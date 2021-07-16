«Содержанки»: кому и зачем стоит смотреть сериал об охотницах за олигархами
Создатели сериала уверяют: Москва была и остается городом больших денег и страстей, городом красивых женщин и влиятельных мужчин. В комментариях к проекту многие пишут, что история скорее привлечет внимание провинциалок. В сознании многих закрепилось, что именно девушки из провинции мечтают покорить олигарха и стать хозяйкой его загородного дома. Получить желаемое не так просто: недостаточно быть красивой и молодой, хорошо бы еще иметь мозги, амбиции и уметь обходить конкуренток — последних в столице немало. Несмотря на скептицизм, сериал смотрят: жизнь богатых и красивых всегда привлекательна.
На премьере красавицы-актрисы (Софья Эрнст, Маруся Фомина, Александра Ребенок, Дарья Мороз) делились своими мыслями с журналистами: героини знают, чего хотят, и используют любые средства. А по большому счету все равно все хотят любви. А Марина Зудина, сыгравшая жену влиятельного героя и дочь богатого отца, со знанием дела добавляла: быть женой обеспеченного мужчины — самая настоящая работа.
Фото: kinopoisk.ru
Во многом для актеров проект стал своего рода вызовом: в сериале много довольно откровенных сцен, ведь секс, по словам режиссера первого сезона Константина Богомолова, во многом характеризует наше поведение и в жизни. А хотеть денег, власти и признания — характерно для большинства людей. Но идут к желаемому разными дорогами. Мнения наших экспертов на тематику сериала тоже разошлись.
Анастасия Вона
Психолог, эксперт в межличностных отношениях
Я считаю, что построение карьеры за счет влиятельного мужчины — это вечная схема. Несмотря на модный тренд делать карьеру самостоятельно, не у каждой хватит силы духа для этого. И давайте не будем забывать про молодых красивых провинциалок с большими амбициями на примере Даши Смирновой, которые готовы на все ради быстрой наживы, красивой жизни и возможности утереть нос своим одноклассницам из 11 «Б». Также здесь может играть роль незнания правил игры: «Выйду замуж за богатого, открою 10 бутиков, буду жить как богиня. Но какую я цену заплачу за это, не знает никто?».
Стоит помнить, что существует определенный типаж мужчин, которые выбирают для себя молодых и красивых. В современном мире полно представителей сильного пола, которые предпочитают красоту, молодость, наивность женственности, мудрости и семейности. Этим я хочу сказать, что каждый человек сам выбирает свои ценности, мир, безусловно, диктует свои правила, но личность первичнее.
Современные мужчины, которые ценят себя, свой труд, время и репутацию, как Глеб Ольховский, выберут для себя более умную, ценную и наполненную женщину. Те мужчины, которые легко пришли к власти и большим деньгам, например, Игорь Долгачев, продолжают так же легко жить и помогать бедным провинциалкам.
Стоит ли осуждать последних? Так ведь кто на что учился! Помните эту поговорку? Кто-то учился на юриста, а кто-то на содержанку. Кто-то зубрил ночами учебники, а кто-то отрабатывал техники соблазнения. Женщины-хищницы не знают другой жизни. Такие всегда были и будут. И спрос на них тоже никуда не девается. Смотреть сериал интересно девушкам, мечтающим повторить путь героинь.
Фото: Instagram @d_moroz
Елизавета Лилеева
Клинический психолог, регрессолог
Меня как психолога безмерно удивляет, что этот сериал снят в 2019 году, а не в лихие 90-ые. В «Содержанках» делается упор на ценности женской внешности, красоты, тела. Но по странному стечению обстоятельств игнорируется тот факт, что современной женщине доступно высшее образование и самостоятельная карьера. Для того чтобы девушке из Самары устроиться в столице, ей больше не надо искать для себя богатого «папика», ей всего лишь надо сдать ЕГЭ и поступить на бюджет. А если не вышло, то взять студенческий кредит и получить-таки необходимое ей образование. Нужен ли современной женщине богатый покровитель для того, чтобы выстроить карьеру? Конечно, нет. Только ее собственные ограничительные установки, страхи, мысли, что она сама не достойна или не справится, могут мешать ей расти в карьере! Что я рекомендую молодой женщине, которая собирается строить карьеру:
разобраться с причинами своих страхов и ограничительных убеждений — это можно сделать на тренингах по трансформации личности или с психологом;
делать упор на образование и саморазвитие;
уделять как можно больше внимания дружбе, отношениям с такими же амбициозными мужчинами и женщинами, как она. И не смотреть сериал «Содержанки».
_Фото: kinopoisk.ru, Instagram Дарьи Мороз Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!