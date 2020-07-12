Страсть в разном возрасте: особенности, различия и советы для гармонизации отношений
Юность
В это время многие испытывают первую влюбленность, первую страсть и… первые разочарования. Вначале от избытка чувств подкашиваются ноги и возникает ощущение, что ближе и роднее человека нет на всем белом свете, но по мере приближения к развязке становится понятным, насколько вы разные и не совместимые. Когда к страсти примешиваются серьезные (взрослые) проблемы, чувства постепенно угасают и молодые люди расстаются. После завершения неудачного романа, кажется, будто земля уходит из-под ног и мир рухну в одночасье, но проходит немного времени, на горизонте появляется новый интересный кандидат и прежние обиды забываются. Психологи сравнивают период первой влюбленности и страсти с какой-нибудь детской болезнью – доставляет определенные хлопоты, но протекает в относительно легкой форме и впоследствии просто забывается.
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25-летние особы
В этом возрасте мужчины и женщины воспринимают страсть (и отношения) по-разному. Если представители сильного пола смотрят на жизнь с детской непосредственностью и зачастую все еще не могут определиться, какая спутница им нужна (и нужна ли вообще), дамы уже ищут стабильность и благополучие. Это не значит, что они не могут потерять голову от страсти и любви, наоборот, большинство браков в этом возрасте заключается именно потому, что люди почувствовали определенное влечение и «химию». Они все еще с юношеским максимализмом смотрят в будущее и уверены, что справятся с любыми преградами, если они возникнут у них на душе. Что касается сексуальной составляющей, то у 25-летних есть свои комплексы и страхи, с которыми они пытаются научиться справляться. Им важно мнение окружающих, поэтому они стараются соответствовать чьим-то представлениям (иногда даже в ущерб собственным интересам). Чтобы не попасть впросак, постарайтесь поменьше обращать внимание на других и сосредоточитесь на собственных чувствах и эмоциях.
Если вам чуть больше 35 лет
Обычно к этому возрасту людей уже сложно чем-то удивить (в том числе и в сексуальном плане), за плечами у многих уже опыт неудачных отношений и переживаний, поэтому страсть воспринимается как нечто нереальное. Другими словами, если вы испытали разочарование и предательство, то будете с недоверчивостью относиться к окружающим и с трудом пойдете на контакт. Некоторые 35-летние люди пытаются найти утешение в объятиях партнеров, которые гораздо моложе их по возрасту, либо вовсе аккумулируют свою страсть и сексуальную энергию в творчество (выдавая при этом весьма впечатляющие результаты).
Женщины 30+ убеждают себя в том, что страсть, влюбленность и семья – три абсолютно разные составляющие, поэтому стоит сконцентрироваться на чем-то одном, чтобы не растрачивать силы и энергию на все сразу. Если же вдруг они в этом возрасте теряют голову (что тоже случается), то готовы пожертвовать семьей и стабильностью ради ночи любви с брутальным красавцем и неизведанных ранее ощущений. Психологи напоминают, что вы можете попасть в ловушку своих страстей и променять стабильность и благополучие на мимолетность и неопределенность.
Дамы 40+
После 40 лет некоторые люди, что называется, бросаются в омут с головой и пытаются испытать те эмоции и чувства, которыми не успели насладиться раньше. Некоторые дамы, например, с грустью отмечают, что дети стали самостоятельными, да и супруг уже не привлекает настолько, как в первые совместные годы жизни (такие мысли возникают не у всех, но у многих). Поэтому такие особы решаются искать приключения на стороне, чтобы доказать прежде всего самим себе, что они еще привлекательны и желанны. Увы, но этим зачастую пытаются воспользоваться завистники и в итоге женщины под напором страстей и эмоций могут наделать глупости (то, о чем они могут пожалеть впоследствии). Они могут поставить на карту все: семейное благополучие, здоровье, карьеру ради сиюминутной слабости. Эксперты призывают держать себя в руках, потому что есть вероятность, что организм просто может не справиться с такими психоэмоциональными нагрузками, поэтому следует внимательнее относиться к своему здоровью и не забывать о своих потребностях.
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Элегантные 60-летние
Есть ли страсть в этом возрасте? Еще какая! Вы уже не связаны условностями, не зависите от чужого мнения и сосредоточены лишь на собственных желаниях и ощущениях. Вопреки расхожему мнению, старшему поколению тоже нужно внимание, забота и физический контакт. Они стараются следить за здоровьем, в том числе и сексуальным, а также пытаются наладить связь со своими партнерами, с которыми они снова остались в гордом одиночестве, после того как взрослые дети начали самостоятельную жизнь, а друзья и родные переключились на свои дела и заботы. Партнеры, которые достаточно долгое время живут вместе, перестают стеснятся друг друга и начинают искать новые возможности и яркие эмоции.
Так, согласно данным исследования американских ученых, 50% людей старшего поколения все еще остаются сексуально активными. В нашей стране с этим дела обстоят не так оптимистично – лишь 16% людей в возрасте 60-70 лет не отказываются от близости, в то время как остальные предпочитают вообще не поднимать данную тему. По словам психологов, несмотря на то, что страсть и секс в данном возрасте уже не такой, как в юности и зачастую собственная привлекательность воспринимается не так оптимистично (из-за определенных возрастных изменений, некоторые люди старшего поколения начинают придумывать себе определенные комплексы, которых на самом деле нет), интерес сексуальный никуда не уходит, а лишь видоизменяется (вместо определенных активностей они переключаются на что-то другое и в итоге испытывают не менее яркие ощущения). Ведь в конечном счете все зависит именно от вашего восприятия и отношения к жизни. Если вам что-то доставляет удовольствие, то зачем оглядываться на мнение окружающих и отказываться (или изменять) от своих планов и желаний?
Фото: Pexels.com, Pixabay.com
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