Чтобы работа мечты не ушла от вас, необходимо хорошо себя зарекомендовать еще на встрече c HR специалистом. Мы подготовили инструкцию, которая поможет вам избежать ошибок.

1. Выпытывать, чем конкретно занимается компания Хорошим тоном считается накануне встречи разузнать как можно больше информации о том месте, куда вас пригласили. Не лишним будет зайти на сайт компании, ознакомиться с новостями и сферой деятельности. А на собеседовании можно задавать лишь уточняющие вопросы. 2. Опаздывать Даже если вы попали в пробку, у вас случайно сломался каблук или приключилось другое несчастье, это не оправдывает ваше поведение. Поэтому необходимо заранее продумать маршрут и подготовить соответствующий наряд. Ни в коем случае не рекомендуется выбирать нарочито откровенные варианты, предпочтительнее остановиться на деловом стиле или casual. И лучше приехать чуть заранее, на всякий случай.

3. Негативно отзываться о предыдущем работодателе Поверьте, что нет ничего хорошего в том, что у вас случился конфликт на предыдущем месте работы. А тем более, не стоит об этом рассказывать потенциальному работодателю. Ведь каждый руководитель ищет неконфликтного сотрудника, который легко идет на контакт и сможет наладить отношения со всем коллективом. 4. Сразу узнавать об отпуске Вы еще даже не приступили к своей работе, а уже спрашиваете, можете ли вы рассчитывать на выходные дни. Вряд ли это кому-то понравится. На встрече можно лишь уточнить график работы и отпусков. А все остальные моменты вы сможете узнать в процессе работы. 5. Спрашивать о бонусах и повышении Никто не говорит, что хорошая работа не будет поощряться бонусами или повышением по службе. Но не стоит сразу же заявлять о намерении получать дополнительные проценты или намекать, что вам нужен отдельный кабинет и куча свободного времени. Чтобы получить финансовое вознаграждение, необходимо сначала усердно работать и показать руководителю, на что вы способны и можно ли вам доверить ответственный проект, например.

Ольга Петровская, сертифицированный карьерный консультант, коуч Cornerstone