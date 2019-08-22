Суженый, ряженый: как перестать влюбляться во всех подряд и найти своего единственного

«Я вся такая внезапная…

Еще один вариант вашего «перебирания» подходящих и не очень кандидатов может крыться в том, что вы и сами до конца не определились, кто же в конце концов вам нужен. Возможно, вам и наедине с собой не так уж и плохо, но родители давят, общество осуждает, да и у вас в подсознании нет-нет, да и всплывает вопрос «может, мне уже пора выйти замуж?». Если это про вас, то не стоит идти на поводу у общественного мнения, а сосредоточиться на том, что для вас по-настоящему важно и ценно. Научитесь сначала любить и принимать себя и тогда «Мистер совершенство» обязательно найдется, вот увидите. А встречаться с кем-то для галочки, чтобы порадовать родителей и утереть нос завистникам не стоит. Обычно такие истории заканчиваются весьма плачевно.

«Все мои подруги давно замужем, а я чем хуже?»

Данный пункт вытекает из предыдущего. Даже если все ваши подруги давно и счастливо замужем, это не повод бросаться на шею первому встречному и уже через пару свиданий активно тащить его в ЗАГС. Подумайте, какого человека вы хотите видеть рядом с собой и идите к своей цели. Не соглашайтесь на то, что «стерпится-слюбится», ведь потом вы снова разочаруетесь в неподходящем кавалере и будете искать свой идеал. Так ищите его сразу, не надеясь на авось.

«Я просто создана для любви!»

Вы не можете обходиться без внимания поклонников, вам нужен флирт, заигрывания, пылкие признания, подарки и… новый объект страсти. Вы когда-то решили, что будет неправильным тратить свою жизнь на одного-единственного мужчину, когда вокруг столько прекрасных вариантов. На самом же деле, как утверждают психологи, даже несмотря на толпу поклонников, вы все равно чувствуете себя одиноко. Влюбляясь снова и снова, вы уверяете себя, что, возможно, в этот раз это приведет к «и жили они долго и счастливо», но вскоре закисаете в этих отношениях и переключаетесь на нового кавалера. Не переживайте, все изменится, как только вам повстречается тот мужчина, за которым, как говорится, вы пойдете в огонь, воду и медные трубы. Только дайте себе шанс (и ему тоже) стать счастливой, не пасуя перед первыми же трудностями.