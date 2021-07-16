«Содержанки»: кому и зачем стоит смотреть сериал об охотницах за олигархами

Я считаю, что построение карьеры за счет влиятельного мужчины — это вечная схема. Несмотря на модный тренд делать карьеру самостоятельно, не у каждой хватит силы духа для этого. И давайте не будем забывать про молодых красивых провинциалок с большими амбициями на примере Даши Смирновой, которые готовы на все ради быстрой наживы, красивой жизни и возможности утереть нос своим одноклассницам из 11 «Б». Также здесь может играть роль незнания правил игры: «Выйду замуж за богатого, открою 10 бутиков, буду жить как богиня. Но какую я цену заплачу за это, не знает никто?».

Стоит помнить, что существует определенный типаж мужчин, которые выбирают для себя молодых и красивых. В современном мире полно представителей сильного пола, которые предпочитают красоту, молодость, наивность женственности, мудрости и семейности. Этим я хочу сказать, что каждый человек сам выбирает свои ценности, мир, безусловно, диктует свои правила, но личность первичнее.

Современные мужчины, которые ценят себя, свой труд, время и репутацию, как Глеб Ольховский, выберут для себя более умную, ценную и наполненную женщину. Те мужчины, которые легко пришли к власти и большим деньгам, например, Игорь Долгачев, продолжают так же легко жить и помогать бедным провинциалкам.