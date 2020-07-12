Страсть в разном возрасте: особенности, различия и советы для гармонизации отношений

25-летние особы

В этом возрасте мужчины и женщины воспринимают страсть (и отношения) по-разному. Если представители сильного пола смотрят на жизнь с детской непосредственностью и зачастую все еще не могут определиться, какая спутница им нужна (и нужна ли вообще), дамы уже ищут стабильность и благополучие. Это не значит, что они не могут потерять голову от страсти и любви, наоборот, большинство браков в этом возрасте заключается именно потому, что люди почувствовали определенное влечение и «химию». Они все еще с юношеским максимализмом смотрят в будущее и уверены, что справятся с любыми преградами, если они возникнут у них на душе. Что касается сексуальной составляющей, то у 25-летних есть свои комплексы и страхи, с которыми они пытаются научиться справляться. Им важно мнение окружающих, поэтому они стараются соответствовать чьим-то представлениям (иногда даже в ущерб собственным интересам). Чтобы не попасть впросак, постарайтесь поменьше обращать внимание на других и сосредоточитесь на собственных чувствах и эмоциях.

Если вам чуть больше 35 лет

Обычно к этому возрасту людей уже сложно чем-то удивить (в том числе и в сексуальном плане), за плечами у многих уже опыт неудачных отношений и переживаний, поэтому страсть воспринимается как нечто нереальное. Другими словами, если вы испытали разочарование и предательство, то будете с недоверчивостью относиться к окружающим и с трудом пойдете на контакт. Некоторые 35-летние люди пытаются найти утешение в объятиях партнеров, которые гораздо моложе их по возрасту, либо вовсе аккумулируют свою страсть и сексуальную энергию в творчество (выдавая при этом весьма впечатляющие результаты).

Женщины 30+ убеждают себя в том, что страсть, влюбленность и семья – три абсолютно разные составляющие, поэтому стоит сконцентрироваться на чем-то одном, чтобы не растрачивать силы и энергию на все сразу. Если же вдруг они в этом возрасте теряют голову (что тоже случается), то готовы пожертвовать семьей и стабильностью ради ночи любви с брутальным красавцем и неизведанных ранее ощущений. Психологи напоминают, что вы можете попасть в ловушку своих страстей и променять стабильность и благополучие на мимолетность и неопределенность.

Дамы 40+

После 40 лет некоторые люди, что называется, бросаются в омут с головой и пытаются испытать те эмоции и чувства, которыми не успели насладиться раньше. Некоторые дамы, например, с грустью отмечают, что дети стали самостоятельными, да и супруг уже не привлекает настолько, как в первые совместные годы жизни (такие мысли возникают не у всех, но у многих). Поэтому такие особы решаются искать приключения на стороне, чтобы доказать прежде всего самим себе, что они еще привлекательны и желанны. Увы, но этим зачастую пытаются воспользоваться завистники и в итоге женщины под напором страстей и эмоций могут наделать глупости (то, о чем они могут пожалеть впоследствии). Они могут поставить на карту все: семейное благополучие, здоровье, карьеру ради сиюминутной слабости. Эксперты призывают держать себя в руках, потому что есть вероятность, что организм просто может не справиться с такими психоэмоциональными нагрузками, поэтому следует внимательнее относиться к своему здоровью и не забывать о своих потребностях.