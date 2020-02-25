Рассмотрим пример: Ольга и Наталья, будучи официально трудоустроенными каждая в своей компании, решили организовать совместный бизнес по продаже рекламных услуг. Но так, как дело для них было новым, то девушки не спешили увольняться, а начали потихоньку заниматься своим проектом, уделяя ему от 3-х до 4-х часов ежедневно. И если Ольга старалась делать все аккуратно, ставя в приоритет задачи той компании, в которой она пока числилась, то у ее руководства не возникало вопросов и девушку не трогали. А вот Наталья не отличалась подобным чутьем и чуть ли не с первых же дней начала всячески демонстрировать свое превосходство перед остальными сотрудниками и практически прямым текстом выговаривать руководству, что как только «дело пойдет», то она не задержится здесь ни минуты. Начальство Натальи пыталось с пониманием отнестись к желаниям сотрудницы реализоваться, однако, когда она начала выполнять свои непосредственные обязанности спустя рукава и срывать сроки, ей вежливо, но настойчиво указали на дверь. Девушке пришлось в срочном порядке ретироваться и с утроенной силой приняться за проект, чтобы он начал приносить долгожданную прибыль. Несколько месяцев понадобилось на то, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки и все это время недальновидная предпринимательница занимала деньги у друзей, чтобы держаться на плаву. Что касается Ольги, то она спокойно пережила процесс запуска и «раскачки» проекта и ушла из своей компании ровно в тот момент, когда поняла, что готова все силы и время отдавать своему делу. С руководством компании она осталась в хороших отношениях и вскоре они стали ее основными клиентами. На данном примере разберем, как грамотно запустить свой бизнес если вы продолжаете работать «на дядю» и в какой момент лучше увольняться, чтобы сохранить хорошие отношения с бывшим начальством. ### Вам действительно все это нужно?Согласно результатам недавнего исследования, лишь 23% мечтающих о собственном бизнесе решались воплотить свою идею в жизнь и потерпели неудачу. Создать успешный конкурентоспособный продукт удалось лишь 9%, которых не остановили трудности или необходимость совмещать свое дело с работой по найму. А что же мешало тем, кто периодически просыпается с мыслью о необходимости изменить свою жизнь к лучшему и перестать работать «на дядю»? Как оказалось, неудавшихся бизнесменов останавливало отсутствие стартового капитала и гарантий, что идея действительно «выстрелит», непонимание с чего, собственно, начать, бюрократические сложности, высокие налоги и риски, связанные с потерей денег на «прогоревшем» проекте.Если вы тоже нет-нет, да и задумываетесь о необходимости развиваться и выходить на новый уровень дохода, то вам необходимо взвесить все «за» и «против», прежде чем вы с головой окунетесь в увлекательный процесс под названием «свой бизнес». Специалисты, которые сделали успешным ни один стартап, напоминают, что свое дело – огромный риск, потому что вы можете не только потерять свои вложения, но и «заработать» долги перед государством или испортить свою репутацию настолько, что вам просто не дадут житья на данном рынке. Поэтому официальное трудоустройство в данном случае надежнее. Но что, если все же вам не хочется всю жизнь оставаться в офисе? Спешим вас успокоить, около 40% молодых предпринимателей на первых этапах развития совмещали свои проекты с основной работой, и весьма успешно. И у вас все получится, но лишь при грамотном подходе и огромном желании (и мотивации). Только приготовьтесь к тому, что трудности обязательно будут, без них, увы, никуда. И если вы не спасуете перед ними сразу же, то у вас есть возможность пополнить ряды успешных бизнесменов.### Как корабль назовешь, так он и поплыветЕсли говорить о трудностях, то они начинаются практически сразу же, как только уляжется первая радость от того, что вы нашли «суперидею, которая непременно принесет вам миллион». Многих мечтающих о чем-то своем на первых порах одолевают вопросы: «Можно ли оформить ООО или ИП если ты работаешь официально», «Разрешается ли сотрудникам госучреждений начинать параллельно свое дело» и так далее. Если обратиться к закону, то он не запрещает вам заниматься своим проектом и нет нужды посвящать в эти планы работодателя, с той лишь оговоркой, что если вы являетесь руководителем на основной работе, то при открытии своего ООО (на свое имя) вам необходимо будет получить согласие собственника той организации, где вы пока еще официально трудоустроены. Если же в вашем трудовом договоре ни слова не сказано о невозможности заниматься своим делом, то можете смело включаться в процесс. Открывать вам ООО или ИП – тут вы должны решить сами, в зависимости от масштабов вашей деятельности. В любом случае, и та, и другая форма ведения бизнеса прекрасно подходят для малого предпринимательства. Изучите основные критерии, плюсы и минусы данных форм регистрации и выберите то, что для вас оптимально.Что касается работников госучреждений, то свой бизнес «не светит» судьям, военнослужащим, сотрудникам полиции и госслужащим. ### Не рубите сгорячаЕсли вы изучили всю необходимую информацию и вас не испугали трудности, с которыми придется столкнуться в процессе реализации своей мечты, то постарайтесь грамотно выстроить процесс, чтобы не испортить отношения с начальством на основной работе (если вдруг что-то пойдет не по плану, вы всегда можете продолжить заниматься своими основными обязанностями) и успевать уделять время своему «детищу». Как это сделать правильно?Не давайте эмоциям взять верх, когда вы будете пытаться усидеть на двух стульях. В данный момент очень важно не сорваться и не уйти с основной работы, громко хлопнув дверью (многие предприниматели признаются, что такие желания их посещали в самом начале выстраивания процессов из-за того, что объемы увеличивались в два, а то и в три раза и времени на отдых практически не оставалось). Поэтому постарайтесь не отодвигать свою работу на второй план и ни в коем случае не относитесь к своим обязанностям халатно. Ведь в самом начале ваших бизнес-экспериментов это ваша основная финансовая гарантия и будет глупо ее потерять.Освойте тайм-менеджмент и начните разговаривать с людьми. Что касается умения управлять своим временем и правильно расставлять приоритеты, то на сегодняшний день издано множество книг и выпущено большое количество онлайн-курсов, которые помогут вам «прокачать» себя в данном вопросе. А вот налаживать контакты (если вы все еще не сделали этого раньше) вам действительно придется. Не забывайте, что зачастую среди конкурентов выделяется тот предприниматель, который может четко донести свою мысль до потребителя и убедить его в том, что данная продукция/услуги ему просто необходимы. И даже если, скажем, вы представляете нечто уникальное на рынке, не имеющее аналогов, но при этом не понимаете, как коммуницировать с потребителями, как использовать «сарафанное радио» себе во благо и как развивать свой проект, то вам долго придется идти к намеченной цели. Начните «продавать» себя, покажите, что с вами можно иметь дело и тогда все станет намного проще. Сюда же можно отнести умение договариваться с людьми (например, найти общий язык с руководителем, чтобы впоследствии и его привлечь на свою сторону, использовать его связи или предложить ему свою продукцию, почему бы и нет).Изучите опыт успешных предпринимателей и применяйте их советы на практике. Согласитесь, что «хорошим исполнителям» будет очень сложно выжить в конкурентной борьбе, ведь они привыкли всю жизнь кому-то подчиняться, а не реализовывать свои идеи. Поэтому подумайте, сможете ли вы встать у руля компании и твердой рукой управлять бизнесом? Если ответ отрицательный, то обратитесь к какому-нибудь бизнес-гуру, который даст вам несколько ценных советов и поможет обрести уверенность в собственных силах и лишь затем пробуйте запустить процесс. Если же вы ответили утвердительно, то еще раз изучите идею, которая должна принести вам финансовую независимость, просчитайте, сколько денег вам понадобится на начальном этапе (запуск и раскрутка), решите, как минимизировать риски и не уйти в минус в первый же месяц после старта. А заодно подумайте, как вы можете минимизировать расходы, каким образом станете держать себя «ежовых рукавицах», чтобы успешно совмещать свое дело и основную работу и в какой момент будете готовы уволиться, чтобы всецело посвятить себя бизнесу (некоторые предприниматели признавались, что их проекты уже практически с первых же месяцев брали такую высоту и вырастали до таких масштабов, что им приходилось менять планы на ходу, увольняться и полностью погружаться в свой процесс). Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!