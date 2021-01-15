Стартануть на всех порах или притормозить? Бизнес-календарь на январь для всех знаков зодиака
Новогодние праздники подошли к концу, и уже пора врываться в рабочую неделю. Как провести месяц максимально продуктивно? Все просто — следовать советам небесных светил! Профессиональный астролог Инна Любимова рассказывает о самых благоприятных датах для принятия важных решений в сфере бизнеса.
В январе у вас осталось всего две благоприятные недели для того, чтобы запустить стартап, подобрать офис для своей компании, заключить договоры с новыми партнерами и провести важные сделки.
Наступивший год можно смело назвать годом для активных действий и реализации своего потенциала. Белый металлический Бык уважает трудоголиков и сполна наградит тех, кто не будет лениться и откладывать дела на потом. Наконец, наступило благоприятное время для начинаний, которые в будущем могут привести к настоящему успеху и финансовому благополучию. Уже с самого начала года необходимо двигаться в сторону творческого и карьерного развития, не бояться действовать и принимать важные решения. Однако для каждого своего шага необходимо выбирать правильное время — только в таком случае результат оправдает вложенные средства и ожидания.
В январе у вас осталось всего две благоприятные недели для того, чтобы запустить стартап, подобрать офис для своей компании, заключить договоры с новыми партнерами и провести важные сделки. Такой небольшой срок связан с тем, что с 30 января по 22 февраля нас ожидает ретроградный Меркурий, неблагоприятное действие которого мы будем ощущать уже с 23 января. Шлейф планеты продлится вплоть до 13 марта. В этот период вам будет сложно запоминать новую информацию и включаться в рабочий процесс. Все перемены и новые проекты не принесут удовлетворения, а скорее наоборот, обернуться неприятностями. Поэтому особенно важно завершить все дела, пока на небосклоне все чисто.
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Если вы планируете поехать в командировку, то сделать это лучше 15 января с 10:35, 19 и 20 января с 11:25, 21 января с 11:45, а также 22 января.
Мозговые штурмы, совещания, круглые столы и любая коллективная работа принесет хорошие плоды, если вы назначите ее на 17 января с 11:05, 21 января и 22 января с 12:00. Любые действия, связанные с рекламой как новых, так и текущих проектов, следует запланировать на 18 января с 10:10, 19 января, 20 января до 11:30, 21 и 22 января.
Благоприятными датами следует пользоваться и в том случае, если вам предстоит заключить важный договор. Для любых сделок отлично подойдут 21 и 22 января.
Запуск новых проектов особенно важно запланировать до наступления ретроградного Меркурия, так как потом любые начинания могут закончиться крахом и финансовыми потерями. Если вы не успеете этого сделать, то вам придется ждать до 13 марта. Наиболее благоприятные даты для стартапов: 15 января с 10:35, 18 января с 10:10, 19 января, 20 января до 11:25, 21 января 11:45 и 22 января.
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Для тех, кто давно мечтал сменить сферу деятельности или место работы, обсудить с руководством повышение или решить другие вопросы касаемо карьеры, тоже существуют хорошие даты. Звезды рекомендуют действовать в данном направлении 21 января с 11:45 и 22 января до 11:55.
Если вы подумываете о том, чтобы переехать в новый офис, сделайте это 19 января с 11:25, 20 января до 11:25, а также 21 и 22 января.
Будьте активными, целеустремленными и заинтересованными в работе, а главное, помните — результат вашей деятельности напрямую зависит от того, в какие лунные сутки вы ее провели.
Фото: Pexels.com
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