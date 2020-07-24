Сломанные часы и еще 11 вещей, от которых вам надо срочно избавиться, чтобы изменить свою жизнь к лучшему
Сломанная техника, украшения и часы
Держать в доме сломанные часы и технику, не подлежащие восстановлению, — плохая примета. Сдайте эти вещи на запчасти и освободите место для чего-то нового и позитивного. Что касается сломанных или непарных украшений, то их можно переплавить во что-то действительно красивое и функциональное, либо просто отнести в ломбард. Ведь если в вашем доме хранятся непарные изделия, то и в личной жизни счастья может не быть. Чтобы привлечь любовь и удачу в свой дом, необходимо проследить, чтобы в нем не было разбитых, сломанных и непригодных вещей, а парные предметы были именно парными и в подобающем состоянии.
Потрескавшаяся или разбитая посуда
Сломанную или разбитую посуду тоже нужно сразу же нести в мусорку, а не хранить на своей кухне. Не зря ведь говорят, что разбитую чашку не склеишь, поэтому если и в вашей жизни что-то «не клеится», то проверьте, нет ли у вас тарелок или чашек со сколами, вазочек с трещинами и прочей непотребной кухонной утвари. К тому же не лишним будет разобраться с кухонной техникой и продать или отдать те предметы, которые просто занимают место в вашем шкафу и не используются по назначению.
Косметика, лекарства и продукты питания с истекшим сроком годности
Не лишним будет напомнить, что продукты питания, косметика и лекарства имеют определенный срок годности, по истечению которого использовать данные товары уже не рекомендуется (просроченные продукты и медицинские препараты, например, могут нанести непоправимый вред здоровью). Поэтому регулярно проводите ревизию и избавляйтесь от «просрочки». Да и держать в доме кучу ненужных лекарств просто так, на всякий случай, тоже не рекомендуется. Если вы ничем не болеете, то не нужно искушать судьбу и притягивать к себе негатив. Оставьте в аптечке лишь то, что пригодится при оказании первой медицинской помощи, а остальное утилизируйте.
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Старые газеты и журналы
Что касается макулатуры, то старые газеты и журналы захламляют пространство и портят общее впечатление от вашего жилища. К тому же зачем вам все это чтиво, если информация, напечатанная там, давно уже устарела? Оцифруйте все, что вам нужно, а остальное сдайте на переработку.
Стоптанная или потерявшая вид обувь
Согласно народным поверьям, старая изношенная обувь не должна храниться в доме, иначе можно невольно навлечь беды и несчастья на всю семью. Удача и благополучие могут надолго забыть к вам дорогу, поэтому не искушайте судьбу и вовремя избавляйтесь от всего, что пришло в негодность.
Изношенное нижнее белье и старые вечерние наряды
Потерявшие форму бюстгальтеры и растянутые трусики лучше всего отнести в мусорный контейнер, а не прятать в дальний угол в шкафу. Во-первых, они уже не выполняют свои функции, а во-вторых, смотрятся неэстетично и неряшливо. Старые вечерние наряды вы тоже вряд ли еще когда-нибудь наденете, поэтому продайте их на специализированных сайтах или просто подарите тому, кого они смогут порадовать.
Одежда, которая стала мала или просто не нравится
Потерявшую товарный вид или испорченную одежду глупо хранить на полках, лучше ее утилизировать и освободить пространство от хлама. Что касается предметов гардероба, которые выглядят идеально, но стали вам малы или просто разонравились (такое тоже часто бывает), то их можно отдать на благотворительность (нуждающимся, кому она прослужит еще какое-то время).
Полинявшее постельное белье и текстиль
Наличие данного предмета у некоторых хозяек всегда вызывает недоумение: или женщине настолько безразлична ее жизнь, или она не считает нужным тратить лишние средства на очередной комплект белья. Как бы там ни было, красивые простыни, наволочки и пододеяльник помогут вам наладить личную жизнь и облагородят ваш интерьер. То же самое касается непотребного вида кухонных полотенец, прихваток и прочего текстиля. Если вы не хотите прослыть неряхой, то следите за тем, что происходит в вашем доме, и вовремя принимайте необходимые меры.
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Неактуальные документы, ненужные чеки, приглашения и билеты
Понятно, что важные документы необходимо хранить и держать их подальше от любопытных глаз, но вот все остальные брони гостиниц, договор на аренду квартиры или авто, истекший несколько лет назад, прочие потерявшие актуальность бумаги можно без сожаления выкинуть. Старые чеки, согласно народной примете, вообще не стоит хранить, тем более в кошельке. Это может спугнуть удачу и закрыть от вас денежный поток. Поэтому проведите ревизию и избавьтесь от «бумажного прошлого», к которому вряд ли когда-то еще вернетесь.
Ненужные мягкие игрушки, подарки и сувениры, которыми вы не пользуетесь
Еще один пылесборник, от которого нужно избавиться, как только вы вышли из детского возраста, — мягкие игрушки. Считается, что многочисленные плюшевые зайчики и мишки, заботливо расставленные у изголовья или прямо на кровати, мешают вам наладить личную жизнь и обрести женское счастье. Поэтому лучше их подвергнуть обработке и отдать тому, кому это будет актуально. Что касается ненужных подарков и многочисленных сувениров из путешествий, то им тоже не место в вашем доме. Вещи, которыми вы не пользуетесь, вряд ли смогут подарить вам положительные эмоции, соответственно, лучше передать их кому-то, кто действительно сможет ими пользоваться. А магнитики и прочая «продукция из поездок» просто захламляют пространство и не несут в себе никакого позитива. К тому же выставлять на всеобщее обозрение такие безделушки — моветон, лучше убрать их в специальную коробочку и доставать время от времени, чтобы поностальгировать (речь идет о действительно ценных и памятных сувенирах, от всего остального можно избавиться без сожаления).
Старые календари, постеры и открытки
Календари прошлых лет, согласно народным приметам, не стоит держать в доме, иначе вы ненароком можете обрушить беды и несчастья на свою голову. Возьмите себе за правило избавляться от данного предмета 31 декабря — ведь после этой даты, согласитесь, календарь вам становится просто не нужен. Что касается постеров и открыток, то если вы собираете коллекцию, состоящую сплошь из винтажных вариантов, тогда можете пропустить данный пункт. В противном случае избавляйтесь без сожаления — таким образом вы освободите дом от хлама и позволите позитивной энергии свободно циркулировать.
Пустые флакончики, баночки и бутылочки
Насколько бы красивыми ни были все эти баночки и скляночки, постарайтесь вовремя от них избавляться. Иначе они рискуют заполонить ваш дом и стать основным пылесборником. К тому же это просто неэтично и говорит о том, насколько вы неаккуратны в быту (и в жизни).
Фото: Pexels.com
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