Служебный роман: как тактично намекнуть боссу, что между вами ничего не будет

Просто скажите «нет»

Казалось, бы, что проще, чем сразу расставить все точки над «i» и заявить руководителю, что вы замужем (живете в гражданском браке или даже строите серьезные отношения с любимым мужчиной, не важно), поэтому в ваши планы не входит служебный адюльтер. Если начальник порядочный и не глупый, то он поймет ваш настрой и переключится на кого-то более сговорчивого. Но, это просто лишь на первый взгляд. Иногда бывают ситуации, когда ваш босс завелся не на шутку и практически не замечает других сотрудниц. Такого, кстати, наличие мужа (детей, свекрови и даже ипотеки) не испугает – он будет проявлять настойчивость до тех пор, пока вы не сдадитесь. Ну, или пока вы не покинете компанию, что, по понятным причинам, в ваши планы не входит.

Помните, что отказ должен быть аргументированным

Если вы отказываете человеку, постарайтесь сделать это твердо, но вежливо, чтобы у него не возникло стойкое чувство, что прошлись по его мужскому самолюбию. Поэтому, если вы заметили интерес к вашей персоне, попробуйте заранее продумать пути отступления и заодно прикинуть, какими аргументами можно будет подкрепить ваши действия. Поверьте, что зачастую этого бывает достаточно, чтобы охладить пыл вашего босса.