «гениальными» идеями, втягивать в долгие разговоры и тормозить рабочий процесс. Не готовы к такому повороту событий? Попробуйте тогда переключить его внимание на кого-то другого и старайтесь пореже попадаться ему на глаза.

Рак

Представители данного знака зодиака отлично чувствуют людей (и ситуацию) и могут найти подход практически к любому. Несмотря на то, что в рабочих процессах они осторожничают и не рискуют напрасно, из них получаются весьма тактичные и мудрые руководители. Если вы хотите заручится поддержкой начальника-Рака, то станьте для него мотиватором и хорошим исполнителем. Тогда ваши труды точно будут вознаграждены по заслугам. В противном случае вам придется постоянно брать ответственность на себя и потом отвечать за принятые вами решения.