Сломанные часы и еще 11 вещей, от которых вам надо срочно избавиться, чтобы изменить свою жизнь к лучшему

Держать в доме сломанные часы и технику, не подлежащие восстановлению, — плохая примета. Сдайте эти вещи на запчасти и освободите место для чего-то нового и позитивного. Что касается сломанных или непарных украшений, то их можно переплавить во что-то действительно красивое и функциональное, либо просто отнести в ломбард. Ведь если в вашем доме хранятся непарные изделия, то и в личной жизни счастья может не быть. Чтобы привлечь любовь и удачу в свой дом, необходимо проследить, чтобы в нем не было разбитых, сломанных и непригодных вещей, а парные предметы были именно парными и в подобающем состоянии.

Потрескавшаяся или разбитая посуда

Сломанную или разбитую посуду тоже нужно сразу же нести в мусорку, а не хранить на своей кухне. Не зря ведь говорят, что разбитую чашку не склеишь, поэтому если и в вашей жизни что-то «не клеится», то проверьте, нет ли у вас тарелок или чашек со сколами, вазочек с трещинами и прочей непотребной кухонной утвари. К тому же не лишним будет разобраться с кухонной техникой и продать или отдать те предметы, которые просто занимают место в вашем шкафу и не используются по назначению.

Косметика, лекарства и продукты питания с истекшим сроком годности

Не лишним будет напомнить, что продукты питания, косметика и лекарства имеют определенный срок годности, по истечению которого использовать данные товары уже не рекомендуется (просроченные продукты и медицинские препараты, например, могут нанести непоправимый вред здоровью). Поэтому регулярно проводите ревизию и избавляйтесь от «просрочки». Да и держать в доме кучу ненужных лекарств просто так, на всякий случай, тоже не рекомендуется. Если вы ничем не болеете, то не нужно искушать судьбу и притягивать к себе негатив. Оставьте в аптечке лишь то, что пригодится при оказании первой медицинской помощи, а остальное утилизируйте.