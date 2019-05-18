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Сколько часов сна будет достаточно вашему организму, согласно знаку зодиака

Эксперты не устают повторять, что если вы хотите чувствовать себя отлично в течение всего дня и выглядеть моложе, то вам необходимо давать возможность организму отдыхать и непременно высыпаться. И если, например, одни ни за что не встанут с постели до полудня, то другие после пары часов сна чувствуют прилив сил и желание творить. Passion.ru пообщался с астрологами и выяснил, сколько времени на сон необходимо тратить именно вам (согласно вашему знаку зодиака).

Овен

Несмотря на то, что представители данного знака умеют достаточно быстро восстанавливать свои силы и энергию, им необходимо не менее 6,5-7 часов полноценного здорового сна. По словам экспертов, данного времени вполне хватит для того, чтобы Овцы полностью перегрузились и почувствовали себя бодрее.

Телец

Упрямые Тельцы предпочитают искать вдохновение (и силы на новые подвиги) в изысканных, но иногда отнюдь не полезных блюдах, регулярных занятиях спортом и веселых вечеринках с друзьями. При этом они совершенно спокойно относятся к тому, что на сон у них останется не так много времени, как хотелось бы. А вот по мнению экспертов, представителям данного знака зодиака нужно спать не меньше 7 часов в сутки, в противном случае это негативно скажется на их самочувствии и настроении.

Близнецы

Веселые и общительные Близнецы только создают видимость этаких энеджайзеров, которые готовы кутить всю ночь напролет без подзарядки. На самом же деле, этому воздушному знаку зодиака нужно гораздо больше времени на отдых, чем всем остальным, ведь им нужно восполнить весь запас энергии, который они растрачивают в течение дня. И 8 часов сна им вполне хватит для того, чтобы восстановить силы, по мнению экспертов.

Рак

Чувственные и ранимые представители данного знака, в силу своего характера, могут иметь проблемы со сном. Они долго ворочаются, перебирая в голове основные события дня и анализируя, правильно ли поступили в той или иной ситуации, в результате засыпают только под утро и ощущают усталость в течение всего дня. Эксперты рекомендуют Ракам как можно меньше себя накручивать, исключить стрессовые ситуации и спать 9 часов.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Лев

Казалось, бы, царственным Львам вообще не стоит покидать свое ложе и не отвлекаться на решение насущных проблем, однако, как утверждают, эксперты, представителям данного знака зодиака для хорошего самочувствия достаточно спать понемногу урывками в течение дня или 6 часов полноценного сна ночью.

Дева

Практичные Девы очень серьезно относятся к планированию и не понимают, как можно тратить время на сон, если нужно успеть переделать много дел. Но как бы им не хотелось иметь в сутках 22 (или все 30) часов, по рекомендациям экспертов, представителям данного знака нужно научиться отдыхать и тратить на сон не менее 7 часов. В противном случае они не смогут похвастаться продуктивностью и креативностью.

Весы

Аристократичные представители данного знака зодиака, будь их воля, большую часть жизни проводили бы в постели, где они могут расслабиться и забыть о тяготах прошедшего дня. Однако ритм жизни не дает им такой возможности, в результате чего Весы становятся раздражительными и рассеянными. Чтобы уравновесить ситуацию и восполнить силы, им необходимо выделить на отдых не менее 8 часов.

Скорпион

А вот Скорпионам нужен по-настоящему качественный сон не менее 7 часов в сутки, иначе они станут еще более придирчивыми и агрессивными, чем обычно. Чтобы избежать проявление агрессии и излишней нервозности, постарайтесь не пренебрегать советами относительно отдыха и бережнее относиться к своему здоровью (в том числе, наладить ритмы сна и бодрствования).

Фото: vostock-photo/shutterstock

Стрелец

Гиперактивные Стрельцы предпочитают веселиться ночами напролет и просыпаться тогда, когда им вздумается. Эти люди обладают неуемной энергией, которую им поможет восполнить 9-ти часовой полноценный сон. Если не получится приучить себя к этому в будни, то постарайтесь хотя бы в выходные восполнить свои силы, выспавшись как следует.

Козерог

Трудолюбивые представители данного знака зодиака предпочитают вставать, что называется «с петухами» и решать все важные дела в первой половине дня. Кроме того, Козероги уверены, что количество сна не решит их проблемы и не поможет изменить жизнь к лучшему, поэтому вместо того, чтобы нежиться лишний час в постели, они проведут это время с пользой. А вот эксперты рекомендуют Козерогам пересмотреть свой график и дать возможность организму отдохнуть не менее 6,5 часов.

Водолей

Представители данного знака зодиака обычно прислушиваются к своему организму и тратят на сон именно столько времени, сколько им требуется в данный момент. Однако для восстановления сил и энергии Водолеям все же необходимо соблюдать режим и постараться высыпаться ночью не менее 7 часов. В этом случае они будут чувствовать себя намного бодрее и продуктивнее.

Рыбы

Мечтательные Рыбы отводят сну слишком мало времени, поэтому часто бывают рассеянными и нервозными. Чтобы перестать витать в облаках, поправить свое здоровье и наладить свою личную жизнь и карьеру, им необходимо спать не менее 9 часов в сутки.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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