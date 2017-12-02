5 ошибок на собеседовании, после которых вас не возьмут на работу
1. Выпытывать, чем конкретно занимается компания
Хорошим тоном считается накануне встречи разузнать как можно больше информации о том месте, куда вас пригласили. Не лишним будет зайти на сайт компании, ознакомиться с новостями и сферой деятельности. А на собеседовании можно задавать лишь уточняющие вопросы.
2. Опаздывать
Даже если вы попали в пробку, у вас случайно сломался каблук или приключилось другое несчастье, это не оправдывает ваше поведение. Поэтому необходимо заранее продумать маршрут и подготовить соответствующий наряд. Ни в коем случае не рекомендуется выбирать нарочито откровенные варианты, предпочтительнее остановиться на деловом стиле или casual. И лучше приехать чуть заранее, на всякий случай.
3. Негативно отзываться о предыдущем работодателе
Поверьте, что нет ничего хорошего в том, что у вас случился конфликт на предыдущем месте работы. А тем более, не стоит об этом рассказывать потенциальному работодателю. Ведь каждый руководитель ищет неконфликтного сотрудника, который легко идет на контакт и сможет наладить отношения со всем коллективом.
4. Сразу узнавать об отпуске
Вы еще даже не приступили к своей работе, а уже спрашиваете, можете ли вы рассчитывать на выходные дни. Вряд ли это кому-то понравится. На встрече можно лишь уточнить график работы и отпусков. А все остальные моменты вы сможете узнать в процессе работы.
5. Спрашивать о бонусах и повышении
Никто не говорит, что хорошая работа не будет поощряться бонусами или повышением по службе. Но не стоит сразу же заявлять о намерении получать дополнительные проценты или намекать, что вам нужен отдельный кабинет и куча свободного времени. Чтобы получить финансовое вознаграждение, необходимо сначала усердно работать и показать руководителю, на что вы способны и можно ли вам доверить ответственный проект, например.
Очень непрофессионально приходить заранее понимая, что, например, данная позиция вам не подходит, что предлагаемая заработная плата низкая или условия не те, которые вы изначально планировали. Получается, что работодатель потратил на вас свое время, а вы с самого начала понимали это, но пришли просто «ради спортивного интереса». Даже если это и так, никогда не демонстрируйте это на первой встрече. Просто скажите, что вам интресно, но вам нужно время подумать, потому что открылись некие новые обстоятельства, о которых вы раньше не знали. А через 1-2 дня напишите вежливое письмо, поблагодарите за потраченное время и аккуратно объясните причину отказа, обозначив, что сама компания вам очень интроесна и вы с радостью рассмотрите другую роль.
Также неправильным будет не озвучить на встрече, например, что у вас есть ограничения по выходу (запланированный отпуск, ожидание бонуса на предыдущем месте работы, завершение важного проекта). Нужно просто сразу предупредить об этом. Чтобы не ролучилось, что вас ждут на срочную вакансию, а вы не можете выйти раньше, чем, скажем, через полгода.