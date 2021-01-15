Стартануть на всех порах или притормозить? Бизнес-календарь на январь для всех знаков зодиака

Наступивший год можно смело назвать годом для активных действий и реализации своего потенциала. Белый металлический Бык уважает трудоголиков и сполна наградит тех, кто не будет лениться и откладывать дела на потом. Наконец, наступило благоприятное время для начинаний, которые в будущем могут привести к настоящему успеху и финансовому благополучию. Уже с самого начала года необходимо двигаться в сторону творческого и карьерного развития, не бояться действовать и принимать важные решения. Однако для каждого своего шага необходимо выбирать правильное время — только в таком случае результат оправдает вложенные средства и ожидания.

В январе у вас осталось всего две благоприятные недели для того, чтобы запустить стартап, подобрать офис для своей компании, заключить договоры с новыми партнерами и провести важные сделки. Такой небольшой срок связан с тем, что с 30 января по 22 февраля нас ожидает ретроградный Меркурий, неблагоприятное действие которого мы будем ощущать уже с 23 января. Шлейф планеты продлится вплоть до 13 марта. В этот период вам будет сложно запоминать новую информацию и включаться в рабочий процесс. Все перемены и новые проекты не принесут удовлетворения, а скорее наоборот, обернуться неприятностями. Поэтому особенно важно завершить все дела, пока на небосклоне все чисто.