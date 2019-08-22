Суженый, ряженый: как перестать влюбляться во всех подряд и найти своего единственного

«Я охмурю того, этого и вон того тоже!»
Если вам доставляет удовольствия сам процесс «завоевания» мужчин, то, вполне вероятно, вы тем самым пытаетесь поднять свою самооценку и лишний раз доказать завистникам, что для вас нет ничего невозможного (в плане покорения мужских сердец уж точно). Если верить психологам, то причина подобного поведения может скрываться в том, что однажды вам разбили сердце, тем самым спровоцировав желание таким образом «мстить» всем представителям сильного пола (и чем больше их будет в вашем списке-мести, тем лучше). Вам, по сути, все равно, кто ваш избранник и чем он занимается. Главное, чтобы он был неприступным и сексуально-харизматичным. В противном случае вы потеряете к нему интерес даже быстрее, чем он успеет пригласить вас на второе свидание. Эксперты напоминают, что пока вы тратите свое время, силы и энергию на охмурение симпатичных кандидатов, тот самый единственный и неповторимый может находиться где-то рядом. Подумайте об этом в следующий раз, когда с скучающим видом будете вбивать очередной ненужный номер телефона (просто так, для галочки). Попробуйте представить (а еще лучше – выписать на листке бумаги) качества идеального спутника жизни и сконцентрируйтесь на том, чтобы найти именно его (не распыляясь по мелочам).
Фото: vostock-photo
«Я вся такая внезапная…
Еще один вариант вашего «перебирания» подходящих и не очень кандидатов может крыться в том, что вы и сами до конца не определились, кто же в конце концов вам нужен. Возможно, вам и наедине с собой не так уж и плохо, но родители давят, общество осуждает, да и у вас в подсознании нет-нет, да и всплывает вопрос «может, мне уже пора выйти замуж?». Если это про вас, то не стоит идти на поводу у общественного мнения, а сосредоточиться на том, что для вас по-настоящему важно и ценно. Научитесь сначала любить и принимать себя и тогда «Мистер совершенство» обязательно найдется, вот увидите. А встречаться с кем-то для галочки, чтобы порадовать родителей и утереть нос завистникам не стоит. Обычно такие истории заканчиваются весьма плачевно.
«Все мои подруги давно замужем, а я чем хуже?»
Данный пункт вытекает из предыдущего. Даже если все ваши подруги давно и счастливо замужем, это не повод бросаться на шею первому встречному и уже через пару свиданий активно тащить его в ЗАГС. Подумайте, какого человека вы хотите видеть рядом с собой и идите к своей цели. Не соглашайтесь на то, что «стерпится-слюбится», ведь потом вы снова разочаруетесь в неподходящем кавалере и будете искать свой идеал. Так ищите его сразу, не надеясь на авось.
«Я просто создана для любви!»
Вы не можете обходиться без внимания поклонников, вам нужен флирт, заигрывания, пылкие признания, подарки и… новый объект страсти. Вы когда-то решили, что будет неправильным тратить свою жизнь на одного-единственного мужчину, когда вокруг столько прекрасных вариантов. На самом же деле, как утверждают психологи, даже несмотря на толпу поклонников, вы все равно чувствуете себя одиноко. Влюбляясь снова и снова, вы уверяете себя, что, возможно, в этот раз это приведет к «и жили они долго и счастливо», но вскоре закисаете в этих отношениях и переключаетесь на нового кавалера. Не переживайте, все изменится, как только вам повстречается тот мужчина, за которым, как говорится, вы пойдете в огонь, воду и медные трубы. Только дайте себе шанс (и ему тоже) стать счастливой, не пасуя перед первыми же трудностями.
Фото: vostock-photo
«Я больше никому не верю»
Возможно, вас когда-то предал человек, которого вы очень сильно любили и с тех самых пор вы просто запретили себе привязываться так же сильно к кому бы то не было. На самом деле, разочарования в жизни испытывали абсолютно все люди, поэтому не стоит думать, что данная напасть приключилась с вами, потому что в вас что-то не так. Вовсе нет! Так случается, что, присмотревшись повнимательнее друг к другу, партнеры понимают, что не смогут дальше идти по жизни вместе и принимают решение расстаться. В этом нет ничего страшного. Просто не стоит закрываться и игнорировать мужчин (или, напротив, действовать методом от обратного и, соблазнив мужчину, тут же заносить его в «игнор»). Попробуйте вновь довериться своим чувствам и помните, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Только не впадайте из крайности в крайность, действуйте постепенно, прислушиваясь к своим чувствам и ощущениям.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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