Сколько часов сна будет достаточно вашему организму, согласно знаку зодиака

Овен

Несмотря на то, что представители данного знака умеют достаточно быстро восстанавливать свои силы и энергию, им необходимо не менее 6,5-7 часов полноценного здорового сна. По словам экспертов, данного времени вполне хватит для того, чтобы Овцы полностью перегрузились и почувствовали себя бодрее.

Телец

Упрямые Тельцы предпочитают искать вдохновение (и силы на новые подвиги) в изысканных, но иногда отнюдь не полезных блюдах, регулярных занятиях спортом и веселых вечеринках с друзьями. При этом они совершенно спокойно относятся к тому, что на сон у них останется не так много времени, как хотелось бы. А вот по мнению экспертов, представителям данного знака зодиака нужно спать не меньше 7 часов в сутки, в противном случае это негативно скажется на их самочувствии и настроении.

Близнецы

Веселые и общительные Близнецы только создают видимость этаких энеджайзеров, которые готовы кутить всю ночь напролет без подзарядки. На самом же деле, этому воздушному знаку зодиака нужно гораздо больше времени на отдых, чем всем остальным, ведь им нужно восполнить весь запас энергии, который они растрачивают в течение дня. И 8 часов сна им вполне хватит для того, чтобы восстановить силы, по мнению экспертов.

Рак

Чувственные и ранимые представители данного знака, в силу своего характера, могут иметь проблемы со сном. Они долго ворочаются, перебирая в голове основные события дня и анализируя, правильно ли поступили в той или иной ситуации, в результате засыпают только под утро и ощущают усталость в течение всего дня. Эксперты рекомендуют Ракам как можно меньше себя накручивать, исключить стрессовые ситуации и спать 9 часов.